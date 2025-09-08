Koliko je direktora ove godine smijenjeno zbog uredskih romansi?

Ove godine, nekoliko je direktora u velikim tvrtkama ostalo bez posla zbog neprimjerenih uredskih romansi.

Nedavno je švicarski prehrambeni div Nestle brzo otpustio svog novog izvršnog direktora zbog neprimjerenog odnosa s zaposlenicom tvrtke, što nije jedini takav prekršaj čelnika velikih globalnih kompanija ove godine, izvještava Bloomberg.

Nestléov Laurent Freixe bio je u tvrtki 40 godina, ali je poziciju izvršnog direktora obnašao samo godinu dana. S obzirom na njegov status veterana, neki su ga smatrali sigurnim, iako pomalo dosadnim izborom za vođenje multinacionalne tvrtke, ali onda je njegovo vrijeme na čelu tvrtke završilo skandalom.

Još više pozornosti javnosti privukla je uredska romansa izvršnog direktora američke tvrtke Astronomer Andyja Byrona, koji je izgubio posao kada ga je kamera snimila kako grli šeficu ljudskih resursa tvrtke na koncertu Coldplaya u srpnju.

U svibnju je američki lanac robnih kuća Kohl’s otpustio svog izvršnog direktora, Ashleyja Buchanana, nakon samo nekoliko mjeseci na čelu tvrtkr. Odluka je donesena nakon što je otkriveno da je usmjerio milijune dolara poslovanja nekome s kim je imao romantičnu vezu.

Stroža kontrola, interna izvješća

Freixeov odlazak uslijedio je nakon interne istrage u proljeće, pokrenute prijavom putem anonimne interne telefonske linije. Istraga nije potvrdila nikakve nepravilnosti. Međutim, optužbe za Freixeovu vezu s izravnim podređenim nastavile su se, što je potaknulo upravu da pokrene vanjsku istragu, koja je na kraju utvrdila da je veza postojala.

Kako izvještava Bloomberg, pokret #MeToo prisilio je upravne odbore tvrtki da temeljitije istraže navode o neprimjerenim vezama među rukovoditeljima, uključujući i suglasne veze između menadžera i podređenog.

Interne telefonske linije za prijavljivanje, gdje zaposlenici mogu anonimno prijaviti probleme, uobičajene su među velikim poslodavcima, a 93 posto organizacija ih ima, prema istraživanju provedenom na 284 poslodavca od strane HR Acuityja, pružatelja takvih telefonskih linija.

Nedostatak transparentnosti

Freixe je negirao vezu nakon početne interne istrage, dok Buchanan nije otkrio vezu upravnom odboru kada je sklapao poslove s romantičnom partnericom.

“Uprave se često nađu u teškom položaju kada se dogode ovakve pogreške, posebno ako tvrtka inače dobro posluje, a etička politika ostavlja određeni prostor za tumačenje“, rekao je za Bloomberg Eric Talley, profesor prava i poslovanja na Sveučilištu Columbia.

Studija 219 slučajeva nedoličnog ponašanja rukovoditelja između 1978. i 2012. godine otkrila je da se gotovo polovica slučajeva odnosila na seksualno nedolično ponašanje, od navoda o seksualnom uznemiravanju do neprimjerenog ponašanja s podređenim. Prosječni rukovoditelj optužen za indiskreciju imao je 52 godine, a 96 posto bili su muškarci.

Ipak, prema podacima exechange.coma, koji prati odlaske izvršnih direktora u velikim američkim tvrtkama, izvršni direktori rijetko gube posao zbog nedoličnog ponašanja. Od 2017. godine, kada je exechange.com počeo pratiti podatke, manje od 2 posto od 2542 odlaska izvršnih direktora bilo je zbog navoda o nedoličnom ponašanju.

Freixeov odlazak iz Nestléa osmi je neočekivani odlazak izvršnog direktora u europskom potrošačkom sektoru od prošlog rujna, prema kanadskoj banci RBC, počevši s imenovanjem Freixea za nasljednika bivšeg šefa Nestléa Marka Schneidera, izvještava Bloomberg.

“Kad je prije nešto više od godinu dana preuzeo dužnost izvršnog direktora, vidjeli smo ga kao doživotnog zaposlenika Nestléa koji će tvrtki vratiti reputaciju pomalo dosadno predvidljive tvrtke“, napisao je u izvješću analitičar RBC Europea James Edwardes Jones . “Kako smo samo pogriješili.“