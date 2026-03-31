Dialog osnažuje savjetnički tim: Ines Madunić na poziciji Senior PR Executive

Iskusna komunikacijska stručnjakinja Ines Madunić pridružila se timu zagrebačke agencije za komunikacijski menadžment i savjetovanje Dialog komunikacije na poziciji Senior PR Executive.

Madunić je magistra novinarstva, a karijeru je započela u medijima kao što su 24sata, Express i Glorija GLAM, gdje je više od desetljeća radila kao novinarka.

Profesionalni put nastavila je u agenciji Komunikacijski laboratorij, gdje je četiri godine radila kao starija komunikacijska savjetnica i vodila kompleksne komunikacijske projekte za klijente iz različitih industrija, uključujući FMCG, ICT, lifestyle i javni sektor.

U Dialogu radi na visoko profiliranim klijentima koje agencija servisira na različitim tržištama, a ističe kako ju je privukla kultura otvorenosti, održivosti i visokih profesionalnih standarda.

Dolazak Madunić dio je daljnjeg jačanja agencijskog tima i razvoja poslovanja u Hrvatskoj i zemljama u okruženju.

“U Dialogu kontinuirano gradimo tim koji dijeli našu znatiželju, odgovornost i želju za napretkom. Ines donosi vrijednu kombinaciju novinarskog instinkta i agencijskog iskustva, što je u današnjem komunikacijskom okruženju iznimno važno.”, izjavila je Marina Čulić Fischer, izvršna partnerica u Dialogu.