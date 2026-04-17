Pristupačnost sve važnija. Infinum predstavio E.ON-ovu aplikaciju koja pazi na sve korisnike

Pristupačnost digitalnih proizvoda podrazumijeva način njihove izrade kod koje se uzimaju u obzir različite vrste invaliditeta ili poteškoća. Najčešća od njih je slabiji vid, pa je i najkorištenija opcija povećanje fonta, no to je tek jedan od primjera.

Pristupačnost se se sve češće spominje i u kontekstu regulative. Zakon obvezuje javni sektor da web stranice i mobilne aplikacije razvija u skladu s određenim standardima još od 2019. godine, dok su neke skupine tvrtki iz privatnog sektora to obvezne od 2025. godine. Unatoč tome, pristupačnost u praksi nije dovoljno implementirana, a nekad nije ni na dobar način.

Podaci pokazuju kako neki oblik poteškoće ima više od milijardu ljudi na svijetu, a istraživanje provedeno u Nizozemskoj na pet milijuna korisnika, pokazuje da će čak 26 posto njih posegnuti za povećanjem fonta.

Što pristupačne aplikacije mogu?

Veličina slova tek je jedan primjer, s obzirom da je važan i cijeli niz drugih poput jasno vidljivih kombinacija boja, prilagodbe za one koji uopće ne vide i slično. Infinumovci su primjerice demonstrirali čak i tehnologiju koja ljudima koji ne mogu koristiti ruke omogućuje upravljanje opcijama na ekranu iPhonea pomoću pogleda,

Na događaju koji su organizirali s tvrtkom E.ON Hrvatska skrenuli su pozornost na sve što je potrebno napraviti kako bi se osiguralo da sve skupine društva mogu koristiti digitalne proizvode, a u sklopu njega predstavili su novu E.ON aplikaciju za upravljanje energijom koja je razvijena po najvišim standardima pristupačnosti.

E.ON-ova aplikacija za plin i struju

Ona E.ON-ovim korisnicima električne energije i plina omogućava korištenje raznih funkcionalnosti u istoj aplikaciji, u nekima i uz pomoć umjetne inteligencije. Primjerice, smanjuje se ručni unos i ubrzavaju svakodnevni zadaci: očitanje plinskog i strujnog brojila jednostavnim fotografiranjem na osnovu kojeg AI model obrađuje sliku, izvlači brojeve s brojila i automatski popunjava obrazac za predaju unutar aplikacije.

Aplikacija je razvijena prema najnovijim međunarodnim standardima digitalne pristupačnosti. Uključuje pojačani kontrast, landscape način prikaza, skalabilne fontove, potpunu kompatibilnost s čitačima ekrana, pravilno razmaknute gumbe i jasno označene elemente sučelja – sve kako bi aplikacija bila upotrebljiva i osobama s invaliditetom.

„Većina ljudi pretpostavlja da asistivne tehnologije koristi tek mali postotak korisnika. Nedavno istraživanje iz Nizozemske pokazuje drugačiju sliku: polovica korisnika iOS uređaja i gotovo tri četvrtine korisnika Androida ima aktiviranu barem jednu postavku pristupačnosti na svom telefonu. Digitalna pristupačnost postaje standard, što za tvrtke znači da to više nije pitanje dobre volje, već poslovne logike. Korisnici to traže, regulativa to zahtijeva, a kompanije koje to implementiraju ranije – profitiraju”, poručila je Ana Šekerija, Accessibility Lead u Infinumu.

Zaokret prilikom razvoja novih aplikacija

Pristupačnost digitalnih proizvoda često se i dalje tretira kao završni korak u razvoju. Nešto što se provjerava na kraju, ako za to ostane vremena nakon što su sve druge forme zadovoljene. Takav pristup na kraju često podrazumijeva neki oblik kompromisa.

Kada bi pristupačnost bila dio digitalne strategije, kako iz Infinuma poručuju da bi i trebalo biti, već bi se u razvojnoj fazi fokus pomaknuo na funkcionalnost. Svaki element unutar aplikacije morao bi biti dostupan asistivnim tehnologijama, što uključuje pravilno označavanje elemenata za čitače ekrana, logičnu navigaciju kroz sučelje te prilagodbu u korist jednostavnosti korištenja.

U fazi dizajna to bi se reflektiralo kroz sustavno definiranje kontrasta, tipografije i komponenti unutar dizajn sustava. Posebna pažnja posvetila bi se vizualizacijama podataka kako bi bili razumljivi i korisnicima s oštećenjem vida.

„Naša nova aplikacija, razvijena u partnerstvu s Infinumom, nastala je s ciljem da korisnicima olakšamo upravljanje energijom – uz potpunu dostupnost, jednostavno sučelje i funkcionalnosti koje omogućuju lako korištenje i osobama s poteškoćama uz jasan fokus na moderno i intuitivno korisničko iskustvo za kompletnu bazu korisnika bez isključivanja“, poručila je Paula Dujmović Kordić, Call Centre and Support Group Lead u E.ON-u.

Priručnik o digitalnoj pristupačnosti

Tim stručnjaka iz Infinuma na jednom je mjestu objedinio sve potrebne informacije i upute vezane uz digitalnu pristupačnost, koje su besplatne i javno dostupne u Infinumovom Accessibility Handbooku – priručniku za dizajn i razvoj pristupačnih digitalnih proizvoda.

Zbog nove europske regulative, vlasnici web stranica i mobilnih aplikacija morat će implementirati niz promjena kako bi omogućili jednak pristup sadržaju svim korisnicima. Infinum zato nudi besplatni monitoring web stranica s konkretnim savjetima za poboljšanje pristupačnosti i usklađenje s novom regulativom.