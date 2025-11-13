Objavljena lista 100 najboljih gradova za život
Tvrtka Resonance, globalni konzultantski i istraživački partner Ipsosa, objavila je listu 100 najboljih gradova za život, rad i putovanja za 2025. godinu.
Svake godine u izvješću o najboljim gradovima svijeta, Resonance – savjetnici za nekretnine, turizam i ekonomski razvoj i njegov istraživački partner Ipsos analiziraju stotine globalnih destinacija. Cilj je utvrditi koja mjesta zaista oblikuju način na koji živimo, radimo i istražujemo. Novo izdanje procjenjuje više od 270 gradova s populacijom većom od milijun.
U svojem izvješću, Resonance uzima u obzir nekoliko stavki: povezanost zračnih luka, razinu obrazovanja, stopu nezaposlenosti, gospodarski učinak, kvalitetu zraka, kulturu i noćni život. Istraživanjem je obuhvaćeno više od 21.000 ljudi iz 30 zemalja.
Resonance je također poboljšao svoju globalnu pokrivenost integrirajući podatke s platformi poput Weiboa i Xiaohongshua. Prema predsjedniku Resonancea Chrisu Fairu, to osigurava da izvješće uključuje autentične lokalne perspektive.
“Osim tradicionalnih pokazatelja poput rasta BDP-a, povezanosti zračnih luka i troškova života, sada mjerimo i dinamiku startup ekosustava, digitalni angažman stanovnika i posjetitelja, kulturne programe te klimatski rizik i otpornost.“
Izvješće o najboljim gradovima svijeta dolazi u vrijeme kada je rad na daljinu promijenio način na koji ljudi biraju gdje će živjeti. Za pojedince i tvrtke, izvješće pokazuju koje destinacije napreduju i zašto. Fair je objasnio da gradovi koji vode na ljestvici, osim prilagodbe, predvode nove modele urbane izvrsnosti.
Najbolji grad na svijetu
London je jedanaestu godinu zaredom proglašen najboljim gradom na svijetu. Grad je dobio ocjenu 2 na indeksu prosperiteta, 2 za privlačnost i 3 za kvalitetu života. Na prvom je mjestu po zračnim lukama i po broju većih tvrtki.
“London i dalje privlači studente, poduzetnike i turiste”, napisali su autori izvješća.
Unatoč godinama turbulencija, London se snažno oporavio nakon pandemije. U 2024. godini potrošnja međunarodnih putnika dosegla je gotovo 22 milijarde dolara (u odnosu na 17,4 milijarde dolara u 2023.), nadmašivši destinacije poput New Yorka i Dubaija.
London se također ubraja među vodeće gradove u svijetu po izravnim stranim ulaganjima u tehnologiju i ima rekordan broj restorana s Michelinovim zvjezdicama.
I dok tržište stambenih nekretnina stagnira, Amerikanci to iskorištavaju, a agenti za nekretnine kažu da su preplavljeni upitima američkih kupaca. Komercijalne nekretnine također bilježe porast među američkim kupcima: Prema Resonanceu, u prvom tromjesečju 2024. u komercijalne nekretnine u Velikoj Britaniji uloženo je 3,78 milijardi dolara američkih sredstava.
New York Cove je ove godine pobijedio Pariz i zauzeo drugo mjesto. Grad je na indeksu prosperiteta dobio ocjenu 2, potaknut raznolikim gospodarstvom koje obuhvaća financije, medije i tehnologiju. Ocjenu 2 dobiva za privlačnost zahvaljujući umjetničkoj sceni, vrhunskoj gastronomskoj ponudi i mnoštvu novih hotela i atrakcija. Čak dobro stoji i prema kvaliteti života, s ocjenom 3.
New York je zauzeo 2. mjesto u svijetu po kazalištima i koncertima te je među 5 najboljih po muzejima.
Obnova gradske infrastrukture također je odigrala važnu ulogu. Od preuređenja zračnih luka LaGuardia i JFK do proširenja zelenih površina i parkova uz obalu Manhattana, New York se modernizira za novo doba.
Pariz je pao na ljestvici s prošlogodišnjeg drugog mjesta na treće. Resonance je u izvješću francusku prijestolnicu nazvao povijesnom, progresivnom, elegantnom, intimnom i globalnom.
Uoči Olimpijskih igara 2024., Pariz je uložio velika sredstva u čišći prijevoz, javne prostore i preuređenje obale rijeke – zamah koji se nastavlja i u 2026. Ugostiteljska industrija grada doprinosi s više od 35 milijardi dolara godišnje, s projekcijama da će se do 2032. približiti 50 milijardi dolara. Dodajte tome i mogućnost hodanja, širenje biciklističke mreže i inicijative prilagođene pješacima, Pariz je jednako ugodan za život koliko i drag.
Tokio se stabilno drži na 4. mjestu, poznat po svojoj sigurnosti, kulinarskoj sceni i pedantnom urbanom dizajnu. “Broj posjetitelja obara rekorde zbog slabog jena, a Japan je 2024. godine imao gotovo 37 milijuna međunarodnih dolazaka, a mjesečni rekordi zabilježeni su tijekom cijele 2025.“, napisao je Resonance.
Madrid se s prošlogodišnjeg 13. mjesta popeo na 5. mjesto, zahvaljujući promišljenom pristupu modernizaciji. “Madridsko ulaganje u bogata urbana i prirodna bogatstva, vođeno održivošću, oda je ponovnoj upotrebi i uvjerenju da sve staro može ponovno biti novo“, napisao je Resonance.
Europa i dalje dominira među prvih 100, ali Azija brzo smanjuje razliku. Fair je istaknuo azijsko-pacifičku regiju, gdje se međunarodni turizam selektivno oporavio, a tamošnje destinacije doživljavaju neviđeni rast jer ljudi češće putuju na istok.
- London, Ujedinjeno Kraljevstvo
- New York City
- Pariz, Francuska
- Tokio, Japan
- Madrid, Španjolska
- Singapur, Singapur
- Rim, Italija
- Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati
- Berlin, Njemačka
- Barcelona, Španjolska
- Sydney, Australija
- Los Angeles, Kalifornija
- Seul, Južna Koreja
- Amsterdam, Nizozemska
- Peking, Kina
- Šangaj, Kina
- Toronto, Kanada
- São Paulo, Brazil
- Hong Kong, Kina
- Istanbul, Turska
- Melbourne, Australija
- Bangkok, Tajland
- Osaka, Japan
- Oslo, Norveška
- Stockholm, Švedska
- Miami, Florida
- Beč, Austrija
- San Francisco, Kalifornija
- Bengaluru, Indija
- Mexico City, Meksiko
- München, Njemačka
- Dublin, Irska
- Kopenhagen, Danska
- Zürich, Švicarska
- Chicago, Illinois
- Milano, Italija
- Lisabon, Portugal
- Prag, Češka Republika
- Buenos Aires, Argentina
- Mumbai, Indija
- Vancouver, Kanada
- Rio de Janeiro, Brazil
- Varšava, Poljska
- Hamburg, Njemačka
- Šenžen, Kina
- Montreal, Kanada
- Budimpešta, Mađarska
- Bruxelles, Belgija
- Rijad, Saudijska Arabija
- Kuala Lumpur, Malezija
- Bogota, Kolumbija
- Guangzhou, Kina
- Džakarta, Indonezija
- Delhi, Indija
- Las Vegas, Nevada
- Boston, Massachusetts
- Washington, D.C.
- Houston, Teksas
- Auckland, Novi Zeland
- San Jose, Kalifornija
- Helsinki, Finska
- Orlando, Florida
- Taipei, Tajvan
- Frankfurt, Njemačka
- Lima, Peru
- Atlanta, Georgia
- Seattle, Washington
- Perth, Australija
- Manchester, Ujedinjeno Kraljevstvo
- Cape Town, Južnoafrička Republika
- Krakov, Poljska
- Valencia, Španjolska
- Ottawa, Kanada
- Atena, Grčka
- Santiago, Čile
- Medellín, Kolumbija
- Köln, Njemačka
- Dallas, Teksas
- Brisbane, Australija
- Hangzhou, Kina
- San Diego, Kalifornija
- Hajderabad, Indija
- Čengdu, Kina
- Denver, Colorado
- Calgary, Kanada
- Abu Dhabi, Ujedinjeni Arapski Emirati
- Austin, Teksas
- Filadelfija, Pensilvanija
- Baltimore, Maryland
- Stuttgart, Njemačka
- Rotterdam, Nizozemska
- Lyon, Francuska
- Ruhr, Njemačka
- Busan, Južna Koreja
- Düsseldorf, Njemačka
- Meka, Saudijska Arabija
- Porto, Portugal
- Bukurešt, Rumunjska
- Birmingham, Ujedinjeno Kraljevstvo
- Doha, Katar
Laura Begley-Bloom, suradnica Forbesa