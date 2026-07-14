Nikolina Dizdar Čehulić nova predsjednica HUP Udruge proizvođača lijekova

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Forbes Hrvatska 14. srp 2026. 10:34
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14. srp 2026. 10:34

Na jučerašnjoj sjednici Skupštine HUP-Udruge proizvođača lijekova (HUP-UPL) za novu predsjednicu Udruge izabrana je Nikolina Dizdar Čehulić, predsjednica Uprave PLIVA Hrvatska, koja će na toj funkciji naslijediti Anu Gongolu, dosadašnju članicu Uprave Sandoz Hrvatska i direktoricu komercijalnog poslovanja Leka Slovenija.

Ana Gongola početkom srpnja preuzela je vođenje poslovanja Sandoza za cijelu Jugoistočnu Europu čime je stekla dodatnu potvrdu menadžerske kvalitete u globalnom sustavu Sandoza, na čemu su joj članice Udruge čestitale i zaželjele uspjeh u novom poslovnom izazovu.

Članice HUP-UPL-a zahvalile su Ani Gongoli na uspješnom vođenju Udruge posljednje tri godine te značajnom doprinosu osnaživanju položaja domaćih proizvođača lijekova i njihove uloge u osiguravanju stabilne i kontinuirane dostupnosti terapija hrvatskim pacijentima

Posebno je istaknut njezin angažman u području održivosti opskrbe lijekovima, unaprjeđenja uvjeta poslovanja i konkurentnosti domaćih proizvođača generičkih i biosličnih lijekova te konstruktivan dijalog s institucijama o uspostavi održive politike cijena lijekova i javne nabave lijekova radi razvoja otpornosti hrvatskog zdravstvenog sustava.

Nikolina Dizdar Čehulić profesionalnu je karijeru započela u revizorskim i konzultantskim tvrtkama Arthur Andersen i Ernst & Young, a PLIVI se pridružila 2004. godine. Tijekom više od dva desetljeća obnašala je niz vodećih financijskih i upravljačkih funkcija u Hrvatskoj i inozemstvu, uključujući međunarodne uloge unutar Teve. Od 2025. godine predsjednica je Uprave PLIVE Hrvatska.

Preuzimajući dužnost predsjednice HUP – Udruge proizvođača lijekova, Nikolina Dizdar Čehulić istaknula je da će jedan od ključnih prioriteta Udruge biti jačanje konkurentnosti hrvatskih i europskih proizvođača lijekova radi stvaranja uvjeta za dugoročnu sigurnost opskrbe lijekovima i kontinuiranu dostupnost potrebnih lijekova hrvatskim pacijentima.

“Posljednjih nekoliko godina jasno su pokazale koliko je domaća proizvodnja koja pruža sigurnu opskrbu lijekovima važna za pacijente i zdravstvene sustave. Zato farmaceutska industrija danas nije samo jedna od gospodarskih grana, ona je važan dio zdravstvene sigurnosti Europe. I Hrvatska i Europa mogu biti zdravstveno sigurne samo ako ostanu farmaceutski konkurentne i ako stvaraju regulatorno i investicijsko okruženje u kojem se lijekovi mogu razvijati i proizvoditi upravo ovdje kako bi bili dostupni sustavu i pacijentima.

Pred nama je zajednički zadatak osigurati da lijekovi ostanu dostupni pacijentima, uz uvjete koji omogućuju njihovu održivu proizvodnju i opskrbu. To je prepoznala i Europska komisija i taj cilj ugrađuje u buduću Uredbu o kritičnim lijekovima. Želimo stoga intenzivirati otvoren i konstruktivan dijalog te suradnju sa svim partnerima u zdravstvenom sustavu.

Generički i bioslični lijekovi temelj su liječenja milijuna hrvatskih i europskih pacijenata, a domaći proizvođači ključan su dio i nacionalne europske zdravstvene infrastrukture. Zato ćemo nastaviti zagovarati mjere koje potiču ulaganja, jačaju konkurentnost farmaceutske industrije i omogućuju Hrvatskoj da bude dio europskog rješenja za sigurniju opskrbu lijekovima“, izjavila je Nikolina Dizdar Čehulić.

HUP-UPL nastavit će surađivati s ključnim dionicima zdravstvenog sustava, a prioriteti ostaju održiv model određivanja cijena lijekova što omogućuje održivu proizvodnju i distribuciju, modernizacija javne nabave te poticanje pravovremene primjene generičkih i biosličnih lijekova koji omogućuju liječenje svih pacijenata.

HUP – Udruga proizvođača lijekova (HUP – UPL) predstavlja hrvatsku farmaceutsku industriju koja pokriva gotovo 100% hrvatskog tržišta generičkim lijekovima, dok su sve domaće kompanije koje proizvode lijekove u Republici Hrvatskoj generičkog profila. Kao dio nacionalne i europske kritične infrastrukture, domaća farmaceutska industrija ima ključnu ulogu u sigurnosti opskrbe lijekovima i funkcioniranju zdravstvenog sustava.

Generički lijekovi čine 68% svih lijekova izdanih na recept u Hrvatskoj, uz oko 8 % udjela u proračunu za lijekove na recept. Članice HUP – UPL tijekom posljednjih 12 mjeseci hrvatskim su pacijentima osigurale 94 milijuna pakiranja lijekova po prosječnoj cijeni od nešto više od četiri eura po pakiranju.

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