Milan Živković odlazi iz Uprave Ericssona Nikola Tesla nakon 38 godina u tvrtki

Nakon odlaska Gordane Kovačević u studenom, Ericsson Nikola Tesla ostat će bez još jednog člana Uprave s dugim stažom u kompaniji – Milana Živkovića.

Milan Živković, član Uprave Ericssona Nikole Tesle, podnio je u petak ostavku na navedenu poziciju. Ona će stupiti na snagu 31. ožujka 2026. godine.

Živković je karijeru u tvrtki započeo još 1987. godine, a tijekom svog dugogodišnjeg staža u

kompaniji obnašao niz rukovodećih funkcija. Član je Izvršnog poslovodstva kompanije te direktor

organizacijske jedinice za Strategiju i razvoj poslovanja, a u travnju 2025. godine imenovan je članom

Uprave ENT-a.

„Hvala Milanu na angažmanu uloženom u realizaciju dosadašnjih ostvarenja ENT-a.“ rekao je Siniša

Krajnović, predsjednik Uprave ENT-a. Krajnović tvrtku vodi od 1. studenog kad je s čela tvrtke otišla Gordana Kovačević. Ona je kompaniju vodila 20 godina, ostavši na njenom čelu i nakon što je došla u dob za umirovljenje.

Uprava kompanije trenutačno je četvrtočlana. Uz Krajnovića i Živkovića u njoj su još Damir Bušić i Hrvoje Benčić.