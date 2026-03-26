Dok proizvođači koče njegovu proizvodnju, ovaj tip automobila doživljava procvat na tržištu rabljenih

Rast cijena goriva i nestabilnost na energetskom tržištu mijenjaju navike kupaca, koji sve češće traže alternativu i okreću se rabljenim vozilima.

Nagli rast cijena goriva, potaknut ratom s Iranom, povećava prodaju rabljenih električnih vozila diljem Europe, pokazuju podaci internetskih platformi za prodaju automobila. To je prvi znak da visoke cijene na benzinskim postajama odvraćaju potrošače od motora s unutarnjim izgaranjem.

“Trenutačno svjedočimo pravom procvatu električnih automobila na tržištu rabljenih vozila”, rekao je Reutersu Terje Dahlgren, analitičar najveće norveške platforme za rabljena vozila Finn.no, dodajući da su električna vozila nedavno nadmašila dizelske modele kao najprodavaniji tip pogona na toj stranici.

Slično kao s Ukrajinom

Rat, koji je izbio 28. veljače, poremetio je ključnu pomorsku rutu kojom se prevozi oko 20 posto svjetske nafte.To se izravno prelilo na cijene na benzinskim postajama: prosječna cijena benzina u Europskoj uniji porasla je za 12 posto, na 1,84 eura po litri između 23. veljače i 16. ožujka, pokazuju podaci Europske komisije.

Francuski online prodavač rabljenih automobila Aramisauto naveo je da se udio prodaje električnih vozila gotovo udvostručio – s 6,5 u tjednu koji je započeo 16. veljače na 12,7 posto u tjednu koji je započeo 9. ožujka.

Tvrtka, u većinskom vlasništvu proizvođača automobila Stellantis, zabilježila je sličan trend i 2022. nakon ruske invazije na Ukrajinu i rasta cijena energije, rekao je izvršni direktor Romain Boscher. “Čim cijena benzina prijeđe dva eura po litri, to ostavlja snažan dojam na ljude”, rekao je. “Bilježimo značajan rast interesa na našoj platformi, koji se pretvara u narudžbe električnih i hibridnih vozila.”

U istom razdoblju prodaja benzinskih modela na Aramisautu pala je s 34 na 28 posto, dok su dizelski modeli pali s 14 na 10 posto.

Novi se dugo čekaju

Ako cijene goriva u SAD-u i Europi ostanu visoke, očekuje se da će se i kupci novih automobila sve više okretati električnim i hibridnim vozilima. Proizvođači električnih vozila već ističu cijene goriva u marketinškim kampanjama. U Francuskoj MG, u vlasništvu kineskog SAIC-a, na društvenim mrežama poručuje: “Možda je vrijeme da promijenite način vožnje.”

Tvrtka Olx iz Amsterdama navodi da je interes za električna vozila snažno porastao na njezinim platformama u Francuskoj (50%), Rumunjskoj (40%), Portugalu (54%) i Poljskoj (39%), uz kontinuirano ubrzanje rasta iz tjedna u tjedan.

Tržište rabljenih električnih vozila u Europi također se proširilo. Veći izbor modela i uvođenje certifikata o stanju baterije pomogli su ublažiti zabrinutost kupaca, čime je prodaja rasla i prije početka rata.

Prodaja rabljenih električnih vozila brzo reagira na promjene raspoloženja ili nagle skokove cijena benzina jer su i do 40 posto jeftinija od novih modela i odmah dostupna, za razliku od novih automobila koji se često čekaju mjesecima.

“S obzirom na vrijeme potrebno za kupnju vozila, očekujemo da će se ovaj trend nastaviti kako tržište u potpunosti apsorbira utjecaj nedavnih globalnih događaja”, rekao je Alastair Campbell, potpredsjednik za rast u britanskoj tvrtki za automobilske podatke Marketcheck.

Trend je jasan i trajan

Podaci koje je Marketcheck dostavio Reutersu pokazuju “jasan i trajan rast” prodaje rabljenih električnih vozila od početka rata. U nordijskim zemljama najveće platforme za rabljena vozila, sve u vlasništvu norveške kompanije Vend, također bilježe snažan rast prodaje električnih vozila.

Na švedskoj platformi Blocket prodaja električnih vozila porasla je 11 posto u prva dva tjedna ožujka u odnosu na prethodna dva tjedna, dok je broj pregleda takvih modela porastao za 17 posto. Sličan trend bilježi i Danska gdje je lokalna platforma Bilbasen izvijestila je o rastu pretraga električnih vozila.

U Njemačkoj je mobile.de, najveća internetska platforma za prodaju automobila, objavila da se udio pretraga električnih vozila na njezinoj stranici utrostručio od početka ožujka, s 12 na 36 posto, dok su trgovci zabilježili 66 posto više upita za rabljena električna vozila nego u veljači.