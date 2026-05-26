Infobip i Bruketa&Žinić&Grey predstavili eksperimentalni AI projekt i najavili Infobip Shift

Developerska i AI konferencija Infobip Shift 2026 i agencija Bruketa&Žinić&Grey predstavili su demo projekt razvijen za The Night Shift, party uoči konferencije Infobip Shift 2026, koji pokazuje kako umjetna inteligencija može omogućiti stvaranje inovativnih komunikacijskih i multimedijalnih rješenja.

Ovo kreativno rješenje izgrađeno je na Infobipovoj platformi, a riječ je o implementaciji koja kombinira glazbu i komunikacijske tehnologije.

„Projekt demonstrira kako se AI može koristiti u razvoju interaktivnih rješenja u kojima tehnologija ima značajnu ulogu u oblikovanju sadržaja i cjelokupnog iskustva. Tehnologija pritom nadilazi ulogu same tehničke podrške te doprinosi stvaranju novih formata i pristupa koji otvaraju prostor za daljnji razvoj sličnih projekata“, izjavio je Davor Bruketa, kreativni direktor i suosnivač agencije Bruketa&Žinić&Grey.

Ovo rješenje je predstavljeno u sklopu partyja Infobip Shifta – The Night Shift, koji je održan prvi put u Zagrebu kao zagrijavanje za dosad najveće izdanje konferencije. The Night Shift je okupio oko 200 partnera, developera i gostiju koji oblikuju hrvatsku tehnološku i kreativnu scenu.

„Osjećamo odgovornost da kao vodeća hrvatska tehnološka konferencija budemo platforma ne samo za IT, već i kreativnu industriju. Umjetna inteligencija je nešto što ne možemo ignorirati, već da bismo je razumjeli moramo s njome eksperimentirati. Kao developeri, kao kreativci, kao profesionalci. Ovaj eksperiment pokazuje što se događa kad se povežu hrvatska kreativna i IT scena s vrhunskom tehnologijom”, izjavio je Ivan Brezak Brkan, direktor odjela za iskustvo developera i sadržaj u Infobipu.

Fokus na praktičnu primjenu AI-ja i radionice na Infobip Shiftu 2026

Ovogodišnje izdanje Infobip Shifta održat će se od 13. do 15. rujna u Zadru. Nakon što je prošle godine okupila više od 4.000 posjetitelja iz cijeloga svijeta, konferencija u 2026. godini donosi svoje najveće i najambicioznije izdanje dosad. Program će imati još snažniji fokus na praktičnu primjenu umjetne inteligencije kroz blisku suradnju developera i partnera, a središnje su teme razvoj vrhunskih tehnoloških platformi, razvoj karijera u tehnološkoj industriji i primjena AI alata.

U sklopu konferencije značajno će biti proširen i program AI radionica u odnosu na prethodnu godinu. Glavni cilj ovih radionica je omogućiti partnerima i developerima zajednički rad na razvoju novih ideja, prototipova i naprednih rješenja. Kroz hands-on formate, kolaboraciju u realnom

vremenu te prostor za testiranje i učenje, sudionici će imati priliku iz prve ruke primijeniti najnovije tehnološke alate.