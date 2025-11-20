Kako je Mark Walhberg postao kralj streaminga

54-godišnji glumac postao je najplaćenija filmska zvijezda na Netflixu, Amazonu i Appleu, zarađujući više od 20 milijuna dolara po filmu.

Popis glumaca koji bi mogli zamijeniti Roberta Downeyja Jr. bio je vrlo malen, ali rukovoditelji Amazona morali su pronaći jednog 2023. nakon što se oskarovac povukao iz glavne uloge u jednom od njihovih projekata, kako bi se ponovno pridružio Marvelovom filmskom svemiru. Redatelji i scenaristi su znali da im treba netko sa smislom za humor, vještinama akcijskog heroja i, što je najvažnije, zvjezdanom moći. Na kraju su došli do istog zaključka kao i mnogi streaming producenti u posljednjih pet godina – potreban im je Mark Wahlberg.

“Oduvijek smo htjeli da u filmu glumi zvijezda“, kaže Julie Rapaport, voditeljica filmskog odjela u Amazon Studiosu. “Publika je naklonjena filmskoj zvijezdi poput Marka, poznatom licu, pa ljudi žele gledati kakav će biti njegov sljedeći film, bilo da se prikazuje u kinima ili na streamingu.“

Zarada do 25 milijuna dolara po projektu

S izlaskom filma Play Dirty u listopadu na Prime Videu i The Family Plan 2 za AppleTV, Walhberg od 2020. ima uloge u sedam streaming filmova za četiri različite usluge. Dok su projekti izravnog streaminga nekoć bili znak pada popularnosti u Hollywoodu, Wahlbergovo prihvaćanje filmova izravnog streaminga bilo je izuzetno unosno. Forbes procjenjuje da zarađuje novac glumaca s A-liste, 20 do 25 milijuna dolara po projektu i signalizira novu paradigmu za Hollywood.

Tradicionalno, filmska slava mjerila se glumčevom sposobnošću da ostvari zaradu na kino blagajnama. No, u trenutnom filmskom svijetu, u kojem je broj kino prikazivanja u padu, a sama slava ne jamči uspjeh – Dwayne Johnsonov The Smashing Machine, Sydney Sweeneyjeva Christie i Glen Powellov The Running Man su nedavni primjeri da je sve veći broj glumaca migrirao na streaming platforme gdje još uvijek mogu koristiti svoja prepoznatljiva lica, kako bi privukli one koji gledaju film ili seriju na određenoj platformi, te su nagrađeni mjestom na posebnoj listi.

Nazovimo to A-listom. Uostalom, glumci su najviše plaćeni za pojavljivanje u projektu, što je umanjeno za bonus poticaje na kraju – jer ih nema. U ovom elitnom skupu nalaze se Kevin Hart, Charlize Theron, Jason Bateman i Millie Bobby Brown, koji su svi glumili isključivo na Netflixu posljednjih godina i primali plaće za koje se insajderi slažu da ih ne bi mogli dobiti drugdje.

Tu su i Jennifer Lopez, koja je primila oko 16,5 milijuna dolara za produkciju i glavnu ulogu u Netflixovom Atlasu 2024. godine, te Jake Gyllenhaal, koji je zaradio procijenjenih 23 milijuna dolara zajedno od remakea serije Road House na Amazon Prime Videu i serije Presumed Innocent na AppleTV -u 2024. godine.

“Najveća zvijezda na streaming platformama”

Za usporedbu, Forbes procjenjuje da najveće zvijezde kino blagajni, uključujući Leonarda DiCaprija, Brada Pitta ili Denzela Washingtona, mogu zaraditi od 30 do čak 40 milijuna dolara za rijedak streaming projekt.

Ipak, Wahlberg, poznat po svojim buđenjima u 4 ujutro i brojnim poduzetničkim pothvatima, radi više od ostalih. U 2025. godini imao je dvije streaming ekskluzive plus ograničeno kino izdanje Flight Risk – koje je u siječnju zaradilo samo 48 milijuna dolara na blagajnama, ali je dobro prošlo u videu na zahtjev. U kombinaciji s prihodima od TV produkcije i preostalim katalogima, Forbes procjenjuje da je Wahlberg ove godine zaradio 60 milijuna dolara prije poreza i naknada agentima, menadžerima i odvjetnicima, što je dovoljno da ga se smjesti na 5. mjesto najplaćenijih glumaca 2024. godine.

“Najveća zvijezda u streamingu je Mark Wahlberg“, rekao je izvršni predsjednik WME-a Ari Emanuel prošli mjesec u epizodi podcasta „The Town“, ističući da ga treba razlikovati od najvećih kino zvijezda. “Nema sumnje, samo pogledajte sve njegove filmove.“

Emanuelova medijska pompa nije baš objektivna – on je Wahlbergov agent već oko 30 godina i inspirirao je Jeremyja Pivena kao lik Arija Golda u popularnoj HBO seriji Entourage, koju je Wahlberg producirao – ali brojke to potvrđuju. Prema procjenama Parrot Analyticsa o globalnim prihodima od streaminga na svim glavnim platformama, Wahlbergovi filmovi su od 2020. generirali procijenjenih 680 milijuna dolara, uključujući akviziciju pretplatnika, zadržavanje pretplatnika i oglašavanje.

Film “Play Dirty” debitirao je kao film broj 1 na svim streaming platformama u tjednu izlaska na Prime Videu, sakupivši gotovo 23 milijuna sati u prva tri tjedna. Apple je rekao da je “The Family Plan” iz 2023. bio njihov najgledaniji film ikad nakon izlaska, a “The Union” iz 2024. nalazi se odmah iza Netflixovih 10 najboljih filmova svih vremena po gledanosti.

Prema Netflixovom izvješću o angažmanu korisnika za prvu polovicu 2025., korisnici su proveli više od 350 milijuna sati gledajući Wahlbergove filmove između siječnja i lipnja, 30% više od Adama Sandlera, glavnog glumca platforme. Wahlberg je zvijezda u sedam od 170 najgledanijih filmova na Netflixu tijekom tog razdoblja, dok se samo jedan drugi glumac, Denzel Washington, pojavio u više od dva filma.

Wahlberg nije u potpunosti napustio ni kino izdanja. Glumio je u filmu Uncharted iz 2022. , a posljednjih je godina igrao glavne uloge u nekoliko manje budžetskih nezavisnih filmova poput Flight Risk, Father Stu i Arthur The King , ali streaming je sada njegovo mjesto gdje najjače sja.

Brandon Katz, direktor u Greenlight Analyticsu, kaže da je Wahlberg sada više “dodani element” u filmovima u kinima, jer je publiku naučio očekivati ​​da će ga pronaći na streamingu. Greenlight redovito anketira gledatelje o privlačenju glumaca u kina i na streaming. Walhbergov rezultat za streaming (54% “Will See – Streaming”) bio je u rangu s Tomom Cruiseom (52%) i Dwayneom Johnsonom (56%).

Brojni talenti

Gledatelji streaminga dosljedno su pokazali da ne mogu odoljeti zabavnom žanrovskom filmu s poznatim licem. “Vidjeli smo kako moć zvijezda pada, istodobno kako su se intelektualno vlasništvo i moć brenda povećavali u posljednjih 15 godina“, kaže Katz. “Ali to je i dalje vrlo važno u streamingu, i dalje potiče gledanost. A da nije tako, ne biste vidjeli da velike streaming platforme ulažu desetke milijuna dolara u isplate velikim zvijezdama.“

Sandler je bio prvi koji je iskoristio ovu veliku promjenu u filmskoj slavi 2014. godine. Zabilježio je pad zarade na kino blagajnama i prešao na ugovor s Netflixom za više filmova, što je navodno vrijedilo 250 milijuna dolara, a od tada ga je nekoliko puta obnavljao. “Moram vam reći“, rekao je Wahlberg u intervjuu 2014. godine kada su ga pitali o Sandlerovom potezu. “Mene osobno zanimaju razlozi i ekonomija iza tih ugovora.“

Otprilike u to vrijeme, Forbes procjenjuje da je Wahlberg zarađivao 15 do 17 milijuna dolara unaprijed za svoje filmove u kinima, uz obećanje malog postotka profita svakog filma u slučaju velikog uspjeha. No, do sredine 2010-ih njegovi filmovi Deepwater Horizon, Patriots Day i Mile 22 već su se borili s generiranjem velikih prihoda.

S druge strane, streaming ugovori plaćaju unaprijed naknadu plus “otkup” udjela u profitu zvijezde kao da je film bio skroman uspjeh u kinima (streameri eksperimentiraju s kompenzacijom na temelju performansi, ali to još nije široko prihvaćeno). Počevši od filma Spenser Confidential iz 2020. , Wahlberg je zaradio procijenjenih 24 milijuna dolara i nikada se nije osvrnuo.

“Mark Wahlbergovi talenti prkose kategorizaciji“, kaže Josh Greenstein, supredsjedatelj Paramount Picturesa i potpredsjednik platformi, putem e-pošte. “On je velika svjetska kazališna zvijezda, globalna streaming zvijezda, plodan producent i uspješan poduzetnik. Desetljećima je imao ogroman uspjeh koji je prkosio žanrovima, od Teda do Borca i Obiteljskog plana. Jednostavno rečeno, ne postoji nitko kao što je on.”

Matt Craig, novinar Forbesa