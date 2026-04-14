Iznenada preminuo predsjednik Uprave Cromarisa Ivan Leko

Preminuo je Ivan Leko, predsjednik Uprave Cromarisa, u sastavu Adris Grupe.

Ivan Leko je rođen u Slavonskom Brodu, 4. kolovoza 1973. Nakon završene gimnazije upisuje PMF u Zagrebu, gdje 1997. stječe zvanje dipl. ing. kemije. Kao pripravnik, zapošljava se u Odjelu osiguranja kvalitete tadašnje Tvornice duhana Rovinj, a u sljedećim godinama obnaša različite rukovodeće funkcije unutar proizvodnje u tvornicama duhana u Zagrebu i Rovinju.

Osnutkom TDR-a d.o.o., preuzima funkciju direktora operacija, gdje rukovodi cjelokupnim vertikalno integriranim opskrbnim i proizvodnim lancem. Od 2009. član je Uprave TDR-a, te član NO Hrvatskih duhana i Istragrafike. Uz različite edukacijske programe i module na Adris akademiji, IEDC i London Business School, 2013. Leko je diplomirao na Executive MBA programu IESE Business School u Barceloni.

Prodajom TDR d.o.o. 2015., Ivan postaje direktor operacija i član Uprave regije Adria British American Tobaccoa. Od lipnja 2020., zaposlen je u Adris grupi, gdje obnaša funkciju direktora za unaprjeđenje poslovanja s fokusom na upravljanje nekretninama i razvojne projekte. Od 1. travnja 2021. predsjednik je Uprave Cromarisa.

“Duboko nas je potresla vijest o iznenadnoj i preranoj smrti dragog kolege i prijatelja – Ivana Leke. Nenadoknadiv je to gubitak za njegovu obitelj, za prijatelje, kolege i sve nas koji smo ga poštovali i voljeli, a, vjerujte, imali smo i zašto! Ivan je bio čovjek vedrine, prostrane slavonske duše i dobrote. Učen i dobronamjeran uvijek je bio tamo gdje je stanovala odgovornost, težina…, gdje mnogi od nas, slučajno ili ne, nisu navraćali. Iznad svega volio je svoju obitelj, suprugu Danijelu, četvero djece, unuke… uz koje je, kako je govorio, stizao “trčati duge pruge, proizvoditi svoje maslinovo ulje i pivo, te ponekad i roniti“.

Hvala ti, dragi Ivane, na godinama zajedničkog rada, prijateljstvu, dobroti i vedrini kojom si zračio.

Trči mirno prostranstvima nebeskim!

Tvoji Adrisovci”, stoji u priopćenju Adris grupe.