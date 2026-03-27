Jelena Jurišić imenovana direktoricom za tehnologiju ENT Grupe

Kompanija Ericsson Nikola Tesla u petak je izvijestila da u izvršno poslovodstvo kompanije uvodi novu funkciju te na čelo tehnološke strategije, inovacija i razvoja naprednih digitalnih platformi dolazi Jelena Jurišić, koja je od 1. travnja imenovana Direktoricom za tehnologiju ENT Grupe (CTO).

To imenovanje, kako su naveli, potvrđuje ambiciju kompanije da ostane predvodnik tehnološkog razvoja i digitalne transformacije u Hrvatskoj i šire.

Jurišić je karijeru je započela u ENT-u 2006. te ima bogato iskustvo u ICT sektoru kao i iznimnu ekspertizu u razvoju digitalnih rješenja i vođenju velikih nacionalnih projekata digitalne transformacije.

“Imenovanje Jelene Jurišić na poziciju Direktorice za tehnologiju (CTO) važan je korak u jačanju našeg tehnološkog vodstva i daljnjem ubrzanju transformacije ENT Grupe”, kazao je predsjednik Uprave ENT-a Siniša Krajnović.

Njezina će uloga, kako je rekao, biti ključna u oblikovanju dugoročne tehnološke strategije, razvoju inovativnih digitalnih proizvoda te unaprjeđenju kapaciteta u područjima umjetne inteligencije, naprednih mreža i kibernetičke sigurnosti. Ujedno će imati važnu ulogu u modernizaciji javnih servisa i kritičnih sustava, čime kompanija dodatno jača doprinos digitalnom razvoju društva.

“Uvjeren sam da će upravo njezina energija, znanje i strateški fokus biti snažan pokretač daljnjeg rasta i inovacija ENT Grupe”, istaknuo je Krajnović.