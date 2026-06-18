Hrvatski startup uvodi prvog AI agenta za javnu nabavu na tržište vrijedno 14 milijardi eura

Mladi FER-ovi inženjeri razvili su TOP, platformu koja koristi umjetnu inteligenciju za pronalazak relevantnih natječaja, analizu dokumentacije, organizaciju timova i cjelokupnu pripremu prijava.

Hrvatsko tržište javne nabave godišnje vrijedi više od 14 milijardi eura, no tisuće ponuda i dalje otpada zbog proceduralnih pogrešaka, propuštenih rokova i administrativnih propusta. Upravo zato dvojica mladih FER-ovih inženjera, Jakov Sikirić i Sven Barac, razvili su TOP (Tender Operating Platform), prvi hrvatski AI agentski sustav koji pokriva cijeli proces prijave na javni natječaj, od pronalaska prilike do pripreme dokumentacije za predaju.

Riječ je o platformi koja koristi umjetnu inteligenciju kako bi tvrtkama pomogla pronaći relevantne natječaje, razumjeti često složenu dokumentaciju, organizirati rad timova i smanjiti rizik od formalnih pogrešaka koje ih mogu koštati milijunskih ugovora.

Potrebu za takvim rješenjem potvrđuju i podaci tržišta javne nabave. Ukupna vrijednost javne nabave u Hrvatskoj tijekom 2024. godine iznosila je više od 14,3 milijarde eura, odnosno više od 20 posto hrvatskog BDP-a. Istodobno, MSP-ovi osvajaju gotovo 61 posto ugovora po broju, ali tek oko polovice njihove ukupne vrijednosti.

Platforma je razvijena s ciljem da umjetna inteligencija, koristeći svoje prednosti, preuzme upravo onaj dio administrativnog opterećenja koje danas usporava tvrtke u jednom od najvećih poslovnih segmenata hrvatskog gospodarstva. Naime, velik broj ponuda odbacuje se zbog proceduralnih razloga. Samo u novom EOJN sustavu evidentirano je više od 8.100 nepravilnih, 7.000 neprihvatljivih i gotovo 1.500 neprikladnih ponuda, što jasno potvrđuje koliko formalni detalji utječu na ishod postupka, a time i samo poslovanje tvrtki.

“Razgovarajući s tvrtkama vidjeli smo da najveći izazov za njih često nije kvaliteta njihove ponude, nego vrijeme potrebno za pronalaženje relevantnih natječaja, razumijevanje dokumentacije i učinkovito povezivanje svih ljudi uključenih u proces. Upravo zato razvili smo sustav koji korisniku ne daje samo informacije o javnim natječajima, već preuzima najzahtjevniji dio procesa: razumijevanje dokumentacije, organizaciju tima i pripremu prijave, smanjujući upravo one greške koje MSP-ove najčešće izbacuju iz postupka: nepročitani uvjeti, propušteni rokovi, nejasne reference, krivo shvaćeni kriteriji i loša interna koordinacija“, rekao je Jakov Sikirić, suosnivač TOP-a.

Za razliku od postojećih rješenja koja se uglavnom fokusiraju na pretragu natječaja i slanje obavijesti, TOP koristi AI agente koji aktivno vode korisnika kroz proces prijave: analiziraju dokumentaciju, izdvajaju ključne kriterije, izrađuju kontrolne liste potrebne dokumentacije, predlažu potrebne

reference i stručnjake, prate rokove, upozoravaju na potencijalne rizike te pomažu korisnicima procijeniti jesu li spremni za prijavu.

Platforma pritom omogućuje i organizaciju rada cijelog tima kroz zadatke, praćenje napretka i centralizirano upravljanje dokumentacijom, čime se proces pripreme ponude iz ad hoc aktivnosti pretvara u strukturirani poslovni proces, dok sustav pamti informacije za sve buduće prijave te tako dodatno štedi resurse i vrijeme.

Osim operativne podrške, TOP korisnicima pruža i naprednu analitiku tržišta javne nabave. Tvrtke mogu pratiti tržišne trendove, analizirati konkurenciju, proučavati navike pojedinih naručitelja te identificirati sektore i prilike koje imaju najveći poslovni potencijal.

“Javna nabava jedno je od najvećih tržišta u Hrvatskoj, no sudjelovanje često traži vrijeme, iskustvo i operativne resurse koje manja poduzeća nemaju na raspolaganju. TOP smo razvili kako bismo smanjili te barijere i omogućili tvrtkama da brže pronađu relevantne natječaje, razumiju uvjete i kvalitetnije pripreme prijavu. Važan doprinos razvoju platforme dala je suradnja s Agencijom IMC, s kojom razvijamo više projekata i koja nam je, kroz iskustvo rada s tvrtkama iz različitih sektora, pomogla bolje razumjeti izazove s kojima se poduzetnici susreću u javnoj nabavi. Vjerujemo da veća dostupnost informacija i pametno korištenje umjetne inteligencije mogu javnu nabavu učiniti konkurentnijom, transparentnijom i otvorenijom za veći broj kvalitetnih ponuditelja“, izjavio je Sven Barac, suosnivač TOP-a.

Osnivači smatraju da se poslovni softver nalazi na početku nove faze razvoja u kojoj umjetna inteligencija više neće biti samo pomoćnik za pretraživanje i generiranje sadržaja, već aktivni sudionik poslovnih procesa.

“AI više nije samo alat za generiranje teksta. Ulazimo u eru agentskih sustava koji mogu razumjeti procese, upravljati zadacima i pomagati ljudima u donošenju odluka. Javna nabava samo je jedno od područja u kojem takav pristup može donijeti ogromne uštede vremena i povećati učinkovitost. TOP je nastao upravo na tim načelima i dalje će se razvijati u tom smjeru“, zaključuju. Platforma TOP https://tender-op.com/ je trenutačno dostupna kroz program ranog pristupa, dok su tijekom sljedećih mjeseci planirane dodatne funkcionalnosti poput automatiziranog generiranja pojedinih dokumenata, naprednijeg upravljanja dokumentacijom i daljnjeg razvoja AI agenata za javnu nabavu.