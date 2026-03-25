Propalo partnerstvo Honde i Sonyja: Kupcima Afeele vraća se novac

Nakon smanjenja ulaganja u električna vozila i velikih financijskih otpisa, Honda je povukla podršku projektu Afeela, čime je praktički okončano partnerstvo.

Sony Honda Mobility, zajedničko ulaganje japanskog tehnološkog diva Sonyja i proizvođača automobila Honde, objavio je u srijedu da će zaustaviti razvoj električnih vozila Afeela nakon što je Honda, poput svojih konkurenata, smanjila ambicije u području električnih vozila.

Honda je ranije ovog mjeseca objavila da će otpisati do 2,5 bilijuna jena (14 milijardi eura) zbog smanjenja planova vezanih za električna vozila (EV), što će tvrtku dovesti do prvog godišnjeg gubitka u gotovo 70 godina otkako kotira na burzi.

Mnogi već odustali

Pod predsjednikom Donaldom Trumpom, SAD je smanjio potporu električnim vozilima, dok je potražnja u Europi bila slabija od očekivanja. To je natjeralo proizvođače poput Forda i Stellantisa da zabilježe velike otpise.

Za Sony odustajanje od Afeele znači da je postao još jedna tradicionalna tehnološka kompanija koja napušta projekt električnih vozila, što pokazuje koliko je teško novim igračima probiti se na tržište kojim dominiraju Tesla i brzorastući kineski konkurenti, piše Reuters.

Apple je prije više od dvije godine odustao od svog desetogodišnjeg projekta električnog vozila, dok je kineski proizvođač pametnih telefona Xiaomi išao protiv trenda sa svojom limuzinom SU7, lansiranom nakon više od desetljeća fokusa na potrošačku elektroniku.

Isporuke trebale biti krajem godine

Sony Honda Mobility poručio je da je Hondina odluka ostavila zajedničko ulaganje bez održivog puta za plasiranje modela Afeela na tržište, jer više ne može koristiti tehnologije i resurse koje je očekivao od drugog najvećeg japanskog proizvođača automobila.

Tvrtka je najavila da će kupcima u Kaliforniji koji su rezervirali Afeelu 1, planirani prvi model, vratiti puni iznos, te da će nastaviti razgovore sa Sonyjem i Hondom o sljedećim koracima.

Isporuke u Kaliforniji bile su planirane za kraj ove godine, dok je drugi model, temeljen na novijem prototipu, bio predviđen već za 2028. godinu. Narudžbe za Afeelu 1 otvorene su prošle godine, s početnom cijenom od 89.900 dolara.