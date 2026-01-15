Test: Renault Rafale – moćni sportski coupe s 300 konja i nekoliko originalnih rješenja

Najjači Renault Rafale ne leti, ali nije ni daleko od toga. U verziji s 300 konja i Alpine opremom vrh je Renaultove ponude. Francuzi ne bi bili Francuzi da ga nisu opremili s nekoliko originalnih detalja

S obzirom da su ključna snaga Hrvatskog ratnog zrakoplovstva 12 Dassault Rafalea, gotovo svi u Hrvatskoj su čuli za naziv Rafale prije nekoliko godina i znaju da se on odnosi na avione. Renault je isti naziv izabrao za svoj veliki kupe koji je predstavio 2023. godine. No, malo tko u Hrvatskoj zna da je ime izabrao na osnovu legendarnog zrakoplova Caudron C.430 Rafale iz 1934. godine. Tim imenom htjeli su dati počast stručnosti, tehnologijama i viziji proizašlim iz francuske povijesti zrakoplovstva. Ono se vezuje i uz vrhunske performansama.

Renault Rafale koji je Forbes Hrvatska dobio na test je plug in hibrid s 300 konjskih snaga koji ostavlja dojam snažnog, zabavnog i krupnog sportskog automobila. Kupe Crossoveri i SUV-ovi nisu česti, a Rafale izgledom podsjeća na “mišićavi” BMW X4.

Najvažniji brojevi

Dužina / širina / visina: 4710 mm / 1866 mm / 1613 mm

Težina: 1934 kg

Vrsta i snaga motora: hibrid – 221 kW / 300 ks

Ubrzanje do 100 kmh: 6,4 kmh

Maksimalna brzina: 180 kmh (el. ograničena)

Prtljažnik: 539 litara

Stakleni krov zamućuje se na pritisak tipke

Naglašena prednja maska i oblik led svjetala podsjećaju na druge Renaultove modele poput Australa koji smo nedavno imali na testu, no Rafale je krupniji i djeluje malo agresivnije. Veliki kotači dodatno naglašavaju sportsku notu, a mat plava boja testnog modela čini ga dodatno uočljivim u masi.

Pokreću ga trocilindarski benzinski motor i dva električna motora, koji mu zajedno osiguravaju pogon na sva četiri kotača i izvrsno ubrzanje unatoč solidnim dimenzijama i težini od dvije tone. Vozač se u Rafalu osjeća dosta moćno.

+17 Pogledajte galeriju

Što se kabine tiče, Rafale ima neke sličnosti s Australom poput središnjeg touchscreen ekrana ispod kojeg su fizičke komande klime, kao i ručice mjenjača smještene kao poluge desno od volana. Glavna zamjerka automobilu je upravo preveliki broj poluga oko volana, no to je nešto na što se vozač navikne s vremenom.

Rafale ima znatno više originalnih rješenja od Australa, a testni model bio je i opremljen Alpine opremom koja na sportskim sjedalima uključuje Alpine natpise koji lagano svijetle.

Još jedna od posebnosti Rafalea je stakleni krov, koji nema zaslon koji se prevlači preko njega, već se klikom na gumb može zamutiti u cijelosti ili do polovice. Posebnosti se vide i u detaljima poput retrovizora koji osvjetljava pod pored automobila projicirajući Renaultov znak. Kako mobiteli postaju sve važniji, većina boljih automobila ima dovoljno utičnica za njihovo punjenje i opciju bežičnog punjenja, no Rafale ide korak dalje. Putnicima na zadnjoj klupi nudi središnji naslon za ruke iz kojeg se mogu izvući držači za mobitel.

Do 100 km/h za 6,4 sekundi

Ubrzanje Rafalea (u verziji s 300 KS, postoji i ona s 200 KS) iznosi 6,4 sekundi do 100 kilometara na sat, što je odličan rezultat za hibrid težak oko dvije tone. Krajnja brzina nešto je skromnija i ograničena na 180 kilometara na sat, što je sve češći trend kod automobila.

Vozač korištenjem multi-sense tipke može birati između nekoliko načina vožnje poput sportskog ili ekološkog. Ovisno o tome mijenja se odaziv motora, tvrdoća upravljača, ali i ambijentalno osvjetljenje i boju na zaslonu ekrana vozača. Vozač ima i izbor između hibridnog i električnog načina rada, a hibridni pruža dovoljno snage čak i kad je doseg vožnje na struju nula. Vožnju olakšava i head-up display koji prikazuje uobičajene podatke poput trenutačne brzine, ograničenja brzine na lokaciji, te jesu li upaljeni sustavi pomoći u vožnji poput adaptivnog tempomata.