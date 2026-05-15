Aestus povezao svoju aplikaciju za eRačune s ChatGPT-om i Claudeom

Parra, hrvatska aplikacija za eRačune i praćenje poslovanja, predstavila je Parra AI konektor i tako postala prva hrvatska poslovna aplikacija koja korisnicima omogućuje povezivanje poslovanja s AI alatima poput ChatGPT-a i Claudea.

Riječ je o tehnologiji koja poduzetnicima omogućuje da dio administracije obavljaju jednostavno kroz razgovor s AI alatom bez ručnog unosa podataka i bez prebacivanja između više aplikacija. Ono što je do jučer bilo rezervirano za velike, napokon je dostupno i mikro i malim hrvatskim poduzetnicima.

Nova inovacija iz Aestusa, kompanije koja stoji iza Parra aplikacije, još je jedna potvrda kako moderne tehnologije, ako se njima pametno upravlja, zaista mogu olakšati poslovanje malih i mikro poduzetnika.

Uz Parra AI konektor korisnici mogu izrađivati ponude, račune i putne naloge, provjeravati stanje naplate, pratiti troškove ili imati pregled poslovanja jednostavnim upitom unutar AI alata koji već svakodnevno koriste.

Dio rutinskih zadataka preuzima AI

Parra AI konektor temelji se na MCP (Model Context Protocol) standardu, tehnologiji koja omogućuje povezivanje AI alata s poslovnim aplikacijama. Parra je prva hrvatska poslovna aplikacija koja je ovu tehnologiju implementirala za svoje korisnike.

„AI više nije alat rezerviran samo za velike kompanije. Željeli smo tehnologiju koja stvarno štedi vrijeme učiniti dostupnom malim i mikro poduzetnicima koji svakodnevno sami vode velik dio administracije. Parra AI konektor prvi je korak prema poslovanju u kojem dio rutinskih zadataka preuzima umjetna inteligencija, a poduzetnici dobivaju više vremena za konkretne zadatke i razvoj poslovanja“, izjavio je Ivan Roje, CEO Aestusa i Parre.

Konektor radi s AI alatima koji podržavaju MCP standard, uključujući ChatGPT i Claude, a korisnici pritom koriste vlastite AI račune, bez dodatnih troškova prema Parri.

U sustav su ugrađena i osnovna računovodstvena pravila pa AI može pomoći korisnicima pri ispravnom unosu podataka i upozoriti na moguće pogreške.

Parra danas ima više od 10.000 aktivnih korisnika koji mjesečno izdaju više od 45.000 računa ukupne vrijednosti veće od 80 milijuna eura. Aplikacija je razvijena kako bi poduzetnicima pojednostavila poslovanje i smanjila administraciju, a AI konektor taj cilj dodatno ubrzava.

Parra AI konektor u prvoj će fazi biti dostupan ograničenom broju korisnika Biz i Pro paketa putem liste čekanja na web stranici parra.hr, dok će prvi prijavljeni korisnici dobiti i besplatnu pomoć pri integraciji.

Primjer korištenja AI-ja u Aestusovoj aplikaciji; Foto: Aestus