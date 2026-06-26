Niti obnova vrijedna 430 milijuna eura nije uvjerila britanskog kralja da se preseli

Charles i Camilla odlučili su ostati u Clarence Houseu, dok bi obnovljena Buckinghamska palača trebala biti dostupnija posjetiteljima i zadržati ulogu središta britanske monarhije.

Britanski kralj Charles III. neće se useliti u Buckinghamsku palaču ni nakon završetka obnove vrijedne 369 milijuna funti. Umjesto toga, on i kraljica Camilla ostat će u Clarence Houseu, rezidenciji u kojoj žive od njegova dolaska na prijestolje.

Odluka je objavljena zajedno s godišnjim financijskim izvješćem kraljevske obitelji, koje otkriva da je Charles tijekom porezne godine 2024./2025. platio 12,9 milijuna funti poreza na dohodak i kapitalnu dobit, čime se svrstao među najveće porezne obveznike u Ujedinjenom Kraljevstvu. Princ William u istom je razdoblju uplatio 7,76 milijuna funti.

Istodobno je potvrđeno da će se Sovereign Grant, javna sredstva namijenjena financiranju službenih aktivnosti monarhije, gotovo udvostručiti. Nakon revizije koju su proveli britanski premijer Keir Starmer, ministrica financija Rachel Reeves i upravitelj kraljevskih financija James Chalmers, godišnji iznos od 2027./2028. dosegnut će 99,9 milijuna funti, u odnosu na 51,8 milijuna funti koliko iznosi danas.

Prvi kralj koji javno objavljuje porez

Prema riječima Chalmersa, odluka da kralj ne preseli u Buckinghamsku palaču donesena je nakon “pažljivog razmatranja”, a jedan od razloga je omogućavanje većeg pristupa javnosti obnovljenoj palači.

Iako neće biti njihova službena rezidencija, Buckinghamska palača ostat će administrativno i ceremonijalno središte britanske monarhije. Charles će ondje imati privatne prostorije za dnevni odmor i povremena noćenja tijekom službenih obveza u Londonu.

“Buckinghamska palača ostat će sjedište monarhije i jedan od najvažnijih nacionalnih simbola”, rekao je Chalmers.

Charles je prvi britanski monarh koji je objavio iznos poreza koji plaća na privatne prihode. U fiskalnoj godini 2024./2025. uplatio je 12,9 milijuna funti, nakon 11,7 milijuna godinu ranije. Od dolaska na prijestolje ukupno je platio više od 30 milijuna funti poreza, piše The Guardian.

Zakonsku obvezu plaćanja poreza nema ni kralj ni princ od Walesa. Kraljevska obitelj dobrovoljno je prihvatila tu praksu još 1993., nakon snažnih kritika javnosti zbog financiranja obnove dvorca Windsor državnim novcem.

Nije sve transparentno

Objava poreznih podataka nije zaustavila raspravu o transparentnosti financija britanske monarhije. Porezni stručnjak Dan Neidle smatra da objavljeni podaci pružaju tek ograničen uvid jer ne uključuju detaljna financijska izvješća koja bi omogućila neovisnu provjeru.

“Kralj nije običan porezni obveznik. Granica između njegove privatne imovine i imovine Krune često je nejasna, zbog čega bi razina transparentnosti trebala biti znatno veća”, upozorio je Neidle.

Na povećanje javnih izdvajanja upozorava i organizacija Republic, koja zagovara ukidanje monarhije. Njezin izvršni direktor Graham Smith smatra da je gotovo udvostručenje Sovereign Granta teško opravdati.

“Da se iznos od 2012. povećavao samo u skladu s inflacijom, danas bi iznosio oko 45 milijuna funti, a ne gotovo 100 milijuna”, rekao je Smith.