Revolucija u streamingu: Sky objedinjuje četiri popularne platforme u jednoj pretplati za 26 eura

Sky želi pojednostaviti streaming tržište nudeći integrirano iskustvo i konkurentniju cijenu u sve žešćoj utrci platformi.

Sky je najavio “svjetski presedan” – plan objedinjavanja nekoliko streaming platformi u okviru jedne televizijske pretplate.

Gledatelji će uskoro moći pratiti Disney+, Netflix, Hayu i HBO Max, zajedno sa Skyjevim originalnim sadržajem i ekskluzivama, u sklopu nove zabavne ponude. Dogovor, za koji Sky tvrdi da nudi najbolju vrijednost na tržištu, omogućit će dostupnost tih platformi u okviru paketa Ultimate TV, po cijeni od 24 funte (26 eura) mjesečno.

HBO Max, koji u Ujedinjeno Kraljevstvo i Irsku stiže u ožujku, emitirat će nadolazeću i dugo iščekivanu seriju o Harryju Potteru, a postat će i nova streaming platforma za seriju Friends. Usluga počinje u ožujku, dok će Hayu biti dostupan od srpnja.

Sky, vlasnik Sky Newsa, poznat je po serijama poput Brassic i A League Of Their Own, a u ožujku planira pokrenuti i prvu britansku verziju popularne američke humoristične emisije Saturday Night Live. U trenutku kada gledatelji sve više žele imati omiljene serije i filmove na jednom mjestu, ova najava daje Skyju snažnu konkurentsku prednost u sve intenzivnijem nadmetanju streaming platformi.