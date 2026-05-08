Hrvatski Productive uveo AI agente. Rade dosadne poslove umjesto ljudi u agencijama

Globalni utjecaj umjetne inteligencije ugrozio je poslovanje nekih softverskih tvrtki, no hrvatski Productive ju je uspio iskoristiti za unaprjeđenje svog proizvoda.

Hrvatski startup Productive nazvan po istoimenom alatu za agencije koji nude na globalnom tržištu, održao je u četvrtak navečer u Zagrebu prezentaciju nove verzije proizvoda.

Productive je nastao prije 12 godine, a posljednje četiri godine osnivač i CEO Tomislav Car u potpunosti mu se posvetio napustivši Upravu Infinuma. U tom vremenu prihodi su im se povećali šest puta, a broj zaposlenih s 30 na 150. Uspješno posluju konkurirajući znatno većim globalnim tvrtkama.

AI kao pomoć pri organizaciji posla

No, posljednjih godinu dana za njih su bile teške, zbog globalnog trenda jačanja umjetne inteligencije koja je utjecala na pad vrijednosti dionica brojnih softverskih tvrtki. No, nakon procjene situacije, u Productiveu su se odlučili kako će u umjetnoj inteligenciji vidjeti priliku, a ne prijetnju.

Uz niz naprednih funkcionalnosti, u novo izdanje platforme Productive uvoli su agente – softverske asistente koji samostalno obavljaju operativne zadatke, od transkripcije sastanaka do automatskog delegiranja posla.

U sektoru stručnih usluga AI alati upotrebljavaju se svakodnevno, otkriva istraživanje koje je među svojim korisnicima proveo Productive. Međutim, čak 76 posto profesionalaca koristi te alate za pisanje i uređivanje sadržaja, a svega njih 29 posto za planiranje i organizaciju posla.

Istovremeno, više od dvije trećine ispitanika reklo je da bi operativne zadatke – procjene projekata, evidenciju radnih sati, delegiranje poslova – najradije prepustilo AI-u. Taj značajan nesrazmjer upravo je ono što vodeća hrvatska platforma za upravljanje poslovanjem adresira svojim najnovijim izdanjem.

Productive 5.0 uvodi AI agente: softverske asistente koji zadatke ne samo predlažu, nego ih samostalno izvršavaju i izvještavaju o rezultatima, unutar granica koje korisnik sam definira.

„Nismo htjeli biti samo još jedan alat s AI etiketom”, rekao je Car. „Proučavali smo tržište, slušali svoje korisnike i gradili stvari koje imaju smisla za način na koji oni rade.”

Tvrtke poput agencija i konzaltinga uz klijentski posao svakodnevno obavljaju i mnogo operativnih zadataka. Productive je od početka građen kako bi taj teret olakšao, a verzija 5.0 to podiže na novu razinu.

Primjerice, evidencija radnih sati prije se upisivala ručno, a sada se može popunjavati automatski. Poslovni izvještaji i specifične analize dostupni su u sekundi kroz AI asistenta. AI Notetaker snima i video pozive te odmah po završetku generira sažetke i sljedeće korake. Cijeli sustav također je moguće povezati s alatima koje tim već koristi – kalendarom, mailom, platformama za komunikaciju, kodiranje ili dizajn.

Istraživanje koje je proveo Productive donijelo je još jedan zanimljiv nalaz: samo 17 posto korisnika spremno je AI-u prepustiti komunikaciju s klijentima. To potvrđuje da postoji jasna granica između onoga što ljudi doživljavaju kao repetitivni, mehanički posao i onoga što zahtijeva ljudski odnos. Productive 5.0 dizajniran je upravo s time u vidu – AI preuzima operativu, a ljudi se vraćaju kreativnom i strateškom radu.

„Productive 5.0 organizacijama omogućuje da delegiraju posao koji nikada zapravo nisu ni htjeli raditi. Dok alat rješava izvještavanje, pretraživanje, analizu i dodjeljivanje posla, ljudi se mogu baviti onime zbog čega su, pretpostavljam, i ušli u taj biznis: kreativom, strategijom, inovacijama”, rekao je Car.

Productive 5.0 postaje dostupan korisnicima 11. svibnja.