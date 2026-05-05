Predsjednik Uprave Kauflanda Hrvatska: “Planirana ulaganja za ovu godinu iznose 64 milijuna eura”

Predsjednik Uprave Kauflanda Hrvatska Patrick Rudat govori za Forbes Hrvatska o financijskim pokazateljima za 2025., planiranim ulaganjima u ovoj godini i daljnjem širenju maloprodajne mreže, kao i o važnosti ulaganja u zaposlenike, koji su temelj poslovanja Kauflanda.

Istaknuo je da je 2025. bila godina dobrih rezultata u kojoj je ostvaren rast prometa veći od planiranog.

“Upravo to dodatno potvrđuje kontinuitet poslovanja koji gradimo već 25 godina na hrvatskom tržištu. U okruženju koje i dalje donosi određenu razinu neizvjesnosti, fokusirali smo se na operativnu učinkovitost i očuvanje razine usluge koju kupci od nas očekuju. Istovremeno, za mene su u fokusu uvijek ljudi. Naši zaposlenici svojim radom i angažmanom svakodnevno nose poslovanje i izravno utječu na iskustvo kupaca.

Što se tiče ulaganja, ona su i u 2025. godini bila usmjerena na daljnji razvoj naše prodajne mreže, logističke kapacitete i modernizaciju poslovanja. Ukupna ulaganja iznosila su 44 milijuna eura, a njihov je cilj dodatno unaprijediti dostupnost i kvalitetu naše usluge.

I u ovoj godini nastavljamo s ulaganjima koja su usmjerena na dugoročan razvoj poslovanja. Planirana ulaganja za ovu godinu iznose 64 milijuna eura, a najveći dio odnosi se na širenje maloprodajne mreže, modernizaciju postojećih poslovnica te daljnju optimizaciju logističkih procesa.

Kontinuirana ulaganja nisu samo pitanje rasta – već i prilagodbe tržištu, kupcima i načinu na koji se njihove potrebe mijenjaju.”

“Nestabilnosti na globalnoj razini odražavaju se na globalne lance”

Predsjednik Uprave Kauflanda Hrvatska otkrio nam je i koji su najveći izazovi s kojima se suočava.

“Maloprodaja je dinamičan sektor u kojem se promjene događaju kontinuirano. Početak 2025. obilježili su tržišni pritisci, promjene u regulaciji cijena i poljuljano povjerenje potrošača. Slična dinamika nastavljena je i u ovoj godini, gdje dodatne izazove donose nestabilnosti na globalnoj razini koje se odražavaju i na dobavne lance te zahtijevaju odgovarajuću prilagodbu poslovnih procesa.

Tako smo, način i organizaciju rada u nekim segmentima morali usklađivati s novim pravilima i okolnostima, dok u suradnji s dobavljačima radimo na ublažavanju utjecaja rasta troškova, kako bismo zadržali željenu razinu usluge te što stabilnije i pristupačnije cijene za kupce. Ključna je mogućnost adaptacije promjenjivim očekivanjima i mogućnostima kupaca, ali i održavanje operativne učinkovitosti u takvom okruženju.

Uz to, važan aspekt je i osiguravanje stabilnosti poslovanja kroz cijeli lanac vrijednosti, od dobavljača do krajnjeg kupca.”

“U središtu uspješne strategije poslovanja Kauflanda je kupac i razumijevanje njegovih potreba. To znači biti dovoljno dosljedan u onome što radimo, ali i dovoljno fleksibilan da se možemo prilagoditi promjenama koje često dolaze iznenada i nenajavljeno. Uz to, važnu ulogu imaju ljudi – stabilan i motiviran tim nije samo prednost već preduvjet dugoročno održivog poslovanja, kao i odnosi s dobavljačima, ulaganja u logistiku te odgovorno upravljanje resursima. Upravo kombinacija tih elemenata čini temelj dugoročno održivog i uspješnog poslovanja.”

Utjecaj poslovanja na društvo i okoliš

“Održivost danas više nije odvojena tema, već sastavni dio načina na koji poslujemo i donosimo odluke. Ne promatramo je kroz pojedinačne inicijative, već kao odgovornost koja je integrirana u svakodnevne procese. U tom kontekstu vodimo se načelom ‘Djela, ne riječi’ koje primjenjujemo kroz naše društveno odgovorne projekte, ali i šire u cjelokupnom poslovanju. Smatramo da se održivost ne dokazuje izjavama, već konkretnim koracima i odlukama koje imaju stvaran učinak.



Zato se fokusiramo na područja u kojima možemo imati stvaran utjecaj, bilo kroz učinkovitije upravljanje resursima, smanjenje otpada ili projekte koji doprinose zajednici u kojoj poslujemo.”

Bogata karijera

“Svoj profesionalni put gradim unutar međunarodnog maloprodajnog okruženja, gdje sam imao priliku raditi na različitim tržištima i u različitim segmentima poslovanja”, kaže Patrick Rudat.

“S 18 godina zaposlio sam se u Lidlu kao radnik u trgovini gdje sam između ostalog radio i na blagajni. Tako sam iz prve ruke vidio što je za zaposlenike u trgovinama važno. Dvije godine kasnije započeo sam svoj program dualnog studija u kojem je polovica cjelokupne edukacije praktična. Za Grupu Schwarz radim već 18 godina: prvih deset godina radio sam za Lidl u Njemačkoj i Velikoj Britaniji, a posljednjih osam godina za Kaufland u Njemačkoj i Hrvatskoj.

Takvo iskustvo omogućilo mi je razumijevanje kompleksnosti sustava, ali i važnosti prilagodbe lokalnom tržištu. Upravo tu kombinaciju međunarodnog iskustva i lokalnog fokusa danas smatram ključnom u vođenju poslovanja. Isto tako, to mi je iskustvo dodatno potvrdilo koliko su ljudi i timovi ključni za uspjeh, bez obzira na tržište i organizaciju.”

“Kontinuirano ulažemo u razvoj naših zaposlenika”

“Svjesni smo koliko je izazovno, a u isto vrijeme i važno ne samo privući kvalitetne i talentirane ljude, nego ih i zadržati. Upravo zato kontinuirano ulažemo u radne uvjete, razvoj i primanja naših zaposlenika koja smo posljednjih godina redovito i povećavali”, istaknuo je.

“Naši zaposlenici dobivaju božićnicu od 400 eura, uskrsni bonus od 100 eura, regres od 100 eura i neto bonus od 400 eura dva puta godišnje, a redovito ulažemo i u stimulirajuće i pozitivno radno okruženje u kojem se cijeni predanost i zalaganje zaposlenika. To dokazuju brojne nagrade i certifikati poput ‘Top Employer za Hrvatsku i Europu’, ‘Poslodavac Partner’, ‘Above and Beyond’ i ‘Equal pay’.

Naš je cilj stvarati okruženje u kojem ljudi mogu dugoročno graditi svoju karijeru, razvijati se i prepoznati prilike unutar kompanije. Otvaranjem novih poslovnica stvaramo i nova radna mjesta. Fokus nam je na pravovremenom planiranju i privlačenju zaposlenika konkurentnim uvjetima.

Kao i u cijelom sektoru, izazovi u pronalaženju radne snage postoje, no nastojimo im pristupiti kroz dugoročan pristup zapošljavanju i razvoju zaposlenika.”

Otvaranje novih poslovnica

“Širenje maloprodajne mreže nastavljamo i dalje, u prosjeku otvaramo oko dvije poslovnice godišnje. U ovoj godini planirano je otvaranje novih poslovnica, uključujući onu na Krku, koja će biti naša prva otočna poslovnica, kao i poslovnicu u Jelkovcu u Zagrebu.

I u idućem razdoblju naglasak ostaje na promišljenom i održivom širenju, uz pažljiv odabir lokacija i prilagodbu lokalnim potrebama.”

Razgovarali smo s Patrickom Rudatom povodom konferencije Future Tense, usmjerenoj prema budućnosti poslovanja, koja je održana 22. travnja u Zagrebu.