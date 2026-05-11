Da nije završio u zatvoru, ulaganja bi mu donijela dodatnih 100 milijardi dolara bogatstva

Umjesto da danas bude među najbogatijim ljudima svijeta, nekadašnja zvijezda kripto industrije služi 25-godišnju zatvorsku kaznu.

AKo ste posljednjih dana provodili dugo vremena na X-u, postoji velika mogućnost da ste naišli na objave koje se dive “genijalnosti” Sama Bankman-Frieda kao venture investitora.

Da FTX nije propao, njegov osnivač danas bi možda bio slavljen kao jedan od najvećih venture investitora svih vremena. Anthropic, Cursor i Robinhood samo su neke od stotina kompanija u koje je Bankman-Fried ulagao dok je njegovo kripto carstvo bilo na vrhuncu.

“Činjenica da je Sam rano investirao u Anthropic i Cursor je nevjerojatna”, kaže Rory O’Driscoll, partner u Scale Venture Partnersu, govoreći o dvjema vodećim kompanijama Silicijske doline u području umjetne inteligencije. Cursor, specijaliziran za AI programiranje, nedavno je sklopio dogovor sa SpaceX-om koji ga potencijalno vrednuje na 60 milijardi dolara, dok se Anthropic, jedan od lidera AI industrije, procjenjuje na čak 900 milijardi dolara.

“Pogoditi dvije najvažnije kompanije nakon kraha tržišta 2021. i potpuno ih ‘ubosti’… To zahtijeva talent i spremnost da se prepoznaju nove tehnologije prije ChatGPT ere, dok su mnogi još govorili ‘možda će uspjeti, tko zna’”, dodaje O’Driscoll.

Naravno, ostaje pitanje čijim je novcem Bankman-Fried ulagao.

Bogatsvo od 24 milijarde dolara

Nekada slavljen kao “novi Warren Buffett”, danas služi 25-godišnju saveznu zatvorsku kaznu u San Pedru u Kaliforniji zbog organiziranja jedne od najvećih financijskih prijevara u povijesti i krađe više od osam milijardi dolara korisničkih sredstava FTX-a, dijelom upravo kako bi financirao ta ulaganja.

Prije uhićenja u prosincu 2022. krasio je naslovnicu Forbesove liste 400 najbogatijih Amerikanaca, a njegovo bogatstvo na vrhuncu se procjenjivalo na 24 milijarde dolara.

FTX je pokrenut 2019. i prikupio je oko dvije milijarde dolara venture kapitala. Kripto burza brzo je postala jedna od najvećih na svijetu dok je bitcoin jurio prema tada rekordnih 69.000 dolara. FTX je zarađivao golemi novac kroz naknade za trgovanje, dok je Alameda Research, Bankman-Friedova trgovačka tvrtka, agresivno ulagao diljem kripto tržišta i šire.

S obiljem gotovine, Bankman-Fried krenuo je u investicijsku ofenzivu.

Kao rani investitor u Solana blockchain prikupio je gotovo 60 milijuna SOL tokena tijekom 2020. i 2021. Godine 2022., samo nekoliko mjeseci prije kolapsa FTX-a, kupio je 13,56 posto udjela u Anthropicu za 500 milijuna dolara. Nakon kasnijih rundi financiranja taj se udio smanjio na oko osam posto.

Bio je i među prvim investitorima u Cursor, gdje je za 200.000 dolara kupio pet posto kompanije. Njegova kripto burza potom je uložila 700 milijuna dolara u venture fond K5 Global, od čega je oko 200 milijuna završilo u SpaceX-u. Među posljednjim velikim ulaganjima bila je i kupnja 7,6 posto Robinhooda za 648 milijuna dolara.

Da stečajni upravitelji FTX-a nisu rasprodali taj portfelj, samo tih nekoliko ulaganja danas bi vrijedilo oko 100 milijardi dolara.

Prema najvišim procjenama privatnog tržišta, koje Anthropic vrednuju na bilijun dolara, taj udio danas bi vrijedio 80 milijardi dolara, čak 160 puta više od početnog ulaganja od 500 milijuna dolara.

Dodaju li se indirektna izloženost SpaceX-u preko K5 Globala, udio u Cursoru, Robinhoodu i Solani, ukupna vrijednost portfelja približava se 100 milijardi dolara.

Povrat od 15.000 puta

Cursorovo ulaganje danas vrijedi oko tri milijarde dolara, što predstavlja povrat od čak 15.000 puta, nakon što je SpaceX objavio dogovor koji mu daje mogućnost preuzimanja kompanije za 60 milijardi dolara kasnije ove godine. Robinhoodov udio vrijedio bi dodatnih pet milijardi dolara, dok bi Solana tokeni danas vrijedili još pet milijardi.

“Da Sam Bankman-Fried nije radio ništa ilegalno, možda bi bio najbolji venture kapitalist u povijesti”, napisao je Michael Burry, investitor poznat po predviđanju krize hipotekarnih kredita 2008. “Umjesto toga, danas objavljuje postove iz saveznog zatvora.”

Do studenog 2022. FTX se suočio s krizom likvidnosti. Korisnici su masovno pokušavali povući novac, a Bankman-Fried, koji je godinama gradio imidž dobronamjernog genijalca kripto industrije, dao je ostavku na mjesto izvršnog direktora, dok je kompanija završila u stečaju.

Ono što su istražitelji i stečajni odvjetnici potom otkrili nije bila samo propala burza, nego rupa od osam milijardi dolara. Tužitelji su tvrdili da je Bankman-Fried sredstva korisnika tretirao kao osobni fond za financiranje ulaganja, političkih donacija, luksuznih nekretnina i gubitaka Alamede Research.

Stečajna rasprodaja

Likvidaciju ostataka njegova carstva vodili su odvjetnici Sullivan & Cromwella, koji su prije kolapsa zastupali i sam FTX. Tijekom 2023. i 2024. rasprodali su venture portfelj.

U početku se činilo da je upravo taj portfelj rijetka svijetla točka jednog od najvećih bankrota moderne financijske povijesti. Vrijednost dijela imovine toliko je narasla da se činilo kako bi korisnici mogli dobiti više novca nego što su imali na računima, gotovo nezamisliv ishod u velikim stečajevima.

No dio investitora smatra da su stečajni upravitelji uništili desetke milijardi buduće vrijednosti prodajući imovinu prerano i prejeftino.

Najbolji primjer bio je Anthropic. FTX je svoj udio prodao za oko 1,3 milijarde dolara grupi institucionalnih investitora među kojima su bili Mubadala, Jane Street, Fidelity Management i HOF Capital. Tada se posao smatrao iznimno uspješnim. Danas, nakon eksplozije vrijednosti Anthropica, izgleda kao jedna od najboljih “strvinarskih” investicija u povijesti.

FTX je također rasprodao Solana tokene uz velike diskonte jer su bili vezani uz četverogodišnji raspored otključavanja. Kupci su bili neki od najvećih igrača kripto i venture industrije, uključujući Galaxy Digital Mikea Novogratza, Pantera Capital i Brevan Howard Digital.

Portfelja ne bi bilo bez prevare

Robinhoodove dionice povezane s Bankman-Friedom zaplijenila je američka savezna služba U.S. Marshals, a kasnije ih je otkupio sam Robinhood. Udio od pet posto u Cursoru prodan je po istoj valuaciji po kojoj je kupljen 2022.

Bankman-Friedovi odvjetnici pokušali su tijekom suđenja iskoristiti rast vrijednosti imovine kao argument da šteta nije bila onakva kakvom su je prikazivali tužitelji. No povrat novca nije isto što i oslobađajuća presuda.

Kada je Forbes posljednji put procjenjivao njegovo bogatstvo, najveći dio dolazio je iz udjela u FTX-u, FTT tokena i kriptovaluta. Danas su FTX i FTT praktički bezvrijedni.

Vrlo je vjerojatno da bi, da je FTX preživio, Sam Bankman-Fried danas bio jedan od najbogatijih ljudi na svijetu. No takva verzija priče zanemaruje ključnu činjenicu: taj investicijski portfelj nije postojao odvojeno od prijevare. Bio je jedan od njezinih proizvoda.

Nina Bambysheva, novinarka Forbesa