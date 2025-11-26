Ovih pet knjiga Bill Gates preporučuje za čitanje u nadolazećim blagdanskim danima

Milijarder je odabrao pet naslova koji “podižu zavjesu i otkrivaju kako nešto važno doista funkcionira” na svojoj godišnjoj listi blagdanskih čitateljskih preporuka, koja uključuje djela fikcije, znanosti, memoare i politiku.

Pet knjiga koje Bill Gates preporučuje za nadolazeće blagdane su: “Remarkably Bright Creatures” Shelley Van Pelt, “Clearing the Air” Hannah Ritchie, “Who Knew” Barryja Dillera, “When Everyone Knows That Everyone Knows” Stevena Pinkera i “Abundance” Ezre Kleina i Dereka Thompsona.

“Remarkably Bright Creatures”, roman koji je proveo više od godinu dana na listi najprodavanijih New York Timesa i čija se Netflixova adaptacija očekuje sljedeće godine, priča je o udovici koja stvara neočekivano prijateljstvo s pacifičkom hobotnicom.

Gates je rekao je da mu je knjiga “pomogla malo bolje razumjeti starenje” i nazvao je “savršanim načinom za početak sljedećeg životnog desetljeća”.

Sirova i iskrena autobiografija

“When Everyone Knows That Everyone Knows”, psihologa Pinkera analizira kako zajedničko znanje – odnosno spoznaja o tome što drugi ljudi znaju – mijenja društvenu dinamiku, otvara kanale komunikacije i “podupire svaki razgovor koji vodimo”, navodi Gates u svojoj recenziji.

Data znanstvenica Ritchie odgovara na 50 ključnih pitanja o klimatskim promjenama u knjizi “Clearing the Air”, dok je Dillerova knjiga, u kojoj se holivudska zvijezda javno deklarira kao homoseksualac i kaže da se njegova seksualnost nije sukobila s brakom s Diane von Fürstenberg, memoari su koje je Gates nazvao “sirovim i iskrenim na način na koji poslovne autobiografije obično nisu”.

Zadnja preporuka, “Abundance”, govori o tome kako bi preuređenje ekonomskog, političkog i regulatornog sustava omogućilo Americi da učinkovitije gradi infrastrukturu, osobito za energetiku i prijevoz.

Neke katapultirao u visine

Gates već 15 godina objavljuje preporuke knjiga, pjesama i serija obično dvaput godišnje, na početku ljeta i pred blagdane. Neke od njegovih preporuka, čak i one koje nisu ušle na godišnje liste, utjecale su na tržište knjiga. Najpoznatije je da je njegovo preporučivanje Pinkerove knjige “The Better Angels of Our Nature”, koje je 2012. dao u jednom tweetu, dovelo do porasta prodaje od 2000 posto i katapultiralo je na drugo mjesto Amazonove liste najprodavanijih naslova.

U ljeto 2014. Gates je napisao blog o knjizi iz 1969. “Business Adventures: Twelve Classic Tales from the World of Wall Street” Johna Brooksa nakon što mu ju je preporučio kolega milijarder Warren Buffett. Knjiga je u to vrijeme nestala iz knjižara, no Gatesova preporuka dovela je do njezina prvog objavljivanja u e-izdanju, a zatim i do petog mjesta na Amazonovoj listi najprodavanijih Kindle izdanja.

Gates obično preporučuje knjige koje je pročitao u proteklih 12 mjeseci, iako je u blagdanskoj sezoni 2022. preporučio četiri svoje omiljene knjige svih vremena: “Stranger in a Strange Land” Roberta Heinleina, “Surrender” Bona, “The Inner Game of Tennis” Timothyja Gallweya i “Mendeleyev’s Dream” Paula Stratherna.

Mary Whitfill Roeloffs, novinarka Forbesa