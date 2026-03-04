Strujni krug poziva na ugradnju punionica, na ljeto očekuju 80.000 električnih vozila

Udio hibrida i električnih automobila povećava se na europskom tržištu, a po procjenama Strujnog kruga, ovog ljeta u Hrvatsku će doći 80.000 električnih automobila. Pozivaju i na izgradnju punionica.

Najnoviji podaci Europske udruge proizvođača automobila (ACEA) za siječanj 2026. potvrđuju ubrzani trend elektrifikacije u EU – ističe Strujni krug u svom priopćenju. Klasična hibridna vozila vodeći su segment s 38,6 posto tržišnog udjela. Pribroje li im se plug-in hibridi i električni automobili, drže dvije trećine tržišta. Istodobno je kombinirani udio benzinskih i dizelskih vozila pao na 30,1%, u odnosu na 39,5% u istom razdoblju prošle godine.

Hrvatska se i ove godine priprema za jednu od najintenzivnijih turističkih sezona u Europi, u kojoj raste i broj gostiju koji putuju električnim vozilima. Prema procjenama (ne navodi se čijima, op.a.), tijekom nadolazeće sezone Hrvatska bi mogla zabilježiti više od 80.000 dodatnih električnih vozila na cestama.

Punjač faktor pri izboru destinacije

Kako bi odgovorila na rastuću potražnju, hrvatska nacionalna udruga za e-mobilnost Strujni krug već je pokrenula inicijativu za proširenje mreže punionica u turističkom sektoru. Cilj je povećati dostupnost punjenja vozila u hotelima, kampovima, privatnom smještaju i ugostiteljskim objektima i prije vrhunca sezone. Već danas sve veći broj platformi za rezervaciju smještaja omogućuje filtriranje objekata prema dostupnosti EV punionica, čime punjač postaje važan faktor pri odabiru destinacije.

Prema europskim projekcijama, do 2030. godine Europi će trebati oko 8,8 milijuna javnih punjača kako bi infrastruktura pratila rast tržišta električne mobilnosti. Kroz inicijativu Strujni krug nudi stručnu procjenu optimalnog tipa punjača (AC ili DC), tehnička rješenja prilagođena kapacitetu objekta, ali i partnerske uvjete i popuste za članove.

Udruga poziva sve zainteresirane poslovne subjekte da se priključe inicijativi putem forme i pravovremeno pripreme infrastrukturu prije početka nove turističke sezone.