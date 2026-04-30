Valter Uravić postaje novi izvršni direktor MET Croatia Energy Tradea

U jeku snažnih tržišnih i prodajnih postignuća integrirane energetske tvrtke MET Grupe sa sjedištem u Švicarskoj, novi izvršni direktor MET Croatia Energy Tradea postaje Valter Uravić, prethodno LNG & NG Origination Associate na razini grupacije. Mario Matković, dosadašnji izvršni direktor, preuzima vodstvo regije srednje Europe u MET Grupi. Ove promjene, koje potvrđuju značaj hrvatskih stručnjaka za energetsku sliku Europe, stupaju na snagu 1. svibnja 2026. godine.

“U proteklih deset godina sudjelovao sam u rastu MET Croatia Energy Tradea iz tvrtke koja ima 20 kupaca u tržišnog igrača s oko 2.000 kupaca. Iza tog rasta stoji tim vrhunskih stručnjaka, ljudi čija je pokretačka snaga temelj našeg uspjeha. Mariju Matkoviću zahvaljujem na iznimnom dosadašnjem radu i čestitam mu na zasluženom napretku”, poručio je Valter Uravić, novi izvršni direktor tvrtke MET Croatia Energy Trade.

Valter Uravić pridružio se tvrtki MET Croatia Energy Trade u veljači 2016. godine te od tada drži ključnu ulogu u njezinom komercijalnom razvoju i tržišnom pozicioniranju. Napredovao je do pozicije voditelja Pricinga i upravljanja pozicijama, a potom do direktora operacija, kada preuzima odgovornost za upravljanje portfeljem i razvoj tima. U travnju 2024. godine Uravić prelazi u švicarsku podružnicu MET International AG kao LNG & NG Origination Associate. Tamo upravlja LNG pozicijom na terminalu Krk te strukturira visoko vrijedne transakcije prirodnim plinom i LNG-om, doprinoseći optimizaciji opskrbe na razini čitave Grupe.

Dosadašnji izvršni direktor MET Croatia Energy Tradea, Mario Matković, preuzet će jednu od strateški najvažnijih pozicija unutar MET Grupe, koja objedinjuje više zemalja i tržišta u srcu europskog energetskog prostora. U svojem radu, nadzirao je i strateške projekte MET-a, uključujući zakup na LNG terminalu na Krku, koji je imao ključnu ulogu u rastu i diversifikaciji poslovanja čitave Grupe. Pod njegovim vodstvom MET Croatia Energy Trade prerastao je u jednog od vodećih opskrbljivača prirodnim plinom za industrijske klijente u Hrvatskoj.