Električni Lexus RZ sada može oponašati vožnju s ručnim mjenjačem

Vozači koji u automobilu na struju žele povremeno osjetiti stil automobila na unutarnje izgaranje od sada ga mogu doživjeti u sportskoj verziji Lexusa RZ.

Novi Lexus RZ – 4,80 metarski japanski električni SUV, uveo je inovaciju koja će se svidjeti onima kojima u električnim automobilima nedostaje osjećaj vožnje automobila s unutarnjim izgaranjem. Riječ je o sustavu Interactive Manual Drive – virtualnom sustavu promjene stupnjeva prijenosa. U ovom slučaju to znači da nema stvarnog ručnog mjenjača, nego se radi o simulaciji kako bi vozač imao osjećaj da ga koristi.

Interactive Manual Drive reagira na korištenje papučice gasa ili na ručni odabira pomoću ručica na upravljaču. Napredni sustav oponaša dinamične osjećaje motora s unutarnjim izgaranjem. To uključuje čak i simulaciju zvuka motora, kako bi se stvorio dojam upravljanja klasičnim automobilom.

Mjenjanje brzina na upravljaču

Interactive Manual Drive uveden je u novi model Lexus RZ F Sport, a aktivira se jednostavnim pritiskom na tipku M na središnjoj konzoli.

Promjene stupnjeva prijenosa zatim se automatski generiraju, ovisno o korištenju gasa i brzini vozila. Digitalni zaslon instrumenata mijenja se i prikazuje novi mjerač koji kombinira pokazivač snage i brojač okretaja, označavajući točke promjene stupnjeva prijenosa, odnosno optimalan trenutak za ručno mijenjanje pomoću ručica na upravljaču – desna za viši stupanj, lijeva za niži.

Ključna komponenta sustava Interactive Manual Drive je virtualni pogonski sklop i prijenos integriran u BEV ECU vozila. Virtualni okretni moment izvora snage izračunava se prema pritisku vozača na papučicu gasa i brzini vozila. Taj se moment zatim množi s odabranim virtualnim stupnjem prijenosa.

Na taj način se moment mijenja ovisno o virtualnom stupnju prijenosa kako bi odgovarao uvjetima vožnje – primjerice pri prebacivanju u niži stupanj na zavojitoj cesti ili pri vožnji uzbrdo. Rezultat je iskustvo vožnje slično onome s brzim mjenjačem u vozilu s motorom s unutarnjim izgaranjem.

Zvuk motora iz zvučnika

Iz Lexusa navode kako korištenjem ručnih promjena, vozač dobiva višesenzorni povrat u stvarnom vremenu kroz odziv gasa, G-sile, simulirani zvuk motora i prikaz brojača okretaja.

Zvuk koji generira sustav specifičan je za Interactive Manual Drive i precizno je podešen kako bi pružio veći užitak u vožnji i uzbudljivo iskustvo. Dostupne su tri razine zvuka, koje se mogu prilagoditi stilu vožnje i raspoloženju vozača.

Zvukovi su usko sinkronizirani s brzinom vozila i pogonskim momentom te se reproduciraju putem zvučnika u kabini RZ-a, dodatno naglašavajući dinamičan i uranjajući doživljaj vožnje.

Uz Interactive Manual Drive, Lexus vozaču daje slobodu prilagodbe vožnje ovisno o situaciji ili raspoloženju. Jedinstveno, vozač može birati između glatke, udobne i snažne vožnje karakteristične za Lexus električna vozila ili se odlučiti za stil koji pruža intenzivnije uzbuđenje i veću uključenost u vožnju.