Bruxelles širi regulaciju Big Techa: Na udaru Amazonov i Microsoftov cloud

Europska komisija želi proširiti primjenu Akta o digitalnim tržištima na europsko tržište cloud usluga vrijedno 220 milijardi eura, što bi Amazon i Microsoft obvezalo na stroža pravila tržišnog natjecanja.

Europska komisija želi proširiti primjenu Akta o digitalnim tržištima (Digital Markets Act – DMA) na tržište računalstva u oblaku te je preliminarno zaključila da bi Amazon Web Services (AWS) i Microsoft Azure trebali biti proglašeni digitalnim “gatekeeperima”. Time bi se najstroži europski propisi o tržišnoj dominaciji prvi put primijenili i na cloud infrastrukturu.

Riječ je o značajnom proširenju dosega DMA-a, koji je dosad obuhvaćao digitalne platforme okrenute krajnjim korisnicima, internetske tražilice i trgovine aplikacijama. Sada bi regulativa zahvatila i europsko tržište računalstva u oblaku, procijenjeno na oko 220 milijardi eura.

Važna gospodarska uloga

Prije konačne odluke, koju Europska komisija planira donijeti do prosinca, Amazon i Microsoft imat će priliku dokazati da njihove cloud usluge ne bi trebale biti klasificirane kao “gatekeeperi”.

“Ove će usluge imati sve važniju ulogu u gospodarstvu, zbog čega moramo osigurati da tržište ostane konkurentno i učinkovito”, poručila je izvršna potpredsjednica Europske komisije Teresa Ribera, piše Politico.

Ako budu uvršteni među “gatekeepere”, Amazon i Microsoft morat će korisnicima olakšati prelazak konkurentskim pružateljima usluga, omogućiti jednostavnije korištenje više cloud platformi istodobno te odustati od poslovnih praksi koje Bruxelles smatra narušavanjem tržišnog natjecanja.

Komisija istodobno provodi i zasebnu analizu kako bi utvrdila jesu li postojeća pravila DMA-a, prvotno osmišljena za potrošačke digitalne platforme, uopće primjerena tržištu računalstva u oblaku. Preporuke se očekuju do svibnja 2027. godine.

Pojačat će napetosti s Amerikom

Odluka dolazi u trenutku pojačanih transatlantskih napetosti. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa više je puta europske tehnološke propise opisala kao diskriminatorne prema američkim kompanijama, pa će moguće uvrštavanje dvaju najvećih američkih pružatelja cloud usluga među “gatekeepere” vjerojatno dodatno zaoštriti odnose.

Amazon i Microsoft već su izrazili protivljenje prijedlogu Europske komisije.

Amazon smatra da DMA nije osmišljen za tržište računalstva u oblaku te upozorava da Komisija podcjenjuje razinu konkurencije među pružateljima cloud usluga u Europi.

“Preliminarni zaključci Komisije zanemaruju širok izbor cloud usluga dostupnih europskim korisnicima i mogli bi obeshrabriti ulaganja i inovacije”, poručio je glasnogovornik Amazon Web Servicesa, podsjetivši da je sektor već reguliran europskim Aktom o podacima (Data Act).

Microsoft, koji tvrdi da je tijekom postupka konstruktivno surađivao s Komisijom, upozorava na drukčiji problem – iz postupka je izostavljen Google Cloud, treći najveći igrač na tržištu.

“I dalje smo zabrinuti da će zanemarivanje rastuće tržišne snage Google Clouda i njegova AI sustava Gemini narušiti tržišno natjecanje”, izjavio je glasnogovornik Microsofta.