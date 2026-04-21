Otvorena jedinstvena Telemach x Honor poslovnica u kojoj se može isprobati niz uređaja i gadgeta

Poslovnica Telemacha i Honora otvorena u Splitu jedinstvena je u Europi jer nudi isprobavanje kompletnog portfelja Honorovih uređaja.

U splitskom City Centru One je otvorena prva ikada Telemach x Honor shop-in-shop poslovnica – koncept koji na jednom mjestu spaja vrhunske telekomunikacijske usluge i najnoviju tehnologiju. Kako se navodi u priopćenju Telemacha, uz standardne usluge Telemach poslovnice, posjetitelji ovdje imaju jedinstvenu priliku isprobati kompletan portfelj Honor uređaja i gadgeta.

Iz Telemacha ističu kako je riječ o novom iskustvu kupnje kakvo ne nudi ni jedan drugi telekom u Hrvatskoj ni Europi. Korak je to naprijed u ponudi Telemacha čija je mobilna mreža nedavno proglašena najboljom i najbržom u Hrvatskoj i to prema analizi Ookle, globalnog autoriteta u mjerenjima performansi mreža.

Od sušila za kosu do aparata za kavu

„Moderni korisnici očekuju više od same usluge – žele jednostavnost, brzinu i pristup najnovijim tehnologijama na jednom mjestu. U Telemachu zato kontinuirano uvodimo inovacije koje nadilaze okvire tradicionalne telekom industrije i sustavno podižemo standarde korisničkog iskustva. Ova shop-in-shop poslovnica za nas nije samo novo prodajno mjesto, već vizija budućnosti korisničkog iskustva – otvorenija, interaktivnija i bliža njihovim stvarnim potrebama“, izjavio je Mislav Galler, član Uprave i glavni komercijalni direktor Telemacha.

U novoj poslovnici posjetitelji mogu vidjeti i isprobati cijeli portfelj Honor uređaja, od pametnih telefona i nosivih gadgeta do inovativnih tehnoloških rješenja za kućanstvo koja pomiču granice svakodnevice. Upravo tamo premijerno je izložena i najnovija serija pametnih telefona Honor 600 koju posjetitelji mogu testirati među prvima u Hrvatskoj.

„Ponosni smo na činjenicu da prvi u Europi donosimo koncept koji pomiče granice klasične kupnje i korisnicima omogućuje da tehnologiju dožive na potpuno drugačiji način. Vrhunski uređaji i inovativan pristup u srži su filozofije Honora, a sigurni smo da će i posjetitelji uživati u otkrivanju svega što smo pripremili. Ovo nije samo prodajno mjesto – ovo je novo iskustvo tehnologije”, izjavio je Hong Xiaoyang, GM menadžer kompanije Honor Technologies za Hrvatsku i Sloveniju.

Osim raznih pametnih telefona i satova, u poslovnici su i uređaji poput visokobrzinskog sušila za kosu, prijenosni aparat za kavu, bluetooth zvučnici, bežične slušalice, tableti i drugo.