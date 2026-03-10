Novi električni Renault razvijen s Googleom: Ažurira se na daljinu i puni za 10 minuta

Francuski proizvođač najavio je potpunu elektrifikaciju prodaje u Europi do 2030., uz novu platformu za električne automobile i desetke novih modela.

Francuski proizvođač automobila Renault u utorak je objavio da planira do 2030. u Europi prestati prodavati automobile koji koriste isključivo motore s unutarnjim izgaranjem te da novu platformu za električna vozila namjerava razvijati u suradnji s Googleom. Predstavljajući novi višegodišnji strateški plan, tvrtka je postavila cilj povećanja prodaje vozila marke Renault za gotovo 23 posto do 2030., na dva milijuna automobila godišnje.

“Do 2030. brend cilja 100 posto elektrificirane prodaje u Europi i 50 posto izvan Europe”, priopćeno je iz tvrtke, pri čemu elektrificirana vozila uključuju i hibride. Oko 40 posto vozila koje je proizvođač prodao u Europi prošle godine još je uvijek bilo opremljeno motorima koji koriste isključivo fosilna goriva. Tvrtka je također navela da do tada namjerava provesti prijelaz na električnu mobilnost i kod svoje proračunske marke Dacia, povećavajući broj električnih vozila u ponudi s jednog na četiri modela.

Temeljen na Androidu

Renaultova strategija u snažnom je kontrastu sa strategijom konkurentskog Stellantisa, koji je prošlog mjeseca iznenadio investitore otpisom od čak 22 milijarde eura u poslovanju s električnim vozilima, priznajući da je pogrešno procijenio spremnost kupaca na prelazak na čišća vozila, piše Le Monde.

Izvršni direktor Renaulta François Provost rekao je da je ambicija tvrtke u nadolazećim godinama “dizajnirati i proizvoditi u Europi proizvode koji su najbolji u klasi po poželjnosti, tehnologiji i konkurentnosti”.

Grupa planira lansirati 22 nova modela u Europi, od čega 16 električnih, te još 14 modela na međunarodnim tržištima.

Tvrtka je također objavila da planira razvijati svoju novu platformu za električne automobile u suradnji s Googleom. “To će ujedno biti i prvi carOS razvijen zajedno s partnerom Googleom, temeljen na Androidu”, navela je kompanija.

Promijeniti trend

Renault kaže da je cilj omogućiti da se 90 posto funkcija vozila može ažurirati na daljinu, čime bi se skratilo vrijeme za uvođenje nadogradnji, a sustav bi trebao podržavati i ultrabrzo punjenje koje može trajati svega 10 minuta.

Renault trenutačno ostvaruje manju dobit na električnim vozilima nego na automobilima s motorima na fosilna goriva. Operativna marža pala je s 7,6 posto u 2024. na 6,3 posto prošle godine, a očekuje se da će sljedeće godine dodatno pasti na 5,5 posto. Proizvođač automobila naveo je da mu je cilj zadržati operativnu maržu između pet i sedam posto.