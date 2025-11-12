Matko Katanec, Wolt: Ne vjerujemo u univerzalna rješenja, lokalni timovi donose pametnije odluke

Naš rast u srednjoj i istočnoj Europi — gdje smo samo ove godine lansirali tržišta Sjeverne Makedonije, Bugarske i Rumunjske — rezultat je snažnih timova koji donose pametne odluke i ulažu lokalno, tamo gdje to najviše vrijedi.

U regiji srednje i jugoistočne Europe, gdje je konkurencija jaka i svaki klik se broji, Wolt je postao sinonim za brzinu, pouzdanost i pametan rast. Od logističke preciznosti do potpore malim proizvođačima te od lokalnih kvartova do globalne pozornice – Wolt se širi ne stihijski, već strateški.

Razgovaramo s Matkom Katanecom, regionalnim direktorom Wolta za srednju i istočnu Europu, koji otkriva zašto iza svakog naručenog burgera stoji ozbiljna vizija, kako tehnologija i lokalna ekspertiza mogu ići ruku pod ruku – i zašto Wolt, kad se igra zaoštri, ne igra na sigurno, nego na pobjedu.

Globalno gledano, Wolt je u rekordnom roku zabilježio rast u regiji srednje i jugoistočne Europe – da li je to rezultat strategije, sreće ili možda malo magije? Kako uspjevate zdržati tu poziciju?

Ovaj uspjeh nije slučajan – iza njega stoji jasna vizija i svakodnevna predanost stvaranju relevantne i dugoročne vrijednosti. Radimo na tome iz dana u dan. Ne idemo za rastom pod svaku cijenu. Umjesto toga, igramo pametno. Naš fokus su ljudi koji koriste Wolt aplikaciju i oni s kojima surađujemo, naši partneri. Kontinuirano unapređujemo dostavu i konstantno razvijamo tehnologiju, u trci s vremenom, rekao bih – kako bi sve teklo glatko, sa što manje probijanja rokova i uz pametna ulaganja. Wolt je odavno više od aplikacije za dostavu hrane. Mi smo tehnološka kompanija koja u svako susjedstvo diljem svijeta donosi zadovoljstvo, jednostavnost i priliku za zaradu. Mi smo jedna aplikacija za sve potrebe lokalne kupovine, prisutna u više od 30 zemalja.

Naš rast u srednjoj i istočnoj Europi — gdje smo samo ove godine lansirali tržišta Sjeverne Makedonije, Bugarske i Rumunjske — rezultat je snažnih timova koji donose pametne odluke i ulažu lokalno, tamo gdje to najviše vrijedi. Kvaliteta, dobar izbor i pristupačne cijene nisu floskule – to je ono što privlači i korisnike i partnere. Zato je Wolt danas jedna od najpoželjnijih platformi za kupovinu u regiji. Ne zbog pažnje koju privlači, nego zbog iskustva i rezultata.

Hibridni model

Kao lider u regiji i veliki igrač na globalnom nivou, u 11 zemalja koje Vi pokrivate – kako uspijevate održati globalnu viziju, a da pritom ne izgubite dodir s lokalnim okvirima, ukusima i navikama?

Mi ne vjerujemo u univerzalna rješenja. Umjesto toga, spajamo snagu globalne tehnologije i autentičnost lokalnih timova. Zajedno s DoorDashom, činimo jednu od vodećih svjetskih platformi za lokalnu trgovinu – oživljavamo gradske četvrti, podržavamo male i srednje tvrtke i otvaramo prilike za zaradu milijunima ljudi.

Dok zadržavamo jasnu globalnu viziju i ulažemo centralno – primjerice u razvoj tehnologije i podatkovnih sustava koji omogućuju širenje – lokalnim timovima dajemo punu slobodu u provođenju strategije. Oni najbolje poznaju svoja tržišta i korisnike, pa stvaraju uslugu koja zaista olakšava svakodnevni život. Taj spoj globalne tehnologije i lokalne ekspertize naš je hibridni model – i upravo zahvaljujući njemu imamo snažnu prisutnost i stvarnu vrijednost na svakom tržištu.

Surađujemo s malim proizvođačima, obrtnicima i poljoprivrednicima jer znamo da oni donose stvarnu vrijednost zajednici, a mi im otvaramo vrata prema tisućama novih kupaca, ističe Katanec foto: Wolt

Kad govorimo o globalnim inovacijama koje pomiču granice poslovanja – što je po Vama sljedeće i kako osiguravate da uvođenje inovacija ne utječe na pouzdanost i kvalitetu?

Širenje portfelja – primjerice na maloprodaju, ljekarne ili financijske alate – događa se samo tamo gdje to donosi stvarnu prednost i prirodno nadopunjuje naš logistički model. Inovacije kod nas ne proizlaze iz hira ili trenutnog trenda, nego iz konkretne potrebe. Svaka nova ideja mora proći tročlani filter: brzo testiranje, mjerenje utjecaja na korisničko iskustvo i održivost poslovanja – i tek onda implementacija. Ako promaši jedan korak – ideja otpada.

Takav pristup nam omogućuje rast bez kompromisa. Ostajemo dosljedni osnovnim vrijednostima – pouzdanosti i odgovornosti. Brinemo o sigurnosti i zadovoljstvu partnera dostavljača, istovremeno pružajući vrijednost trgovcima kroz alate poput Wolt Ads﻿ i korisnicima putem Wolt+﻿, globalnog programa pretplate koji nudi besplatnu dostavu i ekskluzivne popuste. Rezultat? Postignut – stvorili smo ekosustav u kojem svi pobjeđuju: korisnici, partneri, dostavljači i Wolt.

Optimizacija i transparentnost

U vremenu kada se računa svaki euro, inflacija kuca na vrata, a navike ljudi se mijenjaju brže nego što algoritam može pratiti — kako zadržavate korisnike i njihovo povjerenje?

Gospodarski i ekonomski pritisci za nas nisu prepreka, već filter koji nas prisiljava da se još preciznije fokusiramo na učinkovitost i pristupačnost. To postižemo pažljivom optimizacijom svakog operativnog detalja: ruta, vrsta prijevoza, rasporeda i ukupne ponude – sve je precizno usklađeno radi optimizacije troškova.

Umjesto općih popusta, Wolt surađuje s partnerima na stvaranju pametnih, podatkovno vođenih promocija – primjerice kroz Wolt+ pretplatu, paketa proizvoda ili sezonskih ponuda – koje su ciljano usmjerene na određene korisnike i donose stvarnu dodatnu vrijednost. Za nas transparentnost nije marketinški trik. Kad dođe do promjena cijena, o tome jasno komuniciramo i prema korisnicima i prema partnerima – objašnjavamo što se mijenja, kada i zašto. Vjerujemo da će upravo one platforme koje ostanu pouzdane i u izazovnim vremenima steći ono što je najvrijednije – dugoročno povjerenje korisnika i partnera.

Je li Wolt, globalno ali i u Hrvatskoj, postao novo igralište za male proizvođače? Sve ih je više na platformi – je li to samo trend ili znak da mali proizvođači mijenjaju igru?

Držim se jednog pravila – prvo moraš pobijediti na domaćem terenu – dokazati “svojima” da si najbolji partner. Tek tada je vrijeme za igru na većem tržištu. I da, važno je reći – bio sam dio Woltovog tima ovdje od prvog dana. Jedan od naših ključnih ciljeva, u Hrvatskoj i globalno, jest jačanje lokalnog poduzetništva i zajednice. Surađujemo s malim proizvođačima, obrtnicima i poljoprivrednicima jer znamo da oni donose stvarnu vrijednost zajednici – a mi im otvaramo vrata prema tisućama novih kupaca.

Ne nudimo samo logistiku, već i alate za vidljivost, promociju, analitiku i time za male brendove svakodnevno stvaramo priliku da igraju na velikoj sceni. Ponosni smo na sve one proizvođače koji su uz Wolt prerasli granice svojih lokalnih tržišta.

Osim toga, kroz Wolt Capital ne dajemo prazna obećanja, već pružamo konkretnu financijsku podršku kako bi naši partneri mogli rasti brže i sigurnije. To je sustavno građenje ekosustava i dokaz da lokalno i globalno mogu rasti zajedno.

Ljeto je čista prilika

Turizam svako ljeto preplavi Hrvatsku – jeste li samo sezonski igrač ili dugoročno ozbiljan poslovni partner u obalnim gradovima?

Ljeto ne doživljavamo kao problem, pa čak ni kao izazov – za nas je to čista prilika. Turisti koji već poznaju Wolt diljem Europe dobivaju isto visoko kvalitetno i pouzdano iskustvo i u Hrvatskoj – čak i izvan glavnih urbanih središta.

Tijekom ljeta širimo ponudu u obalnim gradovima, uključujemo nove partnere – od restorana i barova do lokalnih proizvođača – i povećavamo logističku fleksibilnost dodatnim dostavljačima i optimiziranim rutama. Sve to činimo s jednim jasnim ciljem: zadovoljiti potražnju i ostati prvi izbor naših korisnika. Na kraju dana brojke i podaci govore sami za sebe: ovog su ljeta korisnici putem Wolta naručivali sve – od burgera i sladoleda do madraca na napuhavanje i pelena. Na plažu!

To samo potvrđuje da Wolt nije samo dostava, već sinonim za maksimalnu udobnost, praktičnost i pouzdanost — gdje god se nalazili.