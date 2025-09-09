Huibert Vigeveno postaje CEO MET grupe, suvlasnik Benjamin Lakatos nastavlja kao izvršni predsjednik

Većinski vlasnik MET grupe Benjamin Lakatos mjesto izvršnog direktora prepustit će Huibertu Vigevenu, dok će on postati izvršni predsjednik.

Švicarska MET grupa, značajan tržišni igrač u europskoj energetskoj industriji, najavila je imenovanje Huiberta Vigevena za novog glavnog izvršnog direktora Grupe, od 1. siječnja 2026. godine. Većinski vlasnik i trenutačni CEO MET grupe, Benjamin Lakatos, nastavit će obnašati funkciju izvršnog predsjednika Upravnog odbora te će i dalje aktivno sudjelovati u usmjeravanju vizije i rasta tvrtke.

Ogroman rast MET grupe tijekom proteklih godina omogućio je tvrtki značajnu promjenu u vodstvu s ciljem dodatnog poboljšanja poslovnih rezultata, brzog širenja baze kupaca i ubrzavanja planova ekspanzije. MET grupa sa zadovoljstvom objavljuje da se Vigeveno pridružuje tvrtki kao CEO nakon zapažene 30-godišnje karijere u Shellu.

Bogato iskustvo iz Shella

Huibert donosi bogato iskustvo u vođenju velikih, složenih i globalnih organizacija. Nedavno je bio član globalnog Izvršnog odbora Shella i direktor za downstream, obnovljive izvore energije i energetska rješenja, gdje je razvijao vrijednosne ponude za kupce u raznim poslovnim segmentima i geografskim područjima te vodio organizaciju s više od 30.000 zaposlenih. Ranije je bio izvršni predsjednik Shella u Kini te je uspješno predvodio integraciju Shellove akvizicije BG grupe vrijedne 53 milijarde američkih dolara, nakon čega je postao prijelazni izvršni direktor. Huibert se nedavno pridružio Upravnom odboru KBR-a, globalne tehnološke i inženjerske tvrtke koja je uvrštena na njujoršku burzu, kao savjetodavni član uprave.

Benjamin Lakatos, većinski vlasnik i trenutni glavni izvršni direktor MET grupe, preuzet će funkciju izvršnog predsjednika Upravnog odbora holdinga, zadržavajući svoj većinski vlasnički udio, a fokusirat će se na dugoročnu viziju i rast.

„Huibertove iznimne liderske vještine, strateška vizija i operativna stručnost podići će buduće ambicije MET-a na novu razinu,“ rekao je Lakatos. „Siguran sam da će njegovo imenovanje ojačati globalnu poziciju MET-a, zadržavajući naš identitet neovisne, poduzetničke tvrtke.“ .