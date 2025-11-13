Objavljena lista 100 najboljih gradova za život

Tvrtka Resonance, globalni konzultantski i istraživački partner Ipsosa, objavila je listu 100 najboljih gradova za život, rad i putovanja za 2025. godinu.

Svake godine u izvješću o najboljim gradovima svijeta, Resonance – savjetnici za nekretnine, turizam i ekonomski razvoj i njegov istraživački partner Ipsos analiziraju stotine globalnih destinacija. Cilj je utvrditi koja mjesta zaista oblikuju način na koji živimo, radimo i istražujemo. Novo izdanje procjenjuje više od 270 gradova s ​​populacijom većom od milijun.

U svojem izvješću, Resonance uzima u obzir nekoliko stavki: povezanost zračnih luka, razinu obrazovanja, stopu nezaposlenosti, gospodarski učinak, kvalitetu zraka, kulturu i noćni život. Istraživanjem je obuhvaćeno više od 21.000 ljudi iz 30 zemalja.

Resonance je također poboljšao svoju globalnu pokrivenost integrirajući podatke s platformi poput Weiboa i Xiaohongshua. Prema predsjedniku Resonancea Chrisu Fairu, to osigurava da izvješće uključuje autentične lokalne perspektive.

“Osim tradicionalnih pokazatelja poput rasta BDP-a, povezanosti zračnih luka i troškova života, sada mjerimo i dinamiku startup ekosustava, digitalni angažman stanovnika i posjetitelja, kulturne programe te klimatski rizik i otpornost.“

Izvješće o najboljim gradovima svijeta dolazi u vrijeme kada je rad na daljinu promijenio način na koji ljudi biraju gdje će živjeti. Za pojedince i tvrtke, izvješće pokazuju koje destinacije napreduju i zašto. Fair je objasnio da gradovi koji vode na ljestvici, osim prilagodbe, predvode nove modele urbane izvrsnosti.

Najbolji grad na svijetu

London je jedanaestu godinu zaredom proglašen najboljim gradom na svijetu. Grad je dobio ocjenu 2 na indeksu prosperiteta, 2 za privlačnost i 3 za kvalitetu života. Na prvom je mjestu po zračnim lukama i po broju većih tvrtki.

London; Foto: Getty Images

“London i dalje privlači studente, poduzetnike i turiste”, napisali su autori izvješća.

Unatoč godinama turbulencija, London se snažno oporavio nakon pandemije. U 2024. godini potrošnja međunarodnih putnika dosegla je gotovo 22 milijarde dolara (u odnosu na 17,4 milijarde dolara u 2023.), nadmašivši destinacije poput New Yorka i Dubaija.

London se također ubraja među vodeće gradove u svijetu po izravnim stranim ulaganjima u tehnologiju i ima rekordan broj restorana s Michelinovim zvjezdicama.

I dok tržište stambenih nekretnina stagnira, Amerikanci to iskorištavaju, a agenti za nekretnine kažu da su preplavljeni upitima američkih kupaca. Komercijalne nekretnine također bilježe porast među američkim kupcima: Prema Resonanceu, u prvom tromjesečju 2024. u komercijalne nekretnine u Velikoj Britaniji uloženo je 3,78 milijardi dolara američkih sredstava.

New York Cove je ove godine pobijedio Pariz i zauzeo drugo mjesto. Grad je na indeksu prosperiteta dobio ocjenu 2, potaknut raznolikim gospodarstvom koje obuhvaća financije, medije i tehnologiju. Ocjenu 2 dobiva za privlačnost zahvaljujući umjetničkoj sceni, vrhunskoj gastronomskoj ponudi i mnoštvu novih hotela i atrakcija. Čak dobro stoji i prema kvaliteti života, s ocjenom 3.

New York; Foto: Getty Images

New York je zauzeo 2. mjesto u svijetu po kazalištima i koncertima te je među 5 najboljih po muzejima.

Obnova gradske infrastrukture također je odigrala važnu ulogu. Od preuređenja zračnih luka LaGuardia i JFK do proširenja zelenih površina i parkova uz obalu Manhattana, New York se modernizira za novo doba.

Pariz je pao na ljestvici s prošlogodišnjeg drugog mjesta na treće. Resonance je u izvješću francusku prijestolnicu nazvao povijesnom, progresivnom, elegantnom, intimnom i globalnom.

Pariz; Foto: Getty Images

Uoči Olimpijskih igara 2024., Pariz je uložio velika sredstva u čišći prijevoz, javne prostore i preuređenje obale rijeke – zamah koji se nastavlja i u 2026. Ugostiteljska industrija grada doprinosi s više od 35 milijardi dolara godišnje, s projekcijama da će se do 2032. približiti 50 milijardi dolara. Dodajte tome i mogućnost hodanja, širenje biciklističke mreže i inicijative prilagođene pješacima, Pariz je jednako ugodan za život koliko i drag.

Tokio se stabilno drži na 4. mjestu, poznat po svojoj sigurnosti, kulinarskoj sceni i pedantnom urbanom dizajnu. “Broj posjetitelja obara rekorde zbog slabog jena, a Japan je 2024. godine imao gotovo 37 milijuna međunarodnih dolazaka, a mjesečni rekordi zabilježeni su tijekom cijele 2025.“, napisao je Resonance.

Madrid se s prošlogodišnjeg 13. mjesta popeo na 5. mjesto, zahvaljujući promišljenom pristupu modernizaciji. “Madridsko ulaganje u bogata urbana i prirodna bogatstva, vođeno održivošću, oda je ponovnoj upotrebi i uvjerenju da sve staro može ponovno biti novo“, napisao je Resonance.

Europa i dalje dominira među prvih 100, ali Azija brzo smanjuje razliku. Fair je istaknuo azijsko-pacifičku regiju, gdje se međunarodni turizam selektivno oporavio, a tamošnje destinacije doživljavaju neviđeni rast jer ljudi češće putuju na istok.

London, Ujedinjeno Kraljevstvo New York City Pariz, Francuska Tokio, Japan Madrid, Španjolska Singapur, Singapur Rim, Italija Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati Berlin, Njemačka Barcelona, ​​Španjolska Sydney, Australija Los Angeles, Kalifornija Seul, Južna Koreja Amsterdam, Nizozemska Peking, Kina Šangaj, Kina Toronto, Kanada São Paulo, Brazil Hong Kong, Kina Istanbul, Turska Melbourne, Australija Bangkok, Tajland Osaka, Japan Oslo, Norveška Stockholm, Švedska Miami, Florida Beč, Austrija San Francisco, Kalifornija Bengaluru, Indija Mexico City, Meksiko München, Njemačka Dublin, Irska Kopenhagen, Danska Zürich, Švicarska Chicago, Illinois Milano, Italija Lisabon, Portugal Prag, Češka Republika Buenos Aires, Argentina Mumbai, Indija Vancouver, Kanada Rio de Janeiro, Brazil Varšava, Poljska Hamburg, Njemačka Šenžen, Kina Montreal, Kanada Budimpešta, Mađarska Bruxelles, Belgija Rijad, Saudijska Arabija Kuala Lumpur, Malezija Bogota, Kolumbija Guangzhou, Kina Džakarta, Indonezija Delhi, Indija Las Vegas, Nevada Boston, Massachusetts Washington, D.C. Houston, Teksas Auckland, Novi Zeland San Jose, Kalifornija Helsinki, Finska Orlando, Florida Taipei, Tajvan Frankfurt, Njemačka Lima, Peru Atlanta, Georgia Seattle, Washington Perth, Australija Manchester, Ujedinjeno Kraljevstvo Cape Town, Južnoafrička Republika Krakov, Poljska Valencia, Španjolska Ottawa, Kanada Atena, Grčka Santiago, Čile Medellín, Kolumbija Köln, Njemačka Dallas, Teksas Brisbane, Australija Hangzhou, Kina San Diego, Kalifornija Hajderabad, Indija Čengdu, Kina Denver, Colorado Calgary, Kanada Abu Dhabi, Ujedinjeni Arapski Emirati Austin, Teksas Filadelfija, Pensilvanija Baltimore, Maryland Stuttgart, Njemačka Rotterdam, Nizozemska Lyon, Francuska Ruhr, Njemačka Busan, Južna Koreja Düsseldorf, Njemačka Meka, Saudijska Arabija Porto, Portugal Bukurešt, Rumunjska Birmingham, Ujedinjeno Kraljevstvo Doha, Katar

Laura Begley-Bloom, suradnica Forbesa