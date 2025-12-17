Ovo su najplaćenije sportašice svijeta u 2025. godini

Ove je godine 20 najplaćenijih sportašica svijeta ukupno zaradilo 293 milijuna dolara, što je za 13% više nego 2024.

Nakon što je Elena Rybakina prošli mjesec pobijedila Arynu Sabalenku i osvojila WTA finale u Rijadu u Saudijskoj Arabiji, nije otišla samo s trofejem. 26-godišnja tenisačica također je kući ponijela najveću pojedinačnu nagradu u povijesti ženskog tenisa: ček od 5,235 milijuna dolara.

Ali Rybakina nije jedina koja dobro zarađuje u sportskm svijetu. U studenom je, primjerice, golfer LPGA Toura Jeeno Thitikul osvojio prvenstvo CME Group Toura, uz nagradni fond od 4 milijuna dolara, što je najveća isplata u ovom sportu ikad. A u ženskoj košarci, zvijezde poput Sabrine Ionescu i Angel Reese dopunile su svoje WNBA plaće, ove godine ograničene na 249.244 dolara, igrajući u novoj zimskoj ligi Unrivaled, koja je navodno u svojoj prvoj sezoni sudionicima plaćala u prosjeku oko 220.000 dolara i već se obvezala povećati plaće 2026. godine.

Zajedno, 20 najplaćenijih sportašica na svijetu – popis koji uključuje Sabalenku na 2. mjestu, Rybakinu na 8. mjestu, Ionescu na 13. mjestu, Thitikul na 14. mjestu i Reese na 15. mjestu, zajedno sa superzvijezdama poput Caitlin Clark, 11. na rang listi igrača WNBA lige Indiana Fever – zaradile su 293 milijuna dolara ove godine prije poreza i naknada agentima, prema procjenama Forbesa, što uključuje i prihode s terena od plaća i nagrada te novac izvan terena od sponzorstava, nastupa, licenciranja i memorabilija. Taj ukupni iznos predstavlja povećanje od 13% u odnosu na 258 milijuna dolara iz 2024. godine. U međuvremenu, granica za prvih 20 je 8,1 milijun dolara, u odnosu na 6,3 milijuna dolara godinu ranije.

Coco Gauff, nedavno nagrađena na Forbesovoj listi 30 ispod 30 u sportskoj kategoriji, drugu godinu zaredom predvodi ljestvicu zarade, zaradivši procijenjenih 33 milijuna dolara u posljednjih 12 mjeseci. Dok je 21-godišnjakinja zaradila otprilike 8 milijuna dolara na terenu u sezoni u kojoj je osvojila svoj drugi Grand Slam pojedinačni naslov, na French Openu u lipnju, većina njezina novca dolazi iz snažnog portfelja sponzorstava koji uključuje New Balance, Bose i Baker Tilly. Nijedna druga aktivna sportašica ne premašuje njezinih procijenjenih 25 milijuna dolara prihoda izvan terena.

U 18 godina otkako Forbes objavljuje rang-listu zarada žena, samo su dvije sportašice imale veće zarade: kolegice tenisačice Naomi Osaka, koja je na listi za 2025. godinu izjednačena na 8. mjestu s 12,5 milijuna dolara, i Serena Williams, koja je isključena s nove liste jer se umirovila 2022. (iako je nedavno morala demantirati izvješća da se vraća). Obje su vrhunac dosegle 2021., Osaka s 57,3 milijuna dolara, a Williams s 45,9 milijuna dolara.

Ove godine, Gauff je jedna od 14 sportašica koje su premašile 10 milijuna dolara. Unatoč zamahu u ženskom sportu, najplaćenije sportašice imaju dug put pred sobom kako bi sustigle svoje muške kolege. Nijedna žena se nije kvalificirala za Forbesovu godišnju listu 50 najplaćenijih sportaša ukupno od 2023. godine, a granica za tu ljestvicu ove je godine porasla na nevjerojatnih 53,6 milijuna dolara – više od 20 milijuna dolara iznad Gauffovog ukupnog iznosa. U međuvremenu, ukupni prihod 20 najboljih muškaraca na toj listi prešao je 2,3 milijarde dolara, što je otprilike osam puta više od kumulativne brojke najplaćenijih žena ove godine.

Razlika se djelomično može pripisati marketinškim prilikama, koje su obično obilnije i unosnije za muške sportaše nego za žene. Ove godine 20 najboljih muškaraca zaradilo je procijenjenih 674 milijuna dolara izvan terena, što je tri puta više od 212 milijuna dolara za žene. Međutim, veća razlika je na terenu, s plaćama, bonusima i novčanim nagradama. Između NFL-a, MLB-a i NBA-e, 82 muška sportaša ove je sezone premašilo Gauffovu ukupnu zaradu samo svojim igračkim plaćama, prema bazi podataka o ugovorima Spotrac.

S obzirom na tu stvarnost, 72% prihoda 20 najboljih sportašica ove je godine došlo s terena. Kod muškaraca je omjer gotovo obrnut, sa 71% ukupnog prihoda od plaća, bonusa i novčane nagrade.

Razlika u plaćama između spolova manja je u pojedinačnim sportovima nego u timskim sportovima, ali i dalje ne postoji jednaka prilika za sve. Primjerice, Thitikul je 2025. godine osvojio 7,6 milijuna dolara od nagradnog fonda LPGA turneje, čime je drugu sezonu zaredom oborio rekord turneje – brojku koju je ove godine nadmašilo 19 golfera na službenoj listi nagrada PGA Toura i 18 s LIV Golfa, kojeg podržava Saudijska Arabija. U tenisu, dok četiri Grand Slam turnira od 2007. godine isplaćuju jednake nagrade muškarcima i ženama, manji događaji ne daju isto jamstvo.

Općenito govoreći, razlika se svodi na prihode – muške lige jednostavno zarađuju više novca i imaju više za trošiti od ženskih liga. No, dok NFL, koji je u svojoj posljednjoj fiskalnoj godini imao prihod od 23 milijarde dolara, nije ni na vidiku, Deloitte je predvidio da će ženski sportovi ove godine kolektivno generirati 2,35 milijardi dolara, u odnosu na 1,88 milijardi dolara u 2024., a prosječne procjene timova iznose do 272 milijuna dolara u WNBA i 134 milijuna dolara u NWSL, prema procjenama Forbesa. A dodatni novac će se vratiti sportašima.

1. Coco Gauff (33 milijuna dolara)

Sport: Tenis | Nacionalnost: SAD | Dob: 21 | Na terenu: 8 milijuna dolara • Izvan terena: 25 milijuna dolara

Coco Gauff; Foto: Afp

Gauff je 2025. godinu provela radeći na svom nedosljednom servisu, ali je ipak uspjela osvojiti dva naslova u pojedinačnoj konkurenciji, uključujući French Open, te postati prva Amerikanka s najmanje četiri finala u jednoj kalendarskoj godini od Serene Williams 2014. Poslovni uspjeh došao je malo lakše. Mercedes-Benz i Chase Bank pridružili su se već velikoj listi sponzora 21-godišnje Amerikanke, a ona se udružila s New Balanceom i modnim brendom Miu Miu kako bi stvorila kapsulnu kolekciju. Gauff, koja je ove godine bila treća najplaćenija igračica tenisa, iza Carlosa Alcaraza i Jannika Sinnera, također počinje razvijati TV emisije, filmove i digitalni sadržaj sa studijem Religion of Sports, a raskinula je s agencijom Team8 kako bi pokrenula vlastitu menadžersku tvrtku, Coco Gauff Enterprises, uz pomoć WME-a. Napisala je na Instagramu da će joj taj potez omogućiti da preuzme veću odgovornost za svoju karijeru.

2. Aryna Sabalenka (30 milijuna dolara)

Sport: Tenis | Nacionalnost: Bjelorusija | Dob: 27 | Na terenu: 15 milijuna dolara • Izvan terena: 15 milijuna dolara

Aryna Sabalenka; Foto: Afp

Nakon što je završila sezonu kao najbolje rangirana igračica WTA Toura drugu godinu zaredom, Sabalenka je predvodila turneju s četiri pojedinačna naslova u 2025., uključujući svoj četvrti veliki turnir u karijeri na US Openu, te postavila rekord jedne sezone s 15 milijuna dolara nagradnog fonda. 27-godišnja Bjeloruskinja također je preskočila Venus Williams i Igu Światek te se popela na drugo mjesto WTA ljestvice nagradnog fonda u karijeri, s 45,2 milijuna dolara, iza Serene Williams s 94,8 milijuna dolara, i tek je četvrta sportašica koja je ikada dosegla 30 milijuna dolara na Forbesovoj ljestvici zarada.

Sabalenka, koju sponzoriraju brendovi poput Audemars Pigueta i Master & Dynamica, igrat će drugačije natjecanje kasnije ovog mjeseca kada se suoči s Nickom Kyrgiosom u egzibicijskom meču u stilu Bitke spolova u Dubaiju. “Znam da ću taj meč pobijediti“, rekla je uz smijeh nakon još jednog nedavnog egzibicijskog meča u kojem su sudjelovale obje igračice.

3. Iga Światek (25,1 milijun dolara)

Sport: Tenis | Nacionalnost: Poljska | Dob: 24 | Na terenu: 10,1 milijuna dolara • Izvan terena: 15 milijuna dolara

Iga Swiatek; Foto: Afp

Uvijek konkurentna, s četiri osvojena naslova na French Openu u karijeri, Światek je ove godine ostvarila proboj na travnatoj podlozi, prvi put trijumfirajući na Wimbledonu. Sa 62 pobjede u mečevima na WTA turneji u 2025. godini, postala je prva igračica koja je četiri sezone zaredom ušla u prvih 60, nakon Martine Hingis i Lindsay Davenport, čiji su nizovi završili 2001. godine. Światek je također bila među teniskim zvijezdama, uz Coco Gauff i Arynu Sabalenku, koja je tijekom ljeta potpisala pismo u kojem poziva četiri Grand Slam turnira da igračicama isplaćuju veći dio svojih prihoda.

4. Eileen Gu (23,1 milijun dolara)

Sport: Skijanje slobodnim stilom | Nacionalnost: Kina | Dob: 22 | Na terenu: 0,1 milijun USD • Izvan terena: 23 milijuna USD

Njezine zarade na stazama nisu osobito impresivne: Zaradila je ukupno otprilike 40.000 dolara za pobjede na Svjetskom kupu u siječnju i ovom mjesecu te 55.000 dolara za pobjedu u Snow League, novoj turneji koju je osnovao legenda snowboardinga Shaun White. No, 22-godišnjakinja rođena u Americi, ima dugi popis unosnih ugovora, uključujući Red Bull, Porsche, IWC Schaffhausen i svoj najnoviji dodatak, TCL electronics.

5. Qinwen Zheng (22,6 milijuna dolara)

Sport: Tenis | Nacionalnost: Kina | Dob: 23 | Na terenu: 1,6 milijuna dolara • Izvan terena: 21 milijun dolara

Qinwen Zheng; Foto: Afp

Ozljeda lakta poremetila je Zhenginu sezonu, a po povratku nakon operacije u srpnju morala je odustati od svog drugog meča na China Openu u rujnu. No nakon što je Zheng osvojila olimpijsko zlato na Olimpijskim igrama u Parizu i stigla do svog prvog velikog finala na Australian Openu 2024., očekivanja ostaju visoka za igračicu koja je postala marketinška zvijezda u svojoj rodnoj Kini, s više od desetak partnera, uključujući Alipay, Audi i Dior.

6. Madison Keys (13,4 milijuna dolara)

Sport: Tenis | Nacionalnost: SAD | Dob: 30 | Na terenu: 4,4 milijuna dolara • Izvan terena: 9 milijuna dolara

Više od sedam godina nakon što je igrala u svom prvom finalu velikog turnira, na US Openu 2017., Keys se vratila na veliku pozornicu na Australian Openu i ovaj put je pobijedila prvoplasiranu Arynu Sabalenku u tri seta. Nijedna žena nikada nije imala tako dugu pauzu između svoja prva dva finala velikog turnira. Keys, koja surađuje s brendovima poput Brilliant Eartha, IBM-a i MassMutuala, potom je prvi put nastupila među prvih pet na WTA ljestvici i godinu završila na 7. mjestu.

7. Nelly Korda (13 milijuna dolara)

Sport: Golf | Nacionalnost: SAD | Dob: 27 | Na terenu: 3 milijuna dolara • Izvan terena: 10 milijuna dolara

Nelly Korda; Foto: Afp

Korda završava sezonu bez pobjede na LPGA Touru, godinu dana nakon što naizgled nije mogla izgubiti, sa sedam naslova u 16 startova – uključujući pet uzastopnih od siječnja do travnja 2024. “Bilo je to naporno“, rekla je 27-godišnja Amerikanka, koja je u nekim aspektima ove godine zapravo statistički imala superiorniju sezonu, o 2025. u studenom. “Uspjeh nikad nije linearan.“ Korda je, međutim, ostvarila veliku pobjedu izvan terena, dodavši računovodstvenog diva EY sponzorskoj grupi koja također uključuje Cisco, Delta Air Lines i Goldman Sachs.

8 (izjednačeno). Naomi Osaka (12,5 milijuna dolara)

Sport: Tenis | Nacionalnost: Japan | Dob: 28 | Na terenu: 2,5 milijuna dolara • Izvan terena: 10 milijuna dolara

Naomi Osaka; Foto: Afp

Četverostruka Grand Slam prvakinja, Osaka je 2025. pokazala da je u odličnoj formi, osvojivši svoj prvi WTA naslov u više od četiri godine u Saint-Malou u Francuskoj u travnju i vrativši se među 20 najboljih prvi put od siječnja 2022. Osaka, koja godinu završava na 16. mjestu, također je stigla do polufinala na US Openu.

8 (izjednačeno). Elena Rybakina (12,5 milijuna dolara)

Sport: Tenis | Nacionalnost: Kazahstan | Dob: 26 | Na terenu: 8,5 milijuna dolara • Izvan terena: 4 milijuna dolara

Rybakinina titula na Wimbledonu 2022. i dalje je najveća u njezinoj karijeri, ali ta pobjeda došla je s čekom od samo 2,4 milijuna dolara, što je manje od polovice od 5,2 milijuna dolara koje je dobila za neporaženost na WTA finalu prošli mjesec. 26-godišnjakinja, rođena u Rusiji, ali predstavlja Kazahstan na međunarodnoj sceni, ove je godine imala 516 aseva, najviše na WTA turneji od 2016. i 143 asa ispred svoje najbliže konkurentice u 2025. godini.

10. Jessica Pegula (12,3 milijuna dolara)

Sport: Tenis | Nacionalnost: SAD | Dob: 31 | Na terenu: 5,3 milijuna dolara • Izvan terena: 7 milijuna dolara

Pegula je slika dosljednosti, osvojivši tri pojedinačna naslova ove sezone, na tri različite podloge i kvalificiravši se za WTA finale četvrtu godinu zaredom. Ali nije sve bilo status quo 2025. godine. 31-godišnjakinja sklopila je partnerstva s Hyattom i Maev psećom hranom te pokrenula podcast pod nazivom The Player’s Box zajedno s tri kolegice, teniske zvijezde: Madison Keys, Jennifer Brady i Desirae Krawczyk.

11. Caitlin Clark (12,1 milijuna dolara)

Sport: Košarka | Nacionalnost: SAD | Dob: 23 | Na terenu: 0,1 milijun USD • Izvan terena: 12 milijuna USD

Caitlin Clark; Foto: Afp

Clark je propustila 31 od 44 utakmice regularne sezone Indiana Fevera ove godine, kao i njihovih osam utakmica doigravanja, ali 23-godišnja superzvijezda nedavno je izašla na teren s Team USA i ponovno se osjeća 100% spremna, rekla je prošli mjesec dok je igrala u Anniki. Događaj je jasno pokazao utjecaj Clark, koja je prošle jeseni prodala više dresova na Fanaticsima nego bilo koji drugi profesionalni košarkaš koji se ne zove Stephen Curry i ima nadolazeću tenisicu s potpisom Nikea. Kako bi iskoristio njezin nastup na terenu, Golf Channel je proširio svoju pokrivenost turnira, uživo prenoseći njezino zagrijavanje i dajući intervjue.

12. Amanda Anisimova (11, 3 milijuna dolara)

Sport: Tenis | Nacionalnost: SAD | Dob: 24 | Na terenu: 7,3 milijuna dolara • Izvan terena: 4 milijuna dolara

Anisimova, koja je na početku godine bila 36. na ljestvici, popela se sve do 4. mjesta osvojivši prva dva WTA 1000 naslova u karijeri te stigavši ​​do finala Wimbledona i US Opena. U nedavnom intervjuu za ABC News, 24-godišnja Amerikanka pripisala je pauzu od tenisa 2023. godine kao ono što joj je pomoglo da dosegne novu razinu na terenu. “Osjećam se kao da sam na neki način gotovo ponovno pokrenula karijeru“, rekla je Anisimova, koja je kasnije na godišnjoj dodjeli WTA nagrada proglašena igračicom koja je najviše napredovala na turneji. “Osjećam da sam stvarno mogla biti više svoja i slobodnija.“

13. Sabrina Ionescu (10,5 milijuna dolara)

Sport: Košarka | Nacionalnost: SAD | Dob: 28 | Na terenu: 0,5 milijuna USD • Izvan terena: 10 milijuna USD

Sabrina Ionescu; Foto: Afp

Nakon osvajanja prvenstva 2024. godine, Ionescuina New York Liberty ekipa ispala je u prvom krugu doigravanja 2025. godine, ali godina 28-godišnjakinje bila je prilično uspješna, čak i nakon njezina četvrtog uzastopnog nastupa u all-WNBA momčadi. Ionescu je pridobila sponzore u fintech tvrtki Ant International i Away luggage, pridružila se vlasničkoj grupi NWSL-ovog Bay FC-a te se pojavila u dvije reklame za Super Bowl, za Michelob Ultra i Nike. U međuvremenu, njezina prepoznatljiva tenisica među najpopularnijim je modelima Swoosha.

14. Jeeno Thitikul (10,3 milijuna dolara)

Sport: Golf | Nacionalnost: Tajland | Dob: 22 | Na terenu: 8,3 milijuna dolara • Izvan terena: 2 milijuna dolara

Jeeno Thitikul; Foto: Afp

Thitikul je s dvije uzastopne pobjede na CME Group Tour Championshipu zaradila 8 milijuna dolara i popela se na 7. mjesto na ljestvici nagradnog fonda LPGA Toura u karijeri, s 17,4 milijuna dolara. S još jednim pobjedničkim čekom na tom događaju, 22-godišnjakinja bi se približila vrhu ljestvice, trenutno s 22,6 milijuna dolara umirovljene Annike Sorenstam. Thitikul je već srušila jedan LPGA rekord, za prosjek postignutih bodova u jednoj sezoni, s ocjenom od 68,68 u 2025. godini.

15. Angel Reese (9,4 milijuna dolara)

Sport: Košarka | Nacionalnost: SAD | Dob: 23 | Na terenu: 0,4 milijuna dolara • Izvan terena: 9 milijuna dolara

Samo dvije godine nakon početka profesionalne karijere, Reese je postala jedno od zaštitnog lica WNBA lige, lansirajući prepoznatljivu tenisicu s Reebokom, hodajući pistom na modnoj reviji Victoria’s Secreta, pojavljujući se u cameo ulozi u Netflixovom trileru Kuća dinamita i na naslovnici nekih izdanja videoigre NBA 2K26 . Reese ima jednu jasnu motivaciju da ostane zauzeta. “WNBA uopće ne plaća moje račune“, rekla je Reese, koja je ove godine imala plaću od 74.909 dolara s Chicago Skyom, na Instagram Liveu u listopadu 2024. “Ne mislim da plaća ni jedan od mojih računa. Doslovno.“

16. Paige Bueckers (9,1 milijuna dolara)

Sport: Košarka | Nacionalnost: SAD | Dob: 24 | Na terenu: 0,1 milijun USD • Izvan terena: 9 milijuna USD

Paige Bueckers; Foto: Afp

Bueckers, koja je poput Coco Gauff ovog mjeseca nagrađena na Forbesovoj listi 30 ispod 30 godina sporta, gotovo je jednoglasno osvojila nagradu WNBA-a za novakinju godine i bila je izabrana u drugu momčad svih WNBA liga nakon što je u travnju bila prva na draftu lige. U studenom je 24-godišnja po drugi put postala prva na draftu Unrivaled. Uz 16 partnerstava s tvrtkama, uključujući Coach, DoorDash i Intuit, Bueckers ima vlasnički udio u Good Eat’nu, brendu grickalica koji je osnovala NBA zvijezda Chris Paul, a trebala bi producirati i glumiti u Appleovom filmu pod nazivom Jess & Pearl .

17. Jasmine Paolini (8,3 milijuna dolara)

Sport: Tenis | Nacionalnost: Italija | Dob: 29 | Na terenu: 5,3 milijuna dolara • Izvan terena: 3 milijuna dolara

Paolini, koja je 2024. godine stigla do dva finala Grand Slam turnira u pojedinačnoj konkurenciji, ove je godine osvojila svoj prvi veliki naslov, u parovima na French Openu. Njezina partnerica, Sara Errani, sljedeće će godine još bliže surađivati ​​s 29-godišnjom Talijanicom, nakon što je angažirana kao članica Paolininog trenerskog osoblja. Izvan terena, Paolini je ove godine stekla nekoliko novih sponzora, uključujući pametne satove Amazfit, Alfa Romeo, proteinske pločice Fulfil, tenisice Golden Goose i hranu za kućne ljubimce Purina.

18 (izjednačeno). Sydney McLaughlin-Levrone (8,2 milijuna dolara)

Sport: Atletika | Nacionalnost: SAD | Dob: 26 | Na terenu: 0,2 milijuna dolara • Izvan terena: 8 milijuna dolara

Sydney McLaughlin-Levrone; Foto: Afp

Proglašena atletičarkom godine na dodjeli nagrada Svjetske atletike, McLaughlin-Levrone gotovo je izjednačila 40 godina star rekord na 400 metara na svjetskom prvenstvu u atletici u rujnu, što čak nije ni njezina najbolja disciplina. (To bi bila utrka na 400 metara s preponama, gdje već drži svjetski rekord.) Dok se bliži Olimpijskim igrama 2028., McLaughlin-Levrone, koju sponzoriraju brendovi poput Gatoradea, Neutrogene i TAG Heuera, razmišlja o sudjelovanju u obje discipline, ili možda na 200 metara, ili možda čak i o natjecanju u skoku u dalj. “Stvarno bih se voljela vratiti tome ako ima smisla“, rekla je bivša srednjoškolska skakačica za NBC News.

18 (izjednačeno). Lindsey Vonn (8,2 milijiuna dolara)

Sport: Skijanje | Nacionalnost: SAD | Dob: 41 | Na terenu: 0,2 milijuna dolara • Izvan terena: 8 milijuna dolara

Lindsey Vonn; Foto: Afp

Pet godina nakon umirovljenja, Vonn se vratila na staze u prosincu 2024. nakon operacije koljena, a u ožujku se vratila na postolje Svjetskog kupa na utrci super-G u Sun Valleyju u Idahu. 41-godišnja Amerikanka potom je tijekom ljeta dodala 5 kilograma mišića, a to se prošli tjedan isplatilo pobjedom u spustu koja ju je učinila najstarijom pobjednicom utrke Svjetskog kupa u 58-godišnjoj povijesti kruga. Vonn se ne ustručava svog cilja: kvalificirati se za Olimpijske igre u Cortini d’Ampezzo u Italiji u veljači. “Nisam mala šansa“, nedavno je za Time rekla trostruka olimpijska osvajačica medalje, koja je surađivala s Land Roverom, Rolexom i više od deset drugih marki . “Vratila sam se u igru.”

20. Ilona Maher (8,1 milijuna dolara)

Sport: Ragbi | Nacionalnost: SAD | Dob: 29 | Na terenu: 0,1 milijun USD • Izvan terena: 8 milijuna USD

S više od 9 milijuna pratitelja na TikToku i Instagramu, Maher nije tipična ragbijašica. Nakon svoje prve sezone s Bristol Bearsom u engleskoj Premier ligi za žene, 29-godišnja centaršica privukla je novu pozornost na sport igrajući za reprezentaciju SAD-a na Svjetskom prvenstvu u ženskom ragbiju u kolovozu i rujnu, a surađuje s više od 20 brendova, uključujući Adidas, kremu za sunčanje Coppertone i Maybelline. Maher je također poslužila kao model za lutku Barbie koja će se pojaviti na policama 2026. godine.