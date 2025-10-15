3D isprintani pištolji i puške: Kako digitalni entuzijasti stvaraju oružje iz snova i prkose zakonima

Najveće svjetske društvene mreže dom su tisućama pobornika Drugog amandmana koji vjeruju da bi svatko trebao imati pravo pomoću 3D printera izraditi vlastito oružje. Meta, Discord i američko Ministarstvo pravosuđa pokušavaju — i uglavnom ne uspijevaju — to zaustaviti.

Ružičasti pištolj s leopard uzorkom i zlatnim ciljnikom. Puška dizajnirana da izgleda kao da je iz videoigre Halo. Šarena jurišna puška u obliku igračke, napravljena za proslavu četvrtog rođendana.

To nisu vrste oružja koje se mogu kupiti u trgovini. Ona su izrađena kod kuće, pomoću 3D printera — dokaz o rastućoj internetskoj zajednici u kojoj entuzijasti zamišljaju, dizajniraju i doslovno ispisuju oružje iz snova, a zatim rezultate dijele na mreži. Deseci tisuća korisnika pridružili su se privatnim grupama na Facebooku, Discordu i drugim platformama kako bi pokazali svoje najnovije ručne radove, razmijenili savjete o ispisivanju oružja i raspravljali o zakonima koji ograničavaju posjedovanje oružja.

Mnoge od tih takozvanih “3D2A” (3D Second Amendment) grupa vode apsolutisti Drugog amandmana, koji tvrde da samo ostvaruju svoja ustavna prava i sudjeluju u sve popularnijem američkom hobiju — nečemu poput zajednice za ručne radove, ali s oružjem.

“Ako u knjižnici možete posuditi knjigu o tome kako napraviti pištolj, trebali biste to moći učiniti i na internetu”, kaže Todd Kelly, koji je pomogao pokrenuti Facebook grupu 2A Printing, koja danas ima više od 60.000 članova.

On dizajn oružja koje članovi objavljuju opisuje kao “umjetnost“, odnosno oblik slobode govora, i otvoreno govori o političkim ciljevima:

“Naš je cilj u 3D print zajednici da nikada nijedna vlada ne može nekome reći da ne smije imati oružje.”

Optuženi administratori

No, pokret se suočava s dvostrukim nadzorom — društvenih mreža i vlasti. Grupe se često brišu jer objave djeluju kao da olakšavaju prodaju oružja, što je zabranjeno na većini velikih platformi, uključujući Facebook, Discord i Reddit.

Američko Ministarstvo pravosuđa također prati njihovu aktivnost. Savezni su agenti 2024. godine upali u sada ugašenu Discord grupu 2A Print Depot, zaplijenivši poruke članova i poveznice na podatke tijekom razdoblja od gotovo 18 mjeseci, počevši od lipnja 2023., navodi se u nalogu za pretragu koji je pregledao Forbes.

Dvojica administratora grupe s istim imenom na Facebooku također su bili predmet istrage, a agenti su, prema nalogu, istraživali i komunikaciju članova Kellyjeve grupe.

U dokumentu stoji i da su istražitelji vodili tajne profile u najmanje jednoj od privatnih grupa, koje zahtijevaju prijavu i odobrenje za pristup, sve do 2025. godine.

Prema nalogu, barem je jedan korisnik bio osuđeni kriminalac i objavljivao je slike na kojima ilegalno koristi vatreno oružje. Dva od pet imenovanih administratora grupe kasnije su optužena — jedan zbog ilegalnog posjedovanja oružja, a drugi jer nije registrirao 3D isprintanu pušku. Obojica su se izjasnila da nisu krivi.

Zabrinutost društvenih mreža i zakonodavaca je razumljiva, s obzirom na niz pucnjava u SAD-u tijekom protekle godine — uključujući i ubojstvo direktora UnitedHealthcarea, Briana Thompsona, u prosincu 2024. godine — za koje se sumnja da je počinjeno 3D isprintanim oružjem, poznatim i kao “ghost gun”.

Tvrde da imaju stroga pravila

Još od 2013., kada je organizacija Defense Distributed napravila prvi gotovo potpuno 3D isprintani pištolj na svijetu, raste zabrinutost zbog širenja takvog oružja, ponajviše zato što ga nije moguće pratiti kao vatreno oružje proizvedeno kod ovlaštenih proizvođača poput Glocka ili Remingtona.

To je dovelo do šarolikog spleta zakona koji reguliraju njihovu izradu. Na saveznoj razini, 3D ispis oružja dopušten je ako se ne prodaje, već izrađuje za osobnu upotrebu.

No u nekim američkim saveznim državama — poput Delawarea, New Jerseyja i Rhode Islanda — kazneno je djelo printati oružje ili dijelove oružja, dijeliti nacrte i distribuirati oružje bez serijskog broja. To znači da bi aktivnosti nekih članova tih grupa mogle biti ilegalne u tim državama.

Protivnici oružja, poput organizacije Everytown For Gun Safety, smatraju da bi potpuna zabrana 3D isprintanog oružja bila jedan od najučinkovitijih načina za suzbijanje prijetnje. A nema sumnje da kriminalci koriste ta neregistrirana, nevidljiva oružja.

Ranije ove godine, u još neobjavljenom slučaju, jedan je stanovnik Granbyja u saveznoj državi Connecticut optužen jer je prijetio da će koristiti eksplozivne naprave na dočeku Nove, 2024. godine.

Kada su savezni agenti pretražili njegov dom i elektroničke uređaje, pronašli su 3D printer i dokaze da je izrađivao veliko skladište oružja, djelomično izrađeno prema nacrtima preuzetima s dark weba.

Optužen je za trgovinu oružjem, ilegalno posjedovanje automatskog oružja i prigušivača. Izjasnio se da nije kriv.

Na saveznoj razini, 3D ispis oružja dopušten je ako se ne prodaje, već izrađuje za osobnu upotrebu. No, u nekim državama SAD-a azneno je djelo printati oružje ili dijelove oružja, dijeliti nacrte i distribuirati oružje bez serijskog broja foto: Getty Images

Administratori i moderatori 3D2A grupa pokušavaju se distancirati od takvih slučajeva održavajući stroga pravila ponašanja. Grupa Black Lotus Coalition, koja okuplja više od 20.000 članova na Facebooku i Discordu, ima jasna pravila o poštivanju zakona, zabrani vrijeđanja i zlostavljanja.

Osnivač grupe, Gage Moran, kaže da on i ostali administratori provjeravaju svakog člana i dizajnera prije nego što im dopuste da dijele svoje nacrte. Redovito odbijaju one koji ne poznaju zakone ili pokazuju volju da ih prekrše.

No to nije spriječilo Ministarstvo pravosuđa da nastavi istraživanja. Masovna prikupljanja podataka iz online grupa vrlo su rijetka; češće se pojedinačni računi pretražuju kad postoji osnovana sumnja na kazneno djelo.

Nadzor na granici prekoračenja ovlasti

John Davisson, viši pravni savjetnik u organizaciji Electronic Privacy Information Center, rekao je za Forbes da su 3D isprintani pištolji “ozbiljan problem javnog zdravlja”, ali da su ti masovni nadzori “na granici prekoračenja ovlasti”.

“Čim počnete prikupljati podatke na toj razini, neizbježno prikupljate informacije i o ljudima koji su samo znatiželjni ili ostvaruju pravo na slobodu govora, a nisu počinili nikakvo kazneno djelo”, rekao je Davisson.

Ministarstvo pravosuđa odbilo je komentirati slučaj.

Tvrtke Meta (vlasnik Facebooka) i Discord također nisu odgovorile na upite za komentar.

Administratori 3D2A grupa itekako su svjesni da su pod nadzorom.

Todd Kelly sumnja da je “barem polovica” različitih grupa u kojima je on administrator ili moderator zapravo pod nadzorom policije.

“Uvijek pretpostavljam da me vlada nadzire”, kaže Kelly. “Ne sviđa mi se to… ali na internetu jednostavno ne radiš stvari koje ne želiš da drugi otkriju.”

Ipak, preklapanje s kriminalnim aktivnostima je očito.

Unatoč tome što je osuđeni kriminalac i nema zakonsko pravo posjedovati oružje, Peter Laucella vodi Facebook grupu 3D2A s više od 5000 članova. No, kaže da ga to ne brine:

“Vodim grupu, ali zapravo ne radim mnogo, budući da sam osuđeni kriminalac i zakonski ne smijem posjedovati oružje. ‘Zakonski’ je ionako prilično rastezljiv pojam, ako razumijete na što mislim”, rekao je.

“Vjerujem da bi svatko, neovisno o tome ima li kazneni dosje, trebao imati pravo posjedovati bilo koje oružje želi — zbog vlastite zaštite.”

Država, međutim, nije jedina koja ih nadzire.

Ranije ove godine Facebook i Discord zabranili su svoje verzije grupa 2A Print Depot; Kellyjeva najveća grupa ugašena je u rujnu zbog objave iz 2024., u kojoj je administrator objavio poveznicu na web-stranicu s datotekama za 3D printanje i prodaju dijelova oružja.

Kelly je uložio žalbu i rečeno mu je da će grupa biti vraćena — no to se još nije dogodilo.

I kriminalci se moraju zaštititi

Slično tome, Moran kaže da je Black Lotus Coalition bio uklonjen s Facebooka, Instagrama, Reddita i YouTubea, a najviše ga je, kaže, iznenadilo kad je njegovu grupu blokirao X (bivši Twitter).

“Pogotovo kad je Elon Musk toliko pričao o slobodi govora”, rekao je.

Ipak, Moran je uspio otvoriti nove račune sa sličnim imenima ili poništiti privremene zabrane.

“Kad jednu grupu ugase, druge grupe dožive nagli porast aktivnosti”, kaže Kelly.

“Imamo rezervne grupe za rezervne grupe… Ne mogu zaustaviti signal.”

Moran ipak napominje da mnogi članovi Black Lotus Coalitiona danas koriste šifrirane komunikacijske aplikacije kako bi dijelili nacrte i datoteke za 3D printanje oružja.

“Većina članova ima obitelji; među nama su liječnici, odvjetnici, učitelji i inženjeri”, rekao je.

“Svjesni smo kontroverzne prirode ovog hobija i vidjeli smo kako su pojedinci javno razotkriveni — bilo od strane skupina protiv oružja ili medija.”

Ali ni takve aplikacije ne sprječavaju policiju da otkrije kriminalce.

Prošlog mjeseca, 25-godišnji pripadnik Nacionalne garde SAD-a iz Tulse optužen je da je koristio šifrirane aplikacije Signal i WhatsApp kako bi slao 3D isprintane dijelove oružja i dronova osobi za koju je vjerovao da ima veze s terorističkom skupinom Al-Qaida. (Još se nije izjasnio o krivnji.)

Prema optužnici, navodno je izrađivao i prodavao različite dijelove oružja, uključujući 119 “prekidača” — uređaja koji pretvaraju pištolje u automatsko oružje.

Za apsolutiste Drugog amandmana, takvi slučajevi kriminala ne bi trebali ograničavati pravo građana da sami printaju i posjeduju oružje.

“Biti kriminalac je vrlo opasan posao — i oni se također moraju zaštititi”, kaže Kelly.

“Ako naš Drugi amandman funkcionira kako treba, ne moramo se bojati kriminalaca s oružjem — jer smo i sami naoružani. Naoružano društvo je pristojno društvo.”

Thomas Brewster, novinar Forbesa