Najplaćeniji vozači Formule 1 u 2025.

Lando Norris možda jest prvak F1 na stazi, ali u utrci za financijsku nadmoć priča je drugačija jer je deset najplaćenijih vozača Formule 1 ove godine zaradilo procijenjenih 363 milijuna dolara plaća i bonusa.

Borba za prvenstvo vozača Formule 1 trajala je do posljednjeg dana sezone, ali trećim mjestom na Velikoj nagradi Abu Dhabija u nedjelju, Lando Norris pobijedio je svog suigrača iz McLarena Oscara Piastrija i aktualnog četverostrukog prvaka, Maxa Verstappena iz Red Bulla, te osvojio naslov za 2025. i bonus od procijenjenih 10 milijuna dolara.

Ispred Norrisa je sedmerostruki prvak Formule 1 Lewis Hamilton, koji je postavio rekord serije s plaćom koju Forbes procjenjuje na 70 milijuna dolara i dodao je procijenjenih 500.000 dolara bonusa u svojoj prvoj sezoni s Ferrarijem nakon 12 izuzetno uspješnih godina s Mercedesom. No, Verstappen je na kraju ponovno predvodio F1 skupinu s procijenjenom ukupnom naknadom od 76 milijuna dolara, uključujući 65 milijuna dolara plaće i 11 milijuna dolara bonusa. 28-godišnja nizozemska superzvijezda sada drži krunu zarade na stazi četiri sezone zaredom.

Procjenjuje se da je deset najplaćenijih vozača Formule 1 ove sezone na stazi zaradilo 363 milijuna dolara, što je porast od 15% u odnosu na 317 milijuna dolara iz 2024. i izvanredan skok od 72% otkako je Forbes prvi put počeo objavljivati ​​ljestvicu 2021. godine.

Hamiltonov kolega iz Ferrarija Charles Leclerc, peti s procijenjenih 30 milijuna dolara, u odnosu na 27 milijuna dolara, među vozačima je čije su plaće porasle nakon što je dobio znatno povećanje prema novom ugovoru potpisanom prošle godine.

S obzirom na to da je Sergio Pérez pao s liste nakon što je izgubio mjesto u Red Bullu, te da je Pierre Gasly također pao usred katastrofalne sezone u Alpineu koja mu je efektivno uskratila prilike za ostvarivanje bonusa za performanse, na ljestvici se nalaze i dva novaka.

Aston Martinov Lance Stroll ove je godine broj 8 s procijenjenih 13,5 milijuna dolara. Taj se broj može činiti visokim s obzirom na rezultate 27-godišnjeg Kanađanina, ove je sezone završio na 16. mjestu u poretku vozača s 33 boda, ali odražava otkriće iz javnih financijskih izvještaja njegovog tima. Budući da je Stroll sin milijardera i vlasnika tima Lawrencea Strolla, Aston Martin je morao otkriti njegovu naknadu od 12,3 milijuna dolara tijekom sezone 2024., u odnosu na 5,6 milijuna dolara u 2023.

U međuvremenu, Kimi Antonelli iz Mercedesa, koji je u ožujku postao treći najmlađi vozač koji je debitirao u Formuli 1 s 18 godina, 6 mjeseci i 19 dana, zauzima 10. mjesto s procijenjenih 12,5 milijuna dolara zarade od svoje obećavajuće debitantske sezone.

Osim specifičnih okolnosti bilo kojeg pojedinca, vozači diljem F1 ubiru plodove dva trenda koji povećavaju plaće. Prvo, ubrzano poslovanje Formule 1, s porastom sponzorstava i nagradnog fonda koji nudi serija, daje timovima više novca za igru. Forbes procjenjuje da je deset F1 timova prošle sezone u prosjeku ostvarilo 430 milijuna dolara prihoda, dok je prosječna vrijednost tima porasla na 3,6 milijardi dolara ove godine, s 1,9 milijardi dolara u 2023. godini.

Istovremeno, ograničenje troškova uvedeno 2021. godine ograničava ono što timovi mogu potrošiti u mnogim područjima vezanim uz dizajn i konstrukciju trkaćih automobila na otprilike 170 milijuna dolara ove sezone. No, plaće vozača isključene su iz tog izračuna proračuna, što timovima koji očajnički žele bilo kakvu prednost na stazi daje jednu jasnu kategoriju u kojoj mogu pokazati svoju financijsku snagu.

Osim povremenog objavljivanja u financijskim podnescima ili tužbama, kao u slučaju Strolla, brojke o naknadama vozača Formule 1 rijetko se javno objavljuju. Međutim, obično se shvaća da ugovori izravno povezuju plaću vozača s njihovim performansama na stazi. Iskusni vozač za istaknuti tim općenito će primati veliku, zajamčenu plaću uz bonuse za pobjede u utrkama ili prvenstvo. Vozači koji su manje iskusni ili se natječu za manje timove obično primaju manje plaće, ali mogu dobiti značajne bonuse za pobjede u utrkama ili osiguranje bodova u poretku.

1. Max Verstappen (76 milijuna dolara)

Tim: Red Bull Racing | Nacionalnost: Nizozemska | Dob: 28 | Plaća: 65 milijuna dolara | Bonusi: 11 milijuna dolara

Foto: Afp

U odnosu na svoju dominantnu 2023. i 2024. godinu, u kojima je pobijedio u najmanje sedam od prvih deset utrka Grand Prixa svake sezone, Verstappen je ove godine imao spor start, sa samo dvije pobjede u 15 utrka. No, 28-godišnja nizozemska zvijezda napravila je žestoki juriš u završnici, pobijedivši u šest od posljednjih devet utrka Grand Prixa, te je završila s osam pobjeda u sezoni, uključujući nedjeljnu završnicu u Abu Dhabiju. Završio je samo 2 boda iza McLarenovog Landa Norrisa, tijesno promašivši peto prvenstvo koje bi ga dovelo na treće mjesto svih vremena među vozačima Formule 1 uz Juana Manuela Fangija. Ipak, u rujnu, tijekom pauze između utrka F1, Verstappen je dokazao da može pobijediti bez obzira na to kakav automobil vozi. Za volanom sportskog automobila Ferrari 296, pobijedio je u svojoj prvoj utrci u GT3 klasifikaciji, trijumfirajući uz Chrisa Lulhama u Njemačkoj na Nürburgring Endurance Series.

2. Lewis Hamilton (70,5 milijuna dolara)

Tim: Ferrari | Nacionalnost: Ujedinjeno Kraljevstvo | Dob: 40 | Plaća: 70 milijuna dolara | Bonusi: 0,5 milijuna dolara

Foto: Afp

Nakon što je Hamilton prošle godine objavio da napušta Mercedes nakon 12 sezona i šest vozačkih prvenstava, rekao je da bi mu se natjecanje za Ferrari ispunilo dječji san. Međutim, do studenog je 40-godišnji Englez svoju prvu sezonu u crvenom nazvao noćnom morom. Iako je Hamilton završio na pristojnom šestom mjestu u poretku vozača, nije se popeo na postolje ni na jednoj Velikoj nagradi – svojoj prvoj sezoni bez plasmana među prva tri u svojoj slavnoj 19-godišnjoj karijeri u Formuli 1. “Bila je to najgora sezona ikad”, rekao je za Sky Sports prošli mjesec. “Koliko god se trudio, sve je gore.” S vedrije strane, Hamilton je u ožujku pobijedio u sprint utrci u Kini i može se veseliti potpunom resetiranju 2026. s potpuno novim automobilom prema radikalno drugačijim tehničkim specifikacijama Formule 1.

3. Lando Norris (57,5 ​​milijuna dolara)

Tim: McLaren | Nacionalnost: Ujedinjeno Kraljevstvo | Dob: 26 | Plaća: 18 milijuna dolara | Bonusi: 39,5 milijuna dolara

Foto: Afp

U travnju su uslijedile četiri velike pobjede dok je Norris iznenada izazivao Maxa Verstappena iz Red Bulla, a 26-godišnji Englez dokazao je ove godine da to nije bila slučajnost, skupivši sedam pobjeda na Grand Prixu i 18 postolja u 24 utrke kako bi zadržao Verstappena i svog suigrača Oscara Piastrija u borbi za naslov prvaka vozača. “Nisam plakao neko vrijeme i nisam mislio da ću plakati, ali jesam“, rekao je Norris, prvi vozač McLarena koji je osvojio naslov od Lewisa Hamiltona 2008., nakon nedjeljnog finala. “Bila je to duga godina, ali uspjeli smo i jako sam ponosan na sve.”

4. Oscar Piastri (37,5 milijuna dolara)

Tim: McLaren | Nacionalnost: Australija | Dob: 24 | Plaća: 10 milijuna dolara | Bonusi: 27,5 milijuna dolara

Foto: Afp

Piastri je sezonu proveo u dvoboju za prvenstvo s Landom Norrisom i iako je 24-godišnji Australac na kraju zaostao 13 bodova za svojim kolegom iz McLarena i 11 iza Maxa Verstappena koji je kasno krenuo – ostvario je sedam pobjeda na Grand Prixu i 16 mjesta na postolju te pomogao u osvajanju konstruktorske utrke u listopadu. Priliku za preokret dobit će sljedeće sezone nakon što u ožujku potpiše višegodišnje produljenje ugovora s McLarenom.

5. Charles Leclerc (30 milijuna dolara)

Tim: Ferrari | Nacionalnost: Monaco | Dob: 28 | Plaća: 30 milijuna dolara | Bonusi: 0 dolara

Foto: Afp

Ova godina imala je svoje uspone i padove za Leclerca. S negativne strane, 28-godišnja monegaška zvijezda pala je na peto mjesto u poretku vozača, s trećeg mjesta iz 2024., usred frustrirajuće sezone za Ferrari. S vedrije strane, Leclerc, čiji ugovor navodno traje do 2029., objavio je zaruke s manekenkom Alexandrom Saint Mleux u studenom i preuzeo je još nekoliko obveza, potpisavši ugovore s brendovima Chivas Regal i Eight Sleep. Također je pokrenuo liniju odjeće pod nazivom CL16 i kreativni studio Sidequest za proizvodnju sadržaja s brendovima.

6. Fernando Alonso (26,5 milijuna dolara)

Tim: Aston Martin | Nacionalnost: Španjolska | Dob: 44 | Plaća: 24 milijuna dolara | Bonusi: 2,5 milijuna dolara

Foto: Afp

Nakon razočaravajuće 2024., Alonso je imao još lošiju 2025., pao je na deseto mjesto u ukupnom poretku sezone s 56 bodova, dok je Aston Martin pao na sedmo mjesto kao momčad. 44-godišnji dvostruki prvak ima još jednu godinu ugovora, što će mu dati priliku da se vrati u borbu za naslov nakon remonta tehničkih specifikacija Formule 1 i prelaska Aston Martina s Mercedesovih motora na Hondine.

7. George Russell (26 milijuna dolara)

Team: Mercedes | Nationality: United Kingdom | Age: 27 | Salary: $15 million | Bonuses: $11 million

Foto: Afp

S odlaskom Lewisa Hamiltona u Ferrari, Russell je ove godine bio uvjerljivi vozač broj 1 za Mercedes i ostvario je četvrto mjesto u poretku vozača, s dvije pobjede na Grand Prixu. U listopadu je 27-godišnji Englez potpisao produljenje ugovora kako bi vozio za Mercedes i sljedeće sezone, a kasnije je otkrio da će, ako ostvari određene ciljeve performansi, ugovor biti automatski obnovljen za 2027. godinu.

8. Lance Stroll (13,5 milijuna dolara)

Tim: Aston Martin | Nacionalnost: Kanada | Dob: 27 | Plaća: 12 milijuna dolara | Bonusi: 1,5 milijuna dolara

Foto: Afp

Poput svog suigrača iz Aston Martina Fernanda Alonsa, Stroll se mučio 2025. godine, pao je na 16. mjesto u poretku s 33 boda i ostvarivši plasman među deset najboljih u samo šest utrka Grand Prixa, nikada više od šestog mjesta. Međutim, budućnost 27-godišnjeg Kanađanina čini se sigurnom u Aston Martinu, u vlasništvu njegovog oca, milijardera Lawrencea Strolla, nakon što je potpisao produženje ugovora u lipnju 2024.

9. Carlos Sainz (13 milijuna dolara)

Tim: Williams | Nacionalnost: Španjolska | Dob: 31 | Plaća: 10 milijuna dolara | Bonusi: 3 milijuna dolara

Foto: Afp

Nakon što ga je Lewis Hamilton nakon četiri sezone prisilio da napusti Ferrarijevo sjedalo, Sainz je potpisao ugovor s Williamsom do 2026. U svojoj prvoj godini s novim timom, 31-godišnji Španjolac bio je deveti u poretku s dva mjesta na postolju. Međutim, očito uživa poštovanje svojih kolega: ove su godine njegove kolege vozači Formule 1 glasali za to da postane direktor Udruge vozača Grand Prixa, njihovog sindikata.

10. Kimi Antonelli (12,5 milijuna dolara)

Tim: Mercedes | Nacionalnost: Italija | Dob: 19 | Plaća: 5 milijuna dolara | Bonusi: 7,5 milijuna dolara

Foto: Afp

Antonelli se kao tinejdžerski novak ušuljao na mjesto legendarnog Lewisa Hamiltona u Mercedesu. Unatoč nekim preprekama na tom putu, posebno tijekom razdoblja sredinom sezone u kojem je morao odustati četiri puta u šest utrka, pokazao je svoj potencijal te je stigao do postolja na tri utrke Grand Prixa. Također je završio na sedmom mjestu u poretku vozača cijele sezone, samo šest bodova iza svog prethodnika Hamiltona, zahvaljujući snažnom završetku s bodovima u osam od posljednjih 11 utrka Grand Prixa.

