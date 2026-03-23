Najmanje 12 velikih proizvođača automobila čini zaokret jer kupci i dalje preferiraju jedne modele

Slabljenje državnih poticaja i i dalje snažna potražnja za klasičnim motorima prisiljavaju proizvođače automobila na temeljitu reviziju strategija elektrifikacije.

Najmanje 12 globalnih proizvođača automobila revidira planove vezane uz električna vozila zbog postojano visoke potražnje za motorima s unutarnjim izgaranjem i povlačenja poticajnih politika u SAD-u i Europi.

Honda je prije nekoliko dana objavila da odustaje od plana da do 2040. prestane proizvoditi automobile s motorima s unutarnjim izgaranjem te je najavila gubitke od 16 milijardi dolara u sljedeće dvije godine zbog preoblikovanja strategije za električna vozila. Mercedes-Benz, Ford, Stellantis i Volvo Cars također su korigirali svoje ciljeve potpune elektrifikacije.

Hibridi kao rješenje

Rolls-Royce, u vlasništvu BMW-a, posljednji je luksuzni brend koji mijenja smjer i najavljuje nastavak proizvodnje vozila s benzinskim motorima i nakon 2030.

Bentley, Lotus, Audi i Porsche već su smanjili planove da u sljedećem desetljeću postanu potpuno ili 80 posto električni, pri čemu su mnogi odlučili produžiti dostupnost plug-in hibridnih automobila u ponudi, piše Financial Times.

Lamborghini, također u vlasništvu Volkswagena, nedavno je odustao od plana da do 2030. lansira prvi potpuno električni automobil, model Lanzador. Taj će model umjesto toga biti plug-in hibrid.

Ferrari je prošle godine prepolovio cilj proizvodnje električnih vozila do 2030., ali nastavlja s planovima za prvi električni model, ističući da želi pružiti isti “užitak u vožnji” bez obzira radi li se o benzinskom, hibridnom ili potpuno električnom vozilu.

Bentley, koji je također u vlasništvu Volkswagena, prošle je godine objavio da će nastaviti prodavati plug-in hibride i nakon 2035., odustajući od cilja potpune elektrifikacije.

Prijelaz na električna vozila sporiji je u segmentu luksuznih automobila.

Promjena od 75 milijardi dolara

Godine 2023. Rolls-Royce je postao jedan od prvih luksuznih brendova koji je lansirao potpuno električno vozilo, model Spectre. Ferrari će u svibnju početi primati narudžbe za potpuno električni model Luce, dok će Bentley prvi električni model predstaviti sljedeće godine, dvije godine kasnije od prvotnog plana.

“Od lansiranja modela Rolls-Royce Spectre svijet se promijenio”, rekao je Chris Brownridge, izvršni direktor Rolls-Royce Motor Carsa.

Otkako je Donald Trump došao na vlast, administracija američkog predsjednika ukinula je savezne porezne olakšice za kupce električnih vozila, smanjila ulaganja u infrastrukturu za punjenje te ublažila ciljeve emisija vozila. Europska unija također je ublažila ciljeve emisija.

Brownridge je naglasio da će kompanija nastaviti s lansiranjem električnih vozila, uz istodobnu prodaju automobila s tradicionalnim Rolls-Royce V12 benzinskim motorom.

Izračuni Financial Timesa sugeriraju da su promjene u strategijama električnih vozila, uključujući otkazane lansiranja automobila i investicijske planove, globalnu automobilsku industriju u protekloj godini koštale najmanje 75 milijardi dolara.