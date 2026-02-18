Najavljeni novi poticaji za kupnju električnih auta za fizičke osobe. Tvrtke najviše tražile kinesku marku

Statistika prijava otkriva kako je kineski BYD bio najtraženija marka na dosadašnjem dijelu natječaja za subvencije namijenjenom tvrtkama i obrtima, kupcima električnih vozila. Fond za zaštitu okoliša najavio je kako za fizičke osobe ove godine planiraju organizirati još jedan natječaj za kupnju električnih vozila.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost podijelio je s Forbesom Hrvatska podatke o interesu na natječaju za subvencioniranje kupnje električnih vozila za tvrtke i obrte. Riječ je o natječaju vrijednom 21,1 milijuna eura iz kojeg su isključeni taksisti, dostavljači i pružatelji usluga dijeljenog prijevoza. Za njih je organiziran dodatni natječaj težak 45 milijuna eura.

Na natječaju za tvrtke i obrte Fond je zaprimio zahtjeve za sufinanciranje više od 2.800 energetski učinkovitih vozila. Očekivano, najviše prijava, njih 78 posto, odnosilo se na sufinanciranje osobnih vozila (u što su uz automobile uključeni i kombiji). Potom slijede prijave za motorna vozila za prijevoz tereta najveće dopuštene mase 3,5 t (12%) te za laka motorna vozila na dva kotača – mopede (8%).

Najtraženiji BYD, Tesla i Hyundai

Gledano po markama, najviše zahtjeva bilo je za subvencioniranje kupnje BYD-jeva, čak 31,9 posto. Drugo mjesto drži Tesla s 10 posto. Slijede Hyundai (5,4%), Škoda (5%), Renault (4,8%), BMW (3,6%), Opel (3%), Volkswagen (3%), Toyota (2,8%) i Peugeot (2,4%). Ovo je statistika prema zahtjevima te je moguće da će kod odobrenih zahtjeva biti sitnih izmjena u postotcima.

Sve pristigle prijave su obrađene pa prijavitelji kojima su sredstva odobrena mogu započeti realizaciju kupnje vozila.

Onima koji u prvom krugu nisu zadovoljili formalne uvjete pruža se nova prilika za ispravak nedostataka i ponovno podnošenje prijave. Fond će, naime, od sljedećeg tjedna ponovno otvoriti prijave, a za sufinanciranje je preostalo 3,2 milijuna eura. Priliku za prijavu imat će i tvrtke i obrti koji se nisu prethodno prijavili, nego su se u međuvremenu odlučili na nabavu novog električnog vozila.

Još jedna šansa za one koji su pogriješili

Prošli je tjedan održan sastanak s predstavnicima Udruženja za prodaju motornih vozila Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore, Hrvatske udruge poslodavaca i udruge Strujni krug te im je najavljen nastavak programa. Ujedno su informirani o najčešćim pogreškama i nedostacima u prijavnim zahtjevima, kako bi se prijaviteljima na ponovno otvoreni poziv olakšala priprema dokumentacije i povećala uspješnost prijava. Iz Fonda pojašnjavaju kako su među najčešćim razlozima odbijanja prijava bile nepravilnosti vezane uz Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2025) te pogreške ili propusti u dostavljenim Izjavama prijavitelja.

NKD klasifikacija osobito je važna u kontekstu trenutno otvorenog poziva Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, kojim se s 45 milijuna eura sufinanciraju isključivo poduzeća i obrti registrirani za cestovni prijevoz robe ili taksi usluge. Budući da je za te djelatnosti otvoren poseban program, iste nisu bil prihvatljive za sufinanciranje u okviru prvog poziva Fonda.

Fond poziva sve prijavitelje na prošlogodišnji poziv da redovito prate status svojih zahtjeva u sustavu eFZOEU. U slučaju odbijanja prijave, na raspolaganju im je Fondov pozivni centar (e-mail: pozivni.centar@fzoeu.hr) kako bi dobili detaljne informacije o razlozima neprihvatljivosti te, ako je moguće, ispravili nedostatke prije ponovne prijave.

Kao i do sada, za vozila L kategorije (mopedi, motocikli i četverocikli) moguće je ostvariti do 2.500 eura po vozilu. Za osobna i laka gospodarska vozila (kategorije M1 i N1) dostupno je do 9.000 eura, odnosno do 40 posto vrijednosti vozila, pri čemu cijena vozila za kategorije L1–L7 i M1 ne smije prelaziti 50.000 eura bez PDV-a.

Vozila kategorija M2, M3, N2 i N3 sufinanciraju se do 40 posto vrijednosti, odnosno maksimalno 90.000 eura po vozilu. Osim električnih vozila, prihvatljiva su i vozila na vodik, uključujući teretna vozila i autobuse. Jedan prijavitelj može podnijeti zahtjev za jedno ili više vozila, uz maksimalan ukupni iznos sufinanciranja od 90.000 eura.

Prijave se podnose od 24. veljače isključivo elektroničkim putem sustava eFZOEU, korištenjem vjerodajnice sustava NIAS. U ime poduzeća ili obrta prijavu može podnijeti i opunomoćenik, uz punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika.

S obzirom na ponovno otvaranje poziva, rok za realizaciju kupnje vozila bit će produžen do kraja srpnja, sukladno pravilima sufinanciranja u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Novi natječaj za fizičke osobe planiran za treći kvartal

Fond tijekom ove godine planira nastaviti i s programom sufinanciranja za građane. Bespovratna sredstva bit će dostupna za kupnju električnih vozila i kućnih punionica. Poziv vrijedan 20 milijuna eura planiran je za treći kvartal, dok su detaljni uvjeti sufinanciranja još u fazi razrade, uz nastavak dijaloga s relevantnim dionicima i zainteresiranom javnošću.

Natječaj za fizičke osobe zadnji put je bio organiziran 2024. godine, a prije toga 2022. godine.

Iako subvencije pomažu kupovinu električnih automobila u javnosti se moglo čuti kako trenutačni model nije idealan, jer obeshrabruje kupovinu u trenutku dok nema natječaja, jer zainteresirani kupci odgađaju kupnju računajući da će se on u nekom trenutku raspisati.