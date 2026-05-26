Tko su najplaćeniji sportaši svijeta mlađi od 25 godina u 2026. godini?

Sportski financijski fenomeni uključuju dvije nogometne zvijezde, dvojicu košarkaša i dva teniska asa već zaključana u rivalstvu generacije – a svaki od njih zaradio je barem 54 milijuna dolara tijekom protekle godine.

Kasni pokušaj Manchester Cityja da osvoji naslov prvaka Premier lige ove sezone završio je neuspješno, no unatoč razočaravajućem drugom mjestu, zvjezdani napadač kluba osvojio je vlastitu titulu.

S procijenjenih 80 milijuna dolara prihoda tijekom posljednjih 12 mjeseci – uključujući ugovor sa Sky Bluesima, ali i sponzorstva, nastupe i prodaju memorabilija – Erling Haaland je najplaćeniji sportaš svijeta u dobi od 25 godina ili manje.

To je samo posljednje postignuće u godini punoj uspjeha za 25-godišnjeg Norvežanina, koji se također nalazi na 19. mjestu Forbesove liste najplaćenijih sportaša svijeta za 2026. godinu.

U rujnu je Haaland postao najbrži igrač do 50 golova u Ligi prvaka, postigavši rekordni pogodak u svojoj 49. utakmici u tom natjecanju, a tri mjeseca kasnije srušio je još jedan rekord Premier lige postigavši svoj 100. prvenstveni pogodak već u 111. nastupu.

Haaland će ovog ljeta imati priliku dodati još priznanja svojoj kolekciji na Svjetskom prvenstvu, gdje će predvoditi Norvešku u njezinu prvom nastupu na turniru od 1998. godine — dvije godine prije nego što je rođen.

Haaland nije jedini mladi sportaš koji ostvaruje velike brojke, na terenu i izvan njega. Još pet sportskih fenomena u dobi od 25 godina ili mlađih uspjelo se probiti na listu 50 najplaćenijih sportaša svijeta: nogometni golgeter Vinicius Jr., NBA zvijezde Anthony Edwards i Cade Cunningham te teniski rivali Carlos Alcaraz i Jannik Sinner.

Zajedno je tih šest sportaša tijekom posljednjih 12 mjeseci zaradilo procijenjenih 384 milijuna dolara prije poreza i provizija agenata, od čega 239 milijuna dolara otpada na plaće, bonuse i nagradne fondove, a 145 milijuna na poslovne pothvate izvan sporta.

Cunningham, Alcaraz i Sinner prvi su se put pojavili na listi, što je pomoglo sniziti prosječnu dob 50 najplaćenijih sportaša na 30 godina, u odnosu na 31 prošle godine i 33 u 2023. godini. Sada je među 50 najplaćenijih više sportaša u dvadesetima nego onih starijih od 30 godina, prvi put od 2017.

Ovaj val mladih zvijezda prkosi sustavima plaća koje su velike sjevernoameričke sportske lige postavile za rookieje i druge mlade sportaše, vezujući njihove prihode uz poziciju na draftu i sprječavajući ih da godinama postanu slobodni igrači. Primjerice, u MLB-u igrači uglavnom moraju skupiti šest godina staža u glavnoj ligi, uz vrijeme provedeno u nižim ligama, prije nego što mogu iskoristiti prednosti otvorenog tržišta – što znači da većina ne može ni sanjati da će postati jedan od 50 najplaćenijih sportaša svijeta prije nego što navrše 26 godina.

Evo kako se ovih šest sportskih zvijezda u usponu probilo na ljestvicu najvećih zarada.

#1. 80 milijuna dolara

Erling Haaland

Sport: Nogomet | Dob: 25 | Državljanstvo: Norveška | Zarada na terenu: $60m | Zarada izvan terena: $20m

Haaland se nalazi među 50 najplaćenijih sportaša svijeta tijekom sve četiri godine koje je proveo u Premier ligi, nakon što je 2022. stigao iz njemačke Borussije Dortmund. Ove je sezone 25-godišnji norveški napadač dobio značajno povećanje prihoda zahvaljujući ugovoru koji je potpisao u siječnju 2025., a koji ga veže uz Manchester City do 2034. godine.

Haaland također ima impresivan portfelj sponzora, među kojima su Breitling, Dolce & Gabbana i Nike, no izazvao je određene kontroverze kada se pridružio Budweiserovoj kampanji za Svjetsko prvenstvo, budući da je oglašavanje alkohola zabranjeno u Norveškoj.

Ipak, Haaland pronalazi i neobične načine trošenja svog novca: u siječnju su, nakon blijedog poraza u Ligi prvaka od Bodø/Glimta, Haaland i njegova trojica sukapetana Manchester Cityja objavili da će refundirati troškove ulaznica za gotovo 400 navijača koji su doputovali u Norvešku na utakmicu.

#2. 69 milijuna dolara

Anthony Edwards

Sport: Košarka | Dob: 24 | Državljanstvo: SAD | Zarada na terenu: $46m | Zarada izvan terena: $23m

Anthony Edwards Foto: Jesse D. Garrabrant / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP

Godine 2023., nakon Edwardsovog prvog izbora za All-Star utakmicu, Minnesota Timberwolvesi ponudili su mu petogodišnje produženje rookie maksimalnog ugovora vrijedno oko 244 milijuna dolara, a 24-godišnji bek šuter opravdao je velika očekivanja s još tri nastupa na NBA spektaklu, uključujući i osvajanje nagrade MVP-ja All-Star utakmice u veljači.

Edwards je izazvao pažnju i na sasvim drugačiji način u listopadu, kada je objavio rap album koji je producirao, a na kojem gostuju Big Sean, Pusha T, Quavo i Wale.

Dva mjeseca kasnije njegova dokumentarna serija Serious Business na Amazon Prime Videu emitirala je prvu epizodu, u kojoj se suočio s četverostrukom olimpijkom Lily Zhang u stolnom tenisu. (Dala mu je prednost od deset poena u meču do 11.)

Edwards je aktivan i izvan terena, gdje surađuje sa sponzorima među kojima su Adidas, Prada i Sprite.

#3. 61,5 milijuna dolara

Carlos Alcaraz

Sport: Tenis | Dob: 23 | Državljanstvo: Španjolska | Zarada na terenu: $23,5m | Zarada izvan terena: $38m

Carlos Alcaraz; Foto: Thomas Coex / AFP

Najmlađi član ovogodišnje liste najplaćenijih sportaša svijeta, Alcaraz se već nalazi na četvrtom mjestu ATP-ove ljestvice po zaradi od nagradnih fondova u karijeri, s nešto manje od 65 milijuna dolara — jedno mjesto ispred 39-godišnjeg Andyja Murrayja, koji se umirovio 2024. godine.

Alcaraz je također osvojio tri od četiri najveća teniska turnira tijekom posljednjih 12 mjeseci, slavivši na Roland Garrosu, US Openu i naposljetku Australian Openu, čime je postao prvi igrač koji je kompletirao karijerni Grand Slam prije svog 23. rođendana.

Rivalstvo Španjolca s Jannikom Sinnerom – osvajačem Wimbledona 2025. – sada izgleda kao odnos koji će dominirati sportom na način na koji su jednu generaciju obilježili Roger Federer, Rafael Nadal i Novak Đoković.

Alcaraz, koji je trenutačno izvan terena zbog ozljede zapešća, nedavno je dodao partnerstva s Evianom, Infosysom i jogurtom YoPro, a raspored mu je i dalje prepun nastupa i egzibicijskih mečeva koji mu mogu donijeti i do dva milijuna dolara po događaju.

#4. 60 milijuna dolara

Vinicius Jr.

Sport: Nogomet | Dob: 25 | Državljanstvo: Brazil | Zarada na terenu: $40m | Zarada izvan terena: $20m

Vinicius Jr Foto: Sameer Al-Doumy / AFP)

Vinicius ima unosne sponzorske ugovore s brendovima poput Hugo Bossa, dezodoransa Rexona i Will Banka iz rodnog Brazila, a briljirao je i na terenu, osvojivši nagradu The Best FIFA Men’s Player za 2024. godinu te predvodivši sve igrače sa 106 kombiniranih golova i asistencija u španjolskoj La Ligi tijekom posljednjih pet sezona.

No mnogi navijači Real Madrida učinili su ga glavnim krivcem za razočaravajuće rezultate momčadi ove godine, a ugovor 25-godišnjeg napadača s “Kraljevskim klubom” istječe sljedeće godine, što je potaknulo nagađanja da bi moglo doći do razlaza.

“Vjerujem da nam je donio posljednja dva naslova u Ligi prvaka”, nedavno je predsjednik Real Madrida Florentino Pérez rekao za španjsku televiziju LaSexta. “Zašto žuriti? Imamo cijelu sezonu za razgovore.”

#5. 58,6 milijuna dolara

Cade Cunningham

Sport: Košarka | Dob: 24 | Državljanstvo: SAD | Zarada na terenu: $46,6m | Zarada izvan terena: $12m

Cade Cunningham; Foto: Chris Schwegler / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP

U prvoj sezoni Cunninghamovog petogodišnjeg ugovora vrijednog 269 milijuna dolara s Detroit Pistonsima, njegova je igra dosegnula novu razinu, predvodivši momčad do najboljeg omjera u Istočnoj konferenciji od 60 pobjeda i 22 poraza te mu donijevši peto mjesto u glasovanju za NBA MVP-ja.

(Pravila lige zahtijevaju da igrači nastupe u najmanje 65 utakmica kako bi bili kandidati za nagradu, no iako je Cunningham odigrao samo 63 utakmice u regularnoj sezoni 2025./26., NBA i sindikat igrača složili su se da ga uključe u glasovanje zbog “izvanrednih okolnosti” kolapsa pluća koji ga je udaljio s terena tijekom posljednjih 12 utakmica sezone.)

Izvan terena 24-godišnji razigravač ima više od deset sponzora, među kojima su Ford, Impossible Foods i State Farm, a u veljači je otkrio da je kupio manji vlasnički udio u MLB momčadi Texas Rangers, klubu iz svog rodnog kraja.

#6. 54,6 milijuna dolara

Jannik Sinner

Sport: Tenis | Dob: 24 | Državljanstvo: Italija | Zarada na terenu: $22,6m | Zarada izvan terena: $32m

Jannik Sinner; Foto: Filippo Monteforte / AFP

Sinner ima tri Grand Slam naslova manje od Carlosa Alcaraza, no 24-godišnji Talijan trenutačno ima prednost na ATP ljestvici pojedinačno, gdje drži prvo mjesto ispred Alcarazovog drugog, a nedavno je postao tek drugi tenisač u povijesti, nakon Novaka Đokovića, koji je kompletirao karijerni Golden Masters — osvojivši svih devet ATP Masters 1000 turnira.

Sinner, koji je u nizu od 29 uzastopnih pobjeda, sada ima i čišći put prema vlastitom karijernom Grand Slamu na Roland Garrosu, budući da će ozlijeđeni Alcaraz propustiti turnir koji počinje sljedećeg tjedna.

Sinner je zaradio 6 milijuna dolara za pobjedu na egzibicijskom turniru Six Kings Slam u Rijadu u Saudijskoj Arabiji prošlog listopada, a nedavno je sklopio partnerstva s osiguravajućom kućom Allianz i kruzerskom kompanijom Explora Journeys.

No razmišlja i o zaradi svojih kolega tenisača. Poput Alcaraza, među zvijezdama je koje su javno počele zahtijevati da četiri Grand Slam turnira igračima isplaćuju veći udio prihoda.

“Dajemo puno više nego što dobivamo zauzvrat”, rekao je Sinner ovog mjeseca. “Ne radi se samo o najboljim igračima; radi se o svima nama.”

METODOLOGIJA

Informacije o metodologiji koju Forbes koristi za sastavljanje liste najplaćenijih sportaša svijeta – koja obuhvaća prihode ostvarene između 1. svibnja 2025. i 1. svibnja 2026. godine – mogu se pronaći ovdje.

Brett Night, asistent urednika Forbesa uz dodatno izvještavanje Hanka Tuckera

(link na originalni članak)