Pitali smo hrvatske poslovne liderice što očekuju u 2026. godini?

Anita Letica, Anita Cvetić Oreščanin i Ivanka Mabić Gagić, članice udruge Lead.you, navele su koje promjene i trendove očekuju u 2026. godini.

Promjene se više ne događaju postupno, već istodobno i na više razina – od odnosa s potrošačima i tržištem, preko operativnih procesa, do samog načina donošenja odluka. Jasno je da poslovno okruženje ulazi u fazu u kojoj više nije presudno samo upravljati promjenama, već ih znati anticipirati. Brzina odlučivanja, povjerenje u podatke i sposobnost skaliranja kroz tehnologiju postaju ključne kompetencije uprava i izvršnih timova, složne su istaknute članice udruge Lead.you.

Anita Letica, predsjednica Uprave Philip Morris Zagreb, očekuje da će upravo brzina prihvaćanja promjena i sposobnost njihovog predviđanja biti ključna razlika između uspješnih i onih koji zaostaju, Anita Cvetič Oreščanin, članica Uprave Solvershipa, naglašava da u svijetu preplavljenom podacima fokus više nije na količini informacija, već na uspostavi pouzdanih sustava upravljanja podacima, dok Ivanka Mabić Gagić, izvršna direktorica Alepha u Hrvatskoj, pak ističe da umjetna inteligencija već danas dubinski transformira poslovne procese i oglašavanje.

Njihova predviđanja jasno poručuju da će 2026. godina nagraditi organizacije koje tehnologiju koriste promišljeno, podatke grade na povjerenju, a promjenu doživljavaju ne kao iznimku, već kao trajno stanje poslovanja.

Anita Letica: Još brži tempo promjena

Anita Letica, predsjednica uprave Philip Morrisa Zagreb

Ako smo posljednjih godina nešto naučili, onda je to da je budućnost sve teže predvidjeti. No, jedno je izvjesno, a to je promjena.

Vjerujem da će 2026. biti godina u kojoj će se promjene odvijati još bržim tempom, a uspjeh će se mjeriti time koliko brzo, spremno i spretno te promjene prihvaćamo i prilagođavamo im se. Promjena je izazov, ali i prilika, a oni koji razviju sposobnost ne samo prilagodbe već i predviđanja promjena, bit će lideri sutrašnjice. U tom kontekstu, upravo su osluškivanje potreba i želja potrošača i društva te inovativna rješenja, ključni za razvoj sposobnosti predviđanja te pretvaranja nepredvidljivog u prilike i – rast.

Anita Cvetić Oreščanin: Fokus na sustavima za upravljanje podacima

Anita Cvetić Oreščanin, članica uprave Solvershipa

Završava era u kojoj su podaci bili „zaključani“ u silosima unutar pojedinih odjela, a u svijetu preplavljenom podacima i generiranim sadržajem, fokus će zasigurno biti na uspostavi data governance sustava (sustava za upravljanje podacima, op.FH.) kojeg možemo promatrati kao operativni sustav autonomnog vozila. Podaci su energija koja pokreće tvrtku, ali bez preciznih senzora, mapiranih pravila, jasnog vlasništva i stalnog nadzora, to vozilo ne može donositi sigurne odluke pri velikim brzinama. Data governance je taj napredni navigacijski sustav koji u svakoj sekundi potvrđuje odakle podatak dolazi, koliko je svjež i smijemo li mu vjerovati. On integrira ljude, procese i tehnologiju u jedinstvenu “kontrolu leta”. U svijetu gdje umjetna inteligencija donosi odluke u djeliću sekunde, data governance je sustav koji omogućuje brzinu. Bez njega, vaš sustav umjetne inteligencije je moćan bolid koji vozi u potpunom mraku. Uz njega, on ima jasnu sliku ceste i cilja. Njegov krajnji cilj je stvoriti povjerenje u podatke, jer je to jedino gorivo koje pretvara poslovnu viziju u mjerljivu tržišnu prednost.

Ivanka Mabić Gagić: Još dublja razina automatizacije

Ivanka Mabić Gagić, izvršna direktorica Alepha u Hrvatskoj

Aleph je u posljednjih godinu dana prošao kroz snažnu digitalnu transformaciju, čije učinke danas već vrlo konkretno živimo. Umjetna inteligencija temeljito je preobrazila način na koji poslujemo – od backend procesa do donošenja odluka.

AI je automatizirao ključne operativne funkcije i omogućio pristup podacima, uvidima i insightima u stvarnom vremenu, praktički jednim klikom. Time se značajno povećala brzina, točnost i transparentnost poslovanja, dok se timovima oslobađa prostor za strateško razmišljanje, savjetodavnu ulogu i stvaranje veće vrijednosti za klijente.

U idućoj godini očekujemo još dublju razinu automatizacije i orkestracije procesa, veću operativnu učinkovitost te snažniju povezanost između podataka, tehnologije i ljudske ekspertize. AI postaje ne samo alat za optimizaciju, već ključni pokretač skalabilnosti i održivog rasta poslovanja.

Paralelno s transformacijom poslovanja, umjetna inteligencija redefinira i digitalno oglašavanje.

Oglašavanje se sve manje temelji na statičnim kampanjama, a sve više na dinamičnim, data-driven sustavima koji u realnom vremenu uče, prilagođavaju se i optimiziraju učinak. Real-time alati danas automatski proizvode i testiraju stotine, pa i više od tisuću varijacija kreativa tjedno, koje se kontinuirano optimiziraju na temelju performansi u stvarnom vremenu. AI omogućuje preciznije targetiranje, relevantniju personalizaciju, bržu optimizaciju budžeta i jasnije mjerenje stvarnog poslovnog učinka.