Objavljena lista 100 najboljih gradova za život

Forbes 13. stu 2025. 08:30
featured image
London; Foto: Getty Images

13. stu 2025. 08:30

Tvrtka Resonance, globalni konzultantski i istraživački partner Ipsosa, objavila je listu 100 najboljih gradova za život, rad i putovanja za 2025. godinu.

Svake godine u izvješću o najboljim gradovima svijeta, Resonance – savjetnici za nekretnine, turizam i ekonomski razvoj i njegov istraživački partner Ipsos analiziraju stotine globalnih destinacija. Cilj je utvrditi koja mjesta zaista oblikuju način na koji živimo, radimo i istražujemo. Novo izdanje procjenjuje više od 270 gradova s ​​populacijom većom od milijun.

U svojem izvješću, Resonance uzima u obzir nekoliko stavki: povezanost zračnih luka, razinu obrazovanja, stopu nezaposlenosti, gospodarski učinak, kvalitetu zraka, kulturu i noćni život. Istraživanjem je obuhvaćeno više od 21.000 ljudi iz 30 zemalja.

Resonance je također poboljšao svoju globalnu pokrivenost integrirajući podatke s platformi poput Weiboa i Xiaohongshua. Prema predsjedniku Resonancea Chrisu Fairu, to osigurava da izvješće uključuje autentične lokalne perspektive.

“Osim tradicionalnih pokazatelja poput rasta BDP-a, povezanosti zračnih luka i troškova života, sada mjerimo i dinamiku startup ekosustava, digitalni angažman stanovnika i posjetitelja, kulturne programe te klimatski rizik i otpornost.“

Izvješće o najboljim gradovima svijeta dolazi u vrijeme kada je rad na daljinu promijenio način na koji ljudi biraju gdje će živjeti. Za pojedince i tvrtke, izvješće pokazuju koje destinacije napreduju i zašto. Fair je objasnio da gradovi koji vode na ljestvici, osim prilagodbe, predvode nove modele urbane izvrsnosti.

Najbolji grad na svijetu

London je jedanaestu godinu zaredom proglašen najboljim gradom na svijetu. Grad je dobio ocjenu 2 na indeksu prosperiteta, 2 za privlačnost i 3 za kvalitetu života. Na prvom je mjestu po zračnim lukama i po broju većih tvrtki.

London; Foto: Getty Images

“London i dalje privlači studente, poduzetnike i turiste”, napisali su autori izvješća.

Unatoč godinama turbulencija, London se snažno oporavio nakon pandemije. U 2024. godini potrošnja međunarodnih putnika dosegla je gotovo 22 milijarde dolara (u odnosu na 17,4 milijarde dolara u 2023.), nadmašivši destinacije poput New Yorka i Dubaija.

London se također ubraja među vodeće gradove u svijetu po izravnim stranim ulaganjima u tehnologiju i ima rekordan broj restorana s Michelinovim zvjezdicama.

I dok tržište stambenih nekretnina stagnira, Amerikanci to iskorištavaju, a agenti za nekretnine kažu da su preplavljeni upitima američkih kupaca. Komercijalne nekretnine također bilježe porast među američkim kupcima: Prema Resonanceu, u prvom tromjesečju 2024. u komercijalne nekretnine u Velikoj Britaniji uloženo je 3,78 milijardi dolara američkih sredstava.

New York Cove je ove godine pobijedio Pariz i zauzeo drugo mjesto. Grad je na indeksu prosperiteta dobio ocjenu 2, potaknut raznolikim gospodarstvom koje obuhvaća financije, medije i tehnologiju. Ocjenu 2 dobiva za privlačnost zahvaljujući umjetničkoj sceni, vrhunskoj gastronomskoj ponudi i mnoštvu novih hotela i atrakcija. Čak dobro stoji i prema kvaliteti života, s ocjenom 3.

New York; Foto: Getty Images

New York je zauzeo 2. mjesto u svijetu po kazalištima i koncertima te je među 5 najboljih po muzejima.

Obnova gradske infrastrukture također je odigrala važnu ulogu. Od preuređenja zračnih luka LaGuardia i JFK do proširenja zelenih površina i parkova uz obalu Manhattana, New York se modernizira za novo doba.

Pariz je pao na ljestvici s prošlogodišnjeg drugog mjesta na treće. Resonance je u izvješću francusku prijestolnicu nazvao povijesnom, progresivnom, elegantnom, intimnom i globalnom.

Pariz; Foto: Getty Images

Uoči Olimpijskih igara 2024., Pariz je uložio velika sredstva u čišći prijevoz, javne prostore i preuređenje obale rijeke – zamah koji se nastavlja i u 2026. Ugostiteljska industrija grada doprinosi s više od 35 milijardi dolara godišnje, s projekcijama da će se do 2032. približiti 50 milijardi dolara. Dodajte tome i mogućnost hodanja, širenje biciklističke mreže i inicijative prilagođene pješacima, Pariz je jednako ugodan za život koliko i drag.

Tokio se stabilno drži na 4. mjestu, poznat po svojoj sigurnosti, kulinarskoj sceni i pedantnom urbanom dizajnu. “Broj posjetitelja obara rekorde zbog slabog jena, a Japan je 2024. godine imao gotovo 37 milijuna međunarodnih dolazaka, a mjesečni rekordi zabilježeni su tijekom cijele 2025.“, napisao je Resonance.

Madrid se s prošlogodišnjeg 13. mjesta popeo na 5. mjesto, zahvaljujući promišljenom pristupu modernizaciji. “Madridsko ulaganje u bogata urbana i prirodna bogatstva, vođeno održivošću, oda je ponovnoj upotrebi i uvjerenju da sve staro može ponovno biti novo“, napisao je Resonance.

Europa i dalje dominira među prvih 100, ali Azija brzo smanjuje razliku. Fair je istaknuo azijsko-pacifičku regiju, gdje se međunarodni turizam selektivno oporavio, a tamošnje destinacije doživljavaju neviđeni rast jer ljudi češće putuju na istok.

  1. London, Ujedinjeno Kraljevstvo
  2. New York City
  3. Pariz, Francuska
  4. Tokio, Japan
  5. Madrid, Španjolska
  6. Singapur, Singapur
  7. Rim, Italija
  8. Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati
  9. Berlin, Njemačka
  10. Barcelona, ​​Španjolska
  11. Sydney, Australija
  12. Los Angeles, Kalifornija
  13. Seul, Južna Koreja
  14. Amsterdam, Nizozemska
  15. Peking, Kina
  16. Šangaj, Kina
  17. Toronto, Kanada
  18. São Paulo, Brazil
  19. Hong Kong, Kina
  20. Istanbul, Turska
  21. Melbourne, Australija
  22. Bangkok, Tajland
  23. Osaka, Japan
  24. Oslo, Norveška
  25. Stockholm, Švedska
  26. Miami, Florida
  27. Beč, Austrija
  28. San Francisco, Kalifornija
  29. Bengaluru, Indija
  30. Mexico City, Meksiko
  31. München, Njemačka
  32. Dublin, Irska
  33. Kopenhagen, Danska
  34. Zürich, Švicarska
  35. Chicago, Illinois
  36. Milano, Italija
  37. Lisabon, Portugal
  38. Prag, Češka Republika
  39. Buenos Aires, Argentina
  40. Mumbai, Indija
  41. Vancouver, Kanada
  42. Rio de Janeiro, Brazil
  43. Varšava, Poljska
  44. Hamburg, Njemačka
  45. Šenžen, Kina
  46. Montreal, Kanada
  47. Budimpešta, Mađarska
  48. Bruxelles, Belgija
  49. Rijad, Saudijska Arabija
  50. Kuala Lumpur, Malezija
  51. Bogota, Kolumbija
  52. Guangzhou, Kina
  53. Džakarta, Indonezija
  54. Delhi, Indija
  55. Las Vegas, Nevada
  56. Boston, Massachusetts
  57. Washington, D.C.
  58. Houston, Teksas
  59. Auckland, Novi Zeland
  60. San Jose, Kalifornija
  61. Helsinki, Finska
  62. Orlando, Florida
  63. Taipei, Tajvan
  64. Frankfurt, Njemačka
  65. Lima, Peru
  66. Atlanta, Georgia
  67. Seattle, Washington
  68. Perth, Australija
  69. Manchester, Ujedinjeno Kraljevstvo
  70. Cape Town, Južnoafrička Republika
  71. Krakov, Poljska
  72. Valencia, Španjolska
  73. Ottawa, Kanada
  74. Atena, Grčka
  75. Santiago, Čile
  76. Medellín, Kolumbija
  77. Köln, Njemačka
  78. Dallas, Teksas
  79. Brisbane, Australija
  80. Hangzhou, Kina
  81. San Diego, Kalifornija
  82. Hajderabad, Indija
  83. Čengdu, Kina
  84. Denver, Colorado
  85. Calgary, Kanada
  86. Abu Dhabi, Ujedinjeni Arapski Emirati
  87. Austin, Teksas
  88. Filadelfija, Pensilvanija
  89. Baltimore, Maryland
  90. Stuttgart, Njemačka
  91. Rotterdam, Nizozemska
  92. Lyon, Francuska
  93. Ruhr, Njemačka
  94. Busan, Južna Koreja
  95. Düsseldorf, Njemačka
  96. Meka, Saudijska Arabija
  97. Porto, Portugal
  98. Bukurešt, Rumunjska
  99. Birmingham, Ujedinjeno Kraljevstvo
  100. Doha, Katar

Laura Begley-Bloom, suradnica Forbesa

