Podrška hrvatskim startupima nikad nije bila jača. Merete Clausen za Forbes Hrvatska o radu EIF-a

Europski investicijski fond već godinama preko HBOR-a daje financijsku potporu razvoju poslovanja. Zamjenica predsjednika Uprave fonda Merete Clausen posjetila je u utorak Hrvatsku, a za Forbes Hrvatska komentirala razvoj hrvatskog tržišta rizičnog kapitala i startup scene. Novi programi poput TechEU-a pružaju im niz novih mogućnosti.

Zamjenica predsjednika Uprave Europskog investicijskog fonda (EIF) Merete Clausen posjetila je u utorak Hrvatsku. Tijekom boravka u Hrvatskoj sudjelovala ja na HBOR-ovoj Invest konferenciji na kojoj je istaknula ključnu ulogu EIF-a i Grupe Europske investicijske banke (EIB) u Hrvatskoj, kao i iznimno dobru suradnju EIB-a i Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR). Posebno je naglasila važnost jačanja podrške regionalnim i paneuropskim inicijativama, s posebnim naglaskom na omogućivanje ulaganja u vlasnički kapital. Clausen je istaknula potrebu za jačanjem potpore za scaleup tvrtke u Hrvatskoj, pri čemu je posebno naglasila značaj ETCI inicijative i ulogu platforme TechEU. (Scaleup tvrtke su startupi koji su izrasli u profitabilne kompanije sa skalabilnim modelom koje godišnje rastu barem 20 posto već najmanje tri godine.) Također, osvrnula se na pojačani fokus Grupe EIB na obrambeni sektor, što predstavlja važan smjer za buduće aktivnosti u Hrvatskoj i EU.

Tijekom njenog posjeta EIF je Erste banci osigurao drugo povećanje garancijske linije za inovativna mala i srednja poduzeća (MSP) i mala srednje kapitalizirana poduzeća u Hrvatskoj do maksimalnog iznosa od 100 milijuna eura.

Forbes Hrvatska iskoristio je njezin dolazak za nekoliko pitanja o spomenutim temama.

Potpora startupima

Tržište rizičnog kapitala značajno se razvilo u Hrvatskoj u posljednjih 10 do 15 godina. Koliko ste vi doprinijeli?

Tijekom posljednjih desetak godina hrvatska scena rizičnog kapitala doista je sazrela, i mislim da bi Hrvati trebali biti iskreno ponosni na taj napredak. Ta je transformacija modernizirala nacionalno tržište kapitala, otvorila nove izvore financiranja za inovacije i za poduzeća svih veličina. Time je hrvatsko gospodarstvo postalo konkurentnije, a potaknuto je i zapošljavanje te gospodarski i društveni rast.

U Europskom investicijskom fondu (EIF) vrlo smo ponosni na ulogu koju smo imali u tom procesu. Pomogli smo usmjeriti oko dvije milijarde eura u Hrvatsku, podupirući doista impresivne rezultate. Kroz zajedničke inicijative s Vladom Republike Hrvatske i HBOR-om svjedočimo usponu domaćih fondova i stvaranju fonda za transfer tehnologije Vesna. Naravno, još uvijek ima posla prije nego što hrvatsko tržište dostigne dubinu i zrelost zapadnoeuropskih tržišta, ali predani smo potpori na tom putu.

Primjerice, Inicijativa za rizični kapital Hrvatske 2, koju smo pokrenuli 2023. s proširenim mandatom od 80 milijuna eura iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, nadovezuje se na uspjeh svoje prethodnice. Podržava više posrednika i snažno se fokusira na inovacije. Već su odabrana tri fonda rizičnog kapitala – Aymo Ventures, Fil Rouge Capital III i NVision Ventures – a očekuje se da će rana ulaganja poduprijeti više od 215 startupova u svim fazama razvoja, od pre-seed do faze rasta.

Vesna Tech Transfer Fund, prvi takav fond u Hrvatskoj, započeo je s ulaganjima prošle godine. Uvelike pomaže u premošćivanju jaza između akademskog sektora i industrije, financira transfer tehnologije i podupire deep-tech startupe.

Istodobno je, uz našu potporu, Ministarstvo financija pokrenulo platformu za dijalog o fintech politici, kako bi okupilo cijeli ekosustav i postavilo temelje za nacionalni fintech centar. Europska investicijska banka (EIB) također surađuje s HAMAG-BICRO-om kako bi pomogla malim i srednjim poduzećima te startupovima da poboljšaju spremnost za ulaganja i pristup ranom financiranju.

Dakle, radeći zajedno s našim partnerima u Vladi, HBOR-u i privatnim investitorima, nastavit ćemo graditi moderno tržište kapitala koje usmjerava domaći talent prema novim poslovnim prilikama, radnim mjestima i gospodarskom rastu Hrvatske.

Teže do velikih rundi financiranja

Gdje još postoji prostor za napredak i kako se to može promijeniti?

Jedan od velikih nedostataka je kapital za kasne faze – hrvatski startupovi često se bore osigurati veće runde financiranja koje su im potrebne za istinsko širenje poslovanja. Institucionalni investitori, poput mirovinskih fondova i osiguravajućih društava iz Hrvatske, s vremenom su postali skloniji ulaganjima u fondove rizičnog i privatnog kapitala kroz inicijative koje vodi EIF. Međutim, kako bi se omogućio razvoj tehnoloških lidera većeg opsega, institucionalni investitori trebali bi se još snažnije uključiti na tržište.

Kao i u mnogim drugim zemljama, jednom kada se smanji razina birokracije i ubrzaju postupci odobravanja, cijeli će ekosustav rasti još brže.

Dobra je vijest što vidimo ne samo potpuno razumijevanje tog problema među hrvatskim vlastima, nego i stvarnu volju, energiju i viziju da se tržište kapitala i dalje modernizira. Već sada vidimo konkretne korake prema jačanju prekograničnih veza, kako bi hrvatski startupovi mogli pristupiti širim europskim mrežama.

Kako bismo nastavili napredovati, moramo spojiti pametnije propise, snažnije javno-privatno partnerstvo i kontinuirano jačanje kapaciteta svih uključenih – od gradskih dužnosnika do osnivača startupova. Olakšavanje sudjelovanja velikih investitora i poticanje veće regionalne suradnje bit će ključno kako bi hrvatski startupovi dosegli svoj puni potencijal.

Što donosi TechEU?

Što program TechEU konkretno nudi startupovima i scale-up tvrtkama što raniji programi EU-a nisu pokrivali?

TechEU je prava prekretnica za europske inovacije. Riječ je o programu golemog opsega koji pod jednim okvirom objedinjuje sve naše instrumente financiranja inovacija. Samo zamislite – 70 milijardi eura financiranja iz skupine EIB do 2027., s ciljem da se ukupno mobilizira četvrt bilijuna eura. No, nije impresivna samo veličina programa.

Za startupove i scale-up tvrtke TechEU nudi čitav spektar podrške: vlasničke udjele, zajmove, jamstva – sve što je potrebno – pokrivajući svaku fazu, od ranog razvoja do potpunog širenja poslovanja. Tu je i nova jedinstvena platforma (“one-stop shop”) koja tvrtkama znatno olakšava i ubrzava pristup financiranju.

Iznosi ulaganja također su znatno veći – do 150 milijuna eura po pojedinoj tvrtki, što je više nego dvostruko u odnosu na prethodne mogućnosti.

Osim toga, TechEU je fleksibilan. Ulaže i u megafondove i u fondove srednje veličine, a – počevši od početka sljedeće godine – bit će otvoren i za privatne institucionalne investitore, što znači više mogućnosti za startupove u manjim zemljama poput Hrvatske.

Program cilja na najinovativnije sektore, od čistih tehnologija (CleanTech) i zdravstvenih tehnologija (HealthTech) do kibernetičke sigurnosti i umjetne inteligencije, s posebnim investicijskim ciklusima za svaki od njih. Jedan od naših prioriteta u EIF-u jest pomoći hrvatskim tvrtkama da iskoriste puni potencijal programa TechEU, kako bi Hrvatska nastavila rasti kao održivo, moderno i globalno konkurentno gospodarstvo.

Merete Clausen na HBOR-ovoj konferenciji u Westinu; Foto: Damir Krajac / Cropix

70 milijardi eura do 2027. godine

U kojoj je fazi trenutačno program TechEU? Koliko će financiranja nuditi i pod kojim uvjetima?

TechEU je već operativan, s milijardama eura koje su već obvezane za 2025. godinu, a još više planirano za naredne godine. Prvi val ulaganja usmjeren je na CleanTech, a u pripremi su i sektori poput HousingTech-a, BioTech-a, SpaceTech-a i umjetne inteligencije.

Kad govorimo o brojkama, riječ je o ukupnom iznosu od 70 milijardi eura financiranja do 2027. godine. Za scale-up tvrtke to znači mogućnost dobivanja do 150 milijuna eura kroz neizravno vlasničko financiranje, uz pristup zajmovima, jamstvima pa čak i savjetodavnim uslugama za izlazak na burzu (IPO).

Što se tiče uvjeta, tvrtke će morati pokazati potencijal rasta, biti inovativne te svojim poslovanjem podupirati prioritete Europske unije poput održivosti i digitalizacije.

Postupak prijave pojednostavljen je zahvaljujući novoj TechEU platformi, koja djeluje kao jedinstvena ulazna točka za sve instrumente i uključuje alat za provjeru investicijske spremnosti, koji tvrtkama pomaže pronaći najbolje odgovarajuće opcije. Vrlo mi je drago što imam priliku govoriti o tome i upozoriti hrvatske poduzetnike na ove izvanredne prilike.

Smanjenje jaza s SAD-om

Zaostaje li Europa za Sjedinjenim Državama kada je riječ o razvoju startupova? Ako da, je li riječ prvenstveno o financijama ili postoji još nešto?

Nije tajna da Europa još uvijek zaostaje za SAD-om kada je riječ o skaliranju startupova. Brojke to jasno pokazuju: SAD ima 164 megafonda, dok Europa ima samo 14, a postoji i godišnji manjak financiranja od 80 milijardi eura za scale-up fazu.

Ali ne radi se samo o novcu. Američki je ekosustav zreliji, s većim fondovima, bržim procesima i manje prepreka između saveznih država. U Europi su stvari još uvijek donekle fragmentirane – različiti propisi, sporije sklapanje poslova i manja prekogranična aktivnost.

Dobra je vijest da Europa poduzima konkretne korake. Programi poput TechEU osmišljeni su upravo kako bi se taj jaz smanjio – mobilizacijom više kapitala, pojednostavljenim pristupom financiranju i izgradnjom povezanijeg europskog inovacijskog prostora.

Prilike u obrambenom sektoru

Što je s investicijama u obranu i sigurnost? Koliko novca je na raspolaganju u tom sektoru i kome?

Obrana i sigurnost glavni su prioriteti skupine EIB. Kao odgovor na današnje promjenjive prijetnje, hitno podupiremo inicijative za zaštitu ljudi, gradova i ključne infrastrukture, s posebnim naglaskom na jačanje istočnog krila Europske unije.

Naš je pristup sveobuhvatan: financiramo inovatore u području sigurnosti i obrane, ulažemo u ključnu infrastrukturu te jačamo europski lanac opskrbe u obrambenom sektoru, uključujući i ciljanu podršku malim i srednjim poduzećima te stvaranje namjenskog ekosustava za ulaganja u obranu.

Za 2025. godinu očekujemo više nego utrostručenje našeg financiranja sigurnosti i obrane – na oko 3,5 milijardi eura – kao dio rekordnog ukupnog limita financiranja od 100 milijardi eura. Financiranje je dostupno i javnim i privatnim akterima čiji su projekti usklađeni s vrijednostima i propisima Europske unije, a obuhvaća sve – od velikih infrastrukturnih projekata do naprednih istraživanja i razvoja te novih privatnih investicijskih fondova.

Tijesno surađujemo s partnerima poput Europske komisije, NATO-a, Europske obrambene agencije i nacionalnih razvojnih institucija kako bismo osigurali koordiniran, paneuropski pristup. Potpora skupine EIB već daje konkretne rezultate kroz vodeće projekte – poput jačanja satelitskih kapaciteta u Belgiji, poboljšanja sustava za otkrivanje kibernetičkih prijetnji u Francuskoj te financiranja vojne mobilnosti i infrastrukture u Litvi.

Također, utrostručili smo financiranje obrambeno orijentiranih malih i srednjih poduzeća na 3 milijarde eura te gotovo u potpunosti iskoristili naš fond Defence Equity Facility, koji potiče privatna ulaganja u taj sektor. Gledajući unaprijed, pripremamo nove inicijative, uključujući fond fondova vrijedan milijardu eura u suradnji s Europskom komisijom, namijenjen potpori obrambenim scale-up poduzećima do početka 2026. godine – kako bismo osigurali da europska sigurnost i gospodarska otpornost ostanu snažne i spremne za budućnost.

Važnost HBOR-a

Koju ulogu imaju ove institucije u osiguravanju da programi s razine Europske unije, poput TechEU-a, doista dopru do manjih tržišta? Postoji li prostor za poboljšanje?

Nacionalne banke, poput HBOR-a, predstavljaju most između Bruxellesa i lokalne startup scene. One pomažu u prevođenju velikih programa EU-a u stvarne prilike za hrvatske tvrtke, prilagođavaju ih lokalnim potrebama i osiguravaju da sredstva dođu do onih kojima su najpotrebnija.

Naravno, uvijek postoji prostor za napredak. Pojednostavljenje birokratskih procedura, jačanje institucionalnih kapaciteta i osiguravanje da sredstva dođu do svih dijelova zemlje – ne samo do velikih gradova – trajni su izazovi kojih smo svjesni i na kojima radimo. Jača prekogranična suradnja i veća podrška lokalnim dionicima pomoći će da programi poput TechEU-a ispune svoje obećanje, čak i na manjim ili manje razvijenim tržištima.

Također bih željela iskoristiti ovu priliku da zahvalim našim partnerima u HBOR-u – gospodinu Čuvalu, gospodinu Kuveku i njihovom predanom timu vrhunskih profesionalaca. Tijekom mog posjeta razgovarali smo o novim projektima suradnje i načinima da i dalje donosimo europske prilike kojima će se otključati hrvatski talent i kreativnost. Europa poduzima velike korake kako bi uhvatila korak u globalnoj utrci inovacija. S programima poput TechEU-a i snažnim partnerstvima između europskih i nacionalnih institucija, budućnost izgleda svijetlo za startupove i scale-upove diljem kontinenta – uključujući i za one u Hrvatskoj.