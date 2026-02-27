Kontroverzna platforma za glazbu dosegnula dva milijuna pretplatnika, a tužbe se samo gomilaju

Platformu je koristilo više od 100 milijuna ljudi, no njezin uspon prati sve žešći pravni i reputacijski pritisak, uključujući tužbe vodećih izdavačkih kuća i otvorena pisma stotina glazbenika.

Unatoč rastućem otporu industrije i kampanji “Say No to Suno”, AI platforma za stvaranje glazbe Suno probila je prag od dva milijuna pretplatnika, dok ju je više od 100 milijuna ljudi koristilo za generiranje pjesama, istaknuo je suosnivač Mikey Shulman. U objavi na LinkedInu istaknuo je da je “Suno dosegnuo više od dva milijuna korisnika koji plaćaju pretplatu te 300 milijuna dolara godišnjeg prihoda”. Suno pritom nudi i ograničenu besplatnu verziju.

Shulman je Suno nazvao “zabavnom platformom budućnosti”, ističući da tvrtka omogućuje svima sudjelovanje u procesu stvaranja glazbe.

Suno od lansiranja 2023. bilježi eksplozivan rast, unatoč nizu tužbi zbog navodnog kršenja autorskih prava i kritikama dijela glazbenika. Billboard je još u studenome izvijestio da je platforma dosegnula milijun pretplatnika koji plaćaju uslugu. Prema istom izvoru, korisnici Suna svakodnevno generiraju oko sedam milijuna pjesama, što znači da se svaka dva tjedna proizvede količina glazbe usporediva s cjelokupnim katalogom dostupnim na Spotifyju.

Suno je u studenome objavio da je prikupio 250 milijuna dolara u investicijskoj rundi koju je predvodio fond rizičnog kapitala Menlo Ventures, uz sudjelovanje NVenturesa, investicijskog ogranka Nvidije, čime je tvrtka procijenjena na 2,45 milijardi dolara.

Što je “Say No to Suno”?

Nekoliko organizacija za zaštitu prava umjetnika pokrenulo je početkom tjedna kampanju “Say No to Suno” i objavilo otvoreno pismo koje su supotpisali čelnici Music Artist Coalitiona, European Composer and Songwriter Alliancea, Artist Rights Institutea i drugih organizacija. Potpisnici optužuju Suno da “bez dopuštenja prikuplja svjetsku kulturnu produkciju”, ponavljajući optužbe iz više tužbi zbog kršenja autorskih prava s kojima se tvrtka suočila, od kojih je jedna u međuvremenu okončana nagodbom. U tim se tužbama navodi da je Suno trenirao svoje AI modele na glazbi zaštićenoj autorskim pravima bez dopuštenja nositelja prava.

Suno je odgovorio tvrdnjom da doktrina poštene uporabe (fair use) štiti njegovo pravo na treniranje AI modela u skladu sa zakonima o autorskim pravima, uspoređujući treniranje umjetne inteligencije s “djetetom koje uči pisati nove rock pjesme tako što religiozno sluša rock glazbu”. U otvorenom pismu Suno se dodatno optužuje da razvodnjava tantijeme koje umjetnici dobivaju preplavljujući streaming platforme “AI smećem”. Pismo uspoređuje Suno s pljačkom Louvrea u listopadu, u kojoj je ukradeno više od 100 milijuna dolara vrijednog nakita. “Dok Louvre preispituje i unapređuje vlastite sigurnosne mjere, mi u umjetnosti moramo ustati protiv onih koji bi metodom ‘razbij i zgrabi’ prisvajali našu kreativnost za vlastitu korist”, navodi se u pismu.

Nagodbe s diskografskim kućama

Američko udruženje diskografske industrije (RIAA) te velike diskografske kuće Warner Music, Sony Music Entertainment i Universal Music Group tužile su Suno 2024. zbog navodnog kršenja autorskih prava. Warner Music postigao je nagodbu sa Sunom u studenome, objavivši partnerstvo s AI platformom radi razvoja “novih, naprednijih i licenciranih modela2 za generiranje pjesama. Diskografska kuća, koja zastupa velike izvođače poput Due Lipe i Eda Sheerana, priopćila je da će umjetnicima omogućiti “potpunu kontrolu” nad time mogu li se njihovo ime, glas i lik koristiti u glazbi generiranoj umjetnom inteligencijom. Ostale velike tužbe protiv Suna i dalje su aktivne, iako je Bloomberg prošle godine izvijestio da su i druge diskografske kuće u pregovorima sa Sunom o mogućim nagodbama. Udio, još jedan AI generator glazbe, suočio se sa sličnim tužbama diskografskih kuća, ali je u međuvremenu postigao nagodbe s Warnerom i Universalom. Stotine umjetnika, uključujući Billie Eilish, Nicki Minaj, Katy Perry i Stevieja Wondera, iznijele su iste zabrinutosti u otvorenom pismu 2024. godine, pozvavši Suno i druge AI kompanije da prestanu trenirati modele na glazbi zaštićenoj autorskim pravima.

Conor Murray, novinar Forbesa (link na originalan članak)