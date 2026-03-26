Poznati europski brend automobila neće se više prodavati u Kini, zna se i razlog

Pad prodaje i jačanje domaće konkurencije prisilili su članicu Volkswagenove grupe na povlačenje iz Kine, koja je donedavno bila njezino najveće tržište.

Češki proizvođač automobila Škoda, u vlasništvu Volkswagena, povući će se s kineskog tržišta do sredine 2026. nakon što se nije uspio prilagoditi brzom prelasku tog tržišta na električna vozila, objavila je kompanija u srijedu.

Nakon što je godinama bila najveće Škodino tržište, s više od 300.000 isporuka između 2016. i 2018., prodaja u Kini pala je na samo 15.000 vozila prošle godine, dok se strani proizvođači suočavaju s jakom konkurencijom lokalnih brendova.

“Kompanija će nastaviti prodavati Škodine modele na kineskom tržištu u suradnji s regionalnim partnerom do sredine 2026.”, navodi se u priopćenju.

U sklopu strateškog repositioniranja, Škoda planira ojačati svoju prisutnost u Indiji i jugoistočnoj Aziji, gdje je zabilježila rast u 2025. godini. Škoda je također poručila da će postprodajne usluge za njezina vozila u Kini i dalje biti dostupne.