Umro je Scott Adams, autor legendarnog ‘korporativnog’ stripa Dilbert

Autor Dilberta Scott Adams preminuo je u utorak u SAD-u zbog posljedica raka u 68. godini. Žaljenje zbog njegove smrti izrazio je i Donald Trump, kojeg je Adams podupirao.

Scott Adams, autor popularnog stripa Dilbert koji se temeljio na ironiziranju korporativnog svijeta, preminuo je u 68. godini. Izvijestili su to brojni svjetski mediji, a kao uzrok smrti navode rak.

Strip Dilbert počeo je crtati 1989. godine, a u devedesetima je stekao popularnost u SAD-u i svijetu. Njegovi stripovi izlazili su u više od 2000 novina u 65 država, uključujući Hrvatsku.

Na isti način na koji je Seinfeld u seriji ismijavao svakodnevne životne situacije, Adams je u kratkim stripovima ismijavao svakodnevne poslovne situacije. Baš kao što je Seinfeld u seriji imao ćelavog prijatelja Georgea, tako je i Dilbert u stripu imao ćelavog kolegu Wallyja. Među najpoznatijim likovima u Dilbertu bili su još direktor tvrtke u kojoj rade i kolegica Alice.

Zbog političkih stavova izgubio je dio prihoda i prijatelja

Devedesetih izdaje i ‘Dilbertovo načelo’, svoju prvu knjigu koja je doživjela veliki uspjeh, a izdana je i na hrvatskom jeziku. Neki mediji čak su je prozvali najboljim knjigom o menadžmentu ikad napisanom.

Često je komentirao politička i društvena pitanja, a podršku na američkim predsjedničkim izborima 2016. godine do je Donaldu Trumpu, što je negativno utjecalo na njegove prihode i prijateljstva. Bio je i protiv nošenja maski i cjepiva tijekom COVID-19 epidemije.

Adams je bio protiv nošenja maski i protiv cjepiva protiv COVID-19 te je vjerovao da su ljudi koji se nisu cijepili protiv COVID-19 „prošli najbolje” u usporedbi s cijepljenima. Prije dvije godine Afroamerikance nazvao je skupinom mrzitelja, sugerirajući da bi se bijelci trebali udaljiti od njih. Nakon toga niz medija prestao je objavljivati strip o Dilbertu. Kasnije se pravdao da je samo savjetovao ljudima da izbjegavaju mržnju.

Žaljenje zbog njegove smrti iskazao je u utorak na društvenim mrežama Donald Trump.