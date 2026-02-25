Ovo je makedonski automobil napravljen u Kini. Krenule su prednarudžbe, no priča je neobična

Makedonska tvrtka Comsove prije dvije godine najavila je kako će istoimeni automobili koji se proizvode u Kini doći na europsko tržište te godine. To se nije dogodilo, a nedavno su se otvorile prednarudžbe jer će automobili navodno biti dostupni ove godine.

Pregled popisa europskih proizvođača automobila na Wikipediji već najmanje nekoliko mjeseci navodi kako Sjeverna Makedonija ima dva proizvođača automobila. Jedan na popisu je Sanos, poznat po proizvodnji autobusa još iz vremena bivše Jugoslavije, a drugi Comsove – brend koji po podacima s interneta ima sjedište u Sjevernoj Makedoniji. Proizvodnja automobila navodno se odvija u gradu Dézhōu u kineskoj pokrajini Shandong.

Prema podacima s ranije verzije glavne Comsove web stranice, njihovi modeli trebali bi se nuditi u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Sjevernoj Makedoniji i još nekim državama regije. Web stranica je u međuvremenu ponešto promijenjena i ima manju količinu informacija, a brojač koji je najavljivao otvaranje prednarudžbi za električni automobil Comsove Meliq došao je na nulu 24.02. u 00:00, no prvi čas se ništa se nije promijenilo osim što se pojavio natpis “Preorder is now open”.

Visoke cijene za SUV i mini automobil

Nešto kasnije, otvorene su rezervacije za taj SUV po cijeni od 250 eura. One mu smanjuju cijenu s prilično visokih 48.950 eura na 45.950 eura. Riječ je o prilično visokom iznosu za neviđeni automobil nepoznate marke. Za navedene iznose u Hrvatskoj se može nabaviti odlične automobile poznatih kineskih proizvođača. S obzirom da je cijeli sadržaj weba na engleskom jeziku, za pretpostaviti je da Comsove njime ciljaju na europske kupce.

Na internetu postoji i makedonska verzija stranice na kojoj su otvorene rezervacije za mali električni model Comsove Firiq. Cijena rezervacije je 185 eura, a u slučaju rezervacije cijena modela pada s 19.850 na 17.850 eura. Čini se da cijeli proces kasni, s obzirom da iznad toga piše kako se prve isporuke očekuju u ljeto 2024. godine. Da je cijela priča započela te godine potvrđuje i priopćenje na engleskom jeziku u kojem je te godine najavljivan navedeni model.

Firiq je električni automobil dužine 2,85 metara i snage motora 25 kW te maksimalnom brzinom od 90 kilometara na sat. Ima litijsku bateriju kapaciteta 23 kilovat-sata te doseg od maksimalnih 380 kilometara.

Sumnjivi detalji

Predstavnik Comsove Kan Dželadin za Forbes Hrvatska telefonski je pojasnio kako je započelo rezerviranje automobila, no kako će oni stići tek za četiri do šest mjeseci. Na nekoliko naših pitanja mailom nije odgovorio u predloženom roku, no njegov odgovor stigao je nedugo nakom objave članka te ga objavljujemo bez izmjena u okviru u dnu članka.



Teško je procijeniti hoće li Comsove doista početi s prodajom . Na web stranicama nema nikakvih informacija ni o servisnoj mreži koja bi održavala automobile tog brenda.

U uspjeh ili namjere brenda može se posumnjati zbog toga što nije moguće pronaći spominjanja Comsove na makedonskim portalima. Osim toga, link na detaljnije uvjete prednarudžbi na stranicama tvrtke trenutačno vodi na praznu stranicu. Još veću sumnju na cijelu priču baca stranica o karijerama.

Prema njoj, Comsove trenutačno u Sjevernoj Makedoniji, Srbiji, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i na Kosovu traži različite profile ljudi uključujući developere i inženjere. Za niti jedan od navedenih profila nema nikakvih detaljnijih informacija.

Kan Dželadin: U bliskoj budućnosti, vozila Comsove istodobno će biti prisutna na cestama u mnogim zemljama



Sva električna vozila marke Comsove trenutno se proizvode u Kini. Želimo da vam napomenemo da smo sa jedno europskom državom započeli pregovore u vezi montažnog pogona u Europi. Zbog povjerljivosti, u ovoj fazi ne bi mogli objaviti detalje i naziv države.



Distributer za Balkanski Region za Comsove je Ideal Horizon Group (IHG). Comsove je naziv automobilske marke/brenda.



Prodaja vozila započela je u nekoliko zemalja Latinske Amerike. Naša ciljna tržišta su Sjeverna Afrika, Latinska Amerika, Europa, Balkan i Turska.



Modeli i ciljana tržišta:

Atiq (Van / 28.000–30.000 eura): Europa, Latinska Amerika, Sjeverna Afrika

Heliq (Mini-kamion / 8.000–10.000 EUR): Europa i Balkan

Eliq (Crossover SUV / 33.000–37.000 EUR): U početku dostupan u Kini, s planiranim početkom prodaje u Europi od 2027. godine

Meliq (SUV srednje veličine / 45.000–49.000 EUR): Trenutno u fazi prednarudžbi



Naša servisna mreža sastavni je dio politike zadovoljstva kupaca. U okviru našeg Programa zastupništva osiguravamo snažne servisne mreže ili strateška servisna partnerstva u svim zemljama u kojima poslujemo ili planiramo poslovati, s ciljem pružanja visoke razine zadovoljstva kupaca.



Tijekom ove godine planiramo predstaviti novi model u segmentu mikro gradskih vozila.



U okviru naše energetske divizije također je planirano lansiranje solarnog panela snage 770 W tijekom ove godine. Trenutno u ponudi imamo 750 W HJT bifacijalni pod nazivom – Super panel. Detaljne informacije o našim energetskim proizvodima dostupne su ovdje.



Zahtjevi za zastupništvo i distributerstvo pristižu iz cijelog svijeta. Tvrtka se trenutno nalazi u fazi evaluacije tih prijava. U bliskoj budućnosti, vozila Comsove istodobno će biti prisutna na cestama u mnogim zemljama.