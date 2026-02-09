Ovo su najplaćeniji sportaši Zimskih olimpijskih igara – na vrhu liste mlada Kineskinja

NHL zvijezde bit će među najplaćenijima u Milanu i Cortini, ali titulu najveće zarade odnosi sportašica sa skijaških staza, s procijenjenih 23 milijuna dolara u posljednjih godinu dana.

Zimske olimpijske igre Milano–Cortina okupit će oko 2900 natjecatelja iz više od 90 zemalja koji će se natjecati u 116 disciplina, a za većinu tih sportaša — čak i za neke od onih kojima je suđeno da postanu prvaci — njihov sport ne donosi dovoljno prihoda za pokrivanje troškova života. Štoviše, kada se u obzir uzmu znatni troškovi putovanja i treninga, sportska slava na globalnoj pozornici može značiti i financijski gubitak.

No na Igrama 2026., koje su službeno počele u petak ceremonijom otvaranja, postoji odabrana skupina sportaša koji si bez problema mogu priuštiti zlato. Kao prvo, iako Zimske olimpijske igre nemaju NBA zvijezde, kao ni najbolje golfere i tenisače čije goleme plaće dominiraju Ljetnim igrama — i koji se često nalaze na Forbesovoj godišnjoj listi najplaćenijih sportaša svijeta — muški hokejaški turnir u Milanu uključivat će 146 igrača iz NHL-a. Liga, koja igračima nije dopuštala olimpijski nastup još od 2014. godine, ove sezone ima minimalnu plaću od 775.000 dolara, a devet od deset igrača s Forbesove liste najplaćenijih NHL hokejaša — koja uključuje i sponzorske prihode te druge poslovne zarade — nastupit će na Igrama tijekom sljedeća dva tjedna. Jedina iznimka je vratar New York Rangersa Igor Šesterkin, čija je rodna Rusija isključena iz natjecanja zbog rata u Ukrajini.

Hokejaši najlpaćeniji, ali…

Na vrhu tog popisa hokejaša nalazi se napadač reprezentacije SAD-a Auston Matthews, kojem Toronto Maple Leafsi ove sezone isplaćuju više od 15 milijuna dolara, a koji dodatno zarađuje procijenjenih pet milijuna dolara izvan klizališta. No čak ni tih ukupno 20 milijuna dolara nije dovoljno da ga učini najplaćenijim olimpijcem ove godine.

Ta titula pripada Eileen Gu, freestyle skijašici rođenoj u SAD-u koja na međunarodnim natjecanjima predstavlja Kinu, domovinu svoje majke. Forbes procjenjuje da je 22-godišnja marketinška zvijezda u posljednjih 12 mjeseci zaradila 23 milijuna dolara izvan skijaških staza, uz dodatnih oko 100.000 dolara nagradnog novca.

Gu i drugi olimpijci imaju priliku ovog mjeseca znatno uvećati zaradu zahvaljujući dobrim nastupima i osvojenim medaljama. Sponzorski ugovori u olimpijskim sportovima ponekad sadrže financijske bonuse za osvajanje medalja, a pobjeda može privući i nove sponzore, poput brenda Wheaties, u razdoblju nakon Igara.

Nagrade do 800.000 dolara

Osim toga, neke su zemlje spremne isplatiti svojim sportašima izdašne bonuse za osvojene medalje. Američki olimpijski i paraolimpijski odbor, primjerice, obećao je 37.500 dolara za svako zlato, 22.500 dolara za svako srebro i 15.000 dolara za svaku broncu na ovogodišnjim Igrama. Za sportaše iz zemlje domaćina Italije ti se iznosi kreću od otprilike 71.000 do 213.000 dolara — a još dvije reprezentacije spremne su isplatiti gotovo 800.000 dolara za olimpijskog pobjednika. Amerikanci, međutim, mogu profitirati već samim dolaskom na Igre. Nakon što je Ross Stevens, osnivač i izvršni direktor investicijske tvrtke Stone Ridge, prošle godine donirao 100 milijuna dolara Američkom olimpijskom i paraolimpijskom odboru, svaki američki olimpijski i paraolimpijski sportaš naposljetku će dobiti 200.000 dolara, neovisno o rezultatu koji ostvari na Igrama.

Ovo su najplaćeniji sportaši iz pet najistaknutijih sportova koji se natječu na Zimskim olimpijskim igrama Milano–Cortina

foto: Ezra Shaw/Getty Images via AFP

Slobodno sijanje: Eileen Gu, 23 milijuna dolara

Četiri godine nakon što je Gu postala najmlađa olimpijska pobjednica u slobodnom skijanju u povijesti, kao i prva freestyle skijašica koja je na jednim Igrama osvojila tri medalje, 22-godišnja “Snježna princeza” sprema se braniti zlata u disciplinama big air i halfpipe, dok istodobno pokušava popraviti srebrnu medalju u slopestyleu. Unatoč padu, Gu je 17. siječnja osvojila naslov u slopestyleu na Svjetskom kupu, čime je uhvatila zamah uoči natjecanja u talijanskim Alpama, koje počinje kvalifikacijama u subotu. Iako je 55.000 dolara koje je Gu osvojila u prosincu pobjedom u halfpipe disciplini u novopokrenutoj Snow League, što je znatan skok u odnosu na otprilike 20.000 dolara koje obično dobiva za pobjede u Svjetskom kupu, golema većina njezinih prihoda dolazi od sponzorskih ugovora, uključujući kineske brendove Anta, Bosideng, Mengniu Dairy i Luckin Coffee. Gu, koja je bila članica reprezentacije SAD-a u Svjetskom kupu 2018. i 2019. godine, nedavno je branila svoju odluku da promijeni sportsko državljanstvo i nastupa za Kinu, rekavši za Time: “SAD već ima snažnu zastupljenost. Mene je privlačila ideja da izgradim nešto svoje.”

foto: Justin Berl/Getty Images via AFP

Hokej: Auston Matthews, 20 milijuna dolara

Posljednji put kada su NHL igrači nastupili na Olimpijskim igrama, 2014. godine, Matthews je još bio dvije godine udaljen od toga da postane prvi izbor na NHL draftu. Danas će 28-godišnji centar Toronto Maple Leafsa pomoći reprezentaciji SAD-a u pokušaju da se revanšira Kanadi za poraz u produžetku u finalu prošlogodišnjeg turnira 4 Nations Face-Off — na kojem je bio kapetan američke momčadi — nakon razočaravajućeg ispadanja u četvrtfinalu na Igrama 2022. godine. Matthews je jedini igrač koji je u jednoj sezoni premašio zaradu od 20 milijuna dolara u 15-godišnjoj povijesti Forbesove liste zarada NHL igrača — što mu je pošlo za rukom i prošle godine — te se ubraja među najmarketinškije zvijezde hokeja. Procjenjuje se da godišnje izvan klizališta zarađuje oko pet milijuna dolara, povrh četverogodišnjeg igračkog ugovora vrijednog 53 milijuna dolara. Najnoviji dodatak njegovoj listi sponzora je Mito Red Light, uz brendove poput Nikea, Prime sportskih napitaka i Uber Eatsa.

Reprezentacija SAD-a ima i najplaćeniju igračicu na turniru ženskog hokeja, Hilary Knight, koja inače nastupa za Seattle Torrent u Profesionalnoj ženskoj hokejaškoj ligi. Forbes procjenjuje da snažan portfelj od devet sponzorskih partnerstava 36-godišnje napadačice — među kojima su Chipotle, Hershey’s i Red Bull — ove godine njezine prihode približava iznosu od milijun dolara.

foto: Marco Bertorello/AFP

Alpsko skijanje: Lindsey Vonn, 8 milijuna eura

Vonn je pretprošlog tjedna u padu pokidala ligament u koljenu, no 41-godišnja Amerikanka bila je odlučna u namjeri da pronađe način kako nastupiti na ovim Igrama. To su njezine pete igre u olimpijskoj karijeri koja traje još od 2002. godine i koja već uključuje tri medalje za reprezentaciju SAD-a. (Propustila je Igre 2014. zbog ozljede koljena, a 2022. nije nastupila tijekom petogodišnje stanke od natjecateljskog skijanja.) To se pokazalo lošom odlukom jer je američka skijašica teško pala na utrci spusta i slomila nogu. Vonn se prošle sezone vratila na staze Svjetskog kupa uz pomoć djelomične zamjene koljena — onog suprotnog od onoga koje je sada ozlijeđeno — te je u prosincu postala najstarija pobjednica spusta u povijesti tog natjecanja, a u siječnju je slavila i u još jednoj utrci.

Vonn, koja surađuje s više od desetak brendova, uključujući Delta Air Lines, Land Rover i Rolex, u financijskom smislu blago nadmašuje američku reprezentativnu kolegicu Mikaelu Shiffrin. Forbes procjenjuje da je 30-godišnja slalomska prvakinja, koja je u tri prethodna olimpijska nastupa osvojila tri medalje, od Igara 2022. više nego udvostručila prihode, na približno sedam milijuna dolara godišnje.

foto: Maddie Meyer/Getty Images via AFP

Daskanje na snijegu: Chloe Kim, 4 milijuna dolara

Ozljeda ramena tijekom treninga u siječnju dovela je u pitanje Kimino sudjelovanje na ovim Igrama; magnetska rezonancija pokazala je da je pokidala labrum, no 25-godišnja američka snowboarderica istaknula je u videu na Instagramu da je moglo biti i gore. “Nisam imala ni približno onoliko ponavljanja koliko bih željela, ali to je u redu”, rekla je Kim, koja je ponovno pronašla ljubav prema daskanju otkako je osvojila zlato u halfpipeu na posljednje dvije Olimpijske igre. Kim, koja surađuje s brendovima poput Breitlinga, Monster Energyja i Nikea, u svojoj će disciplini imati snažnu konkurenciju, uključujući Južnokorejku Gaon Choi i Japanku Senu Tomitu, a kvalifikacije će se održati u srijedu. No njezin najveći izazov na financijskoj ljestvici snowboardinga dolazi iz Australije: Scotty James, 31-godišnji dvostruki olimpijski osvajač medalja, koji zarađuje procijenjenih tri milijuna dolara. James i Kim, zajedno s Eileen Gu, uskoro će surađivati kao “osnivački sportaši” X Games Leaguea, organizacije koja navodi da će savjetovati o formatima natjecanja i iskustvu sportaša.

foto: Matthew Stockman/Getty Images via AFP

Umjetničko klizanje: Ilia Malinin, 700.000 dolara

Prije četiri godine muškim umjetničkim klizanjem vladao je Kralj četverostrukih skokova: Nathan Chen, prvi klizač koji je u jednom programu izveo šest četverostrukih skokova. Danas taj sport ima pravo božanstvo — Boga četverostrukih skokova. Ilia Malinin, 21-godišnji Amerikanac čiji su roditelji nastupali za Uzbekistan na Zimskim olimpijskim igrama 1998. i 2002. godine, prvi je klizač koji je u jednom programu izveo sedam četverostrukih skokova i jedini koji je dosad uspješno doskočio četverostruki aksel.

Još nije dosegnuo vrhunac zarade kakav je imao Chen, koji je uoči Igara 2022. premašio milijun dolara, a daleko je i od razina koje je nekoć dosegnula Kim Yuna, dvostruka olimpijska osvajačica medalja za Južnu Koreju, koja je 2014. bila četvrta najplaćenija sportašica na svijetu s procijenjenih 16,3 milijuna dolara. (Za sada mu nisu daleko ni njegovi američki reprezentativni kolege Madison Chock i Evan Bates, bračni par u sportskom plesu na ledu, koji su prema procjenama Forbesa u posljednjih 12 mjeseci zajedno zaradili više od milijun dolara.)

Ipak, Malinin je od osvajanja zlata na Svjetskom prvenstvu 2024. postupno gradio portfelj sponzora — među kojima su sada Coca-Cola, Samsung i Honda.

Brett Knight, novinar Forbesa (link na originalan članak)