Masovna proizvodnja “letećih” automobila kreće sljedeće godine, zaprimljeno više od 7000 narudžbi

Kineski proizvođač električnih automobila već sljedeće godine planira proizvodnju letećih vozila, dok bi humanoidni roboti trebali stići krajem ove godine, uz istodobno produbljivanje važnog partnerstva s Volkswagenom.

Kineski proizvođač električnih vozila Xpeng planira već sljedeće godine pokrenuti masovnu proizvodnju svojih “letećih” automobila, dok bi humanoidni roboti trebali ući u proizvodnju u četvrtom tromjesečju 2026., izjavio je u četvrtak za Reuters predsjednik kompanije Brian Gu.

Gu je također rekao da postoji “ogroman potencijal” za jačanje suradnje s njemačkim proizvođačem automobila Volkswagenom, koji je prošlog mjeseca započeo masovnu proizvodnju svog prvog modela električnog vozila razvijenog zajedno s Xpengom. “Postoji mnogo područja u kojima možemo surađivati i međusobno stvarati vrijednost”, rekao je Gu, dodajući da je Xpeng otvoren i za partnerstva s drugim proizvođačima automobila.

Xpeng je zaprimio više od 7000 narudžbi za svoje leteće automobile, od kojih je većina u Kini, gdje kompanija radi na dobivanju odobrenja od zrakoplovnih vlasti.

Xpengov humanoidni robot nove generacije Iron foto: Jade Gao/AFP

U razgovoru za Reuters uoči Auto Showa u Pekingu, Gu je rekao da će kompanija ove godine započeti testiranja robotaksija u južnom kineskom gradu Guangzhouu te da će 2027. biti “ključna godina” za testiranja diljem svijeta u suradnji s partnerima. Dodao je da će kompanija u sljedećih 12 do 18 mjeseci vjerojatno proizvesti stotine do tisuće robotaksija.

Gu je rekao da će se humanoidni roboti u početku koristiti kao recepcionari ili u prodaji za interakciju s kupcima. Dodao je da bi u sljedećih 10 do 20 godina Xpengov robotski biznis mogao nadmašiti njegov automobilski segment jer će “humanoidni roboti imati sve više primjena u našim životima”.

Kao i mnogi drugi kineski proizvođači automobila, Xpeng se proširio na inozemna tržišta i trenutačno posluje u oko 60 zemalja izvan Kine. Gu je rekao da je prošle godine Xpeng ostvario oko 10 posto prodajnog volumena i oko 15 posto prihoda iz inozemstva.

Dodao je da bi u sljedećih pet do deset godina “više od 50 posto prihoda trebalo dolaziti izvan Kine”.