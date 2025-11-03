Direktor Reddita postao milijarder 20 godina nakon što je osnovao tvrtku – ali zašto baš sada?

Snažan rast prihoda od oglašavanja lansirao je Stevea Huffmana među milijardere. Sada zacrtava novi smjer – želi učiniti Reddit nezamjenjivim partnerom tvrtkama koje razvijaju umjetnu inteligenciju.

Reddit je napokon dosegao svoj cilj. Nakon gotovo dva desetljeća poslovanja s gubitkom, platforma je prije godinu dana zabilježila prvu kvartalnu dobit – a sada je objavila i najbolje financijske rezultate u povijesti. Tvrtka je u četvrtak objavila neto dobit od 163 milijuna dolara, što označava pet uzastopnih profitabilnih kvartala, otprilike godinu i pol nakon izlaska na burzu.

Tržište je pozitivno reagiralo: dionica Reddita petak je zaključila na 208,95 dolara, što je 7,5 posto više nego dan ranije i čak 75 posto više nego godinu dana prije godinu. Rast vrijednosti dionica povećao je i bogatstvo suosnivača i izvršnog direktora Stevea Huffmana, koje je sada procijenjeno na 1,2 milijarde dolara.

Autentične ljudske preporuke

“Treće tromjesečje bilo je snažno”, izjavio je Huffman u razgovoru s investitorima, istaknuvši kako je Reddit “napravljen od ljudi – za ljude”. Suptilno je kritizirao nisku kvalitetu sadržaja koji generira umjetna inteligencija: “Reddit je u jedinstvenoj poziciji, ne pokušavamo biti netko drugi. Usredotočeni smo na to da budemo najbolja verzija sebe i ono što internetu danas najviše treba – mjesto gdje se ljudi mogu povezati i pronaći stvarno korisne informacije.“

Promet prema Redditu putem Googlea od 2013. do 2025.

Globalni organski promet s Googlea prema Redditu porastao je za 563,1 posto od listopada 2023. do listopada 2025., unatoč promjeni u Googleovim parametrima indeksiranja koja je vjerojatno uzrokovala pad u rujnu

U vrijeme kada internet preplavljuju botovi i sponzorirani sadržaji, autentične ljudske preporuke postaju rijetka roba – a upravo to Reddit čini privlačnim. Broj dnevno aktivnih korisnika udvostručio se od ljeta 2023., dok su Google pretrage koje vode prema Redditu porasle za više od 560 posto u dvije godine.

Iako je Reddit u rujnu bio sedma najposjećenija web-stranica na svijetu, Huffman tek sada ulazi u klub tehnoloških milijardera. Razlog je taj što je 2006. prodao osnivački udio – samo godinu dana nakon pokretanja platforme. On i Alexis Ohanian (danas investitor i suprug tenisačice Serene Williams) prodali su Reddit Condé Nastu za 10 milijuna dolara, što se tada činilo golemom svotom. Bez plana monetizacije i s malim timom, prodaja im je izgledala kao spas, no dugoročno su propustili priliku: do 2014. Reddit je vrijedio 500 milijuna dolara.

Povratak i veliki zaokret

Huffman se u tvrtku vratio 2015., kad je Reddit prolazio kroz krizu upravljanja i reputacije. Platforma je tada bila preplavljena toksičnim sadržajem i kontroverznim zajednicama. Nakon što je otpuštena popularna zaposlenica, volonteri su zatvorili brojne forume u prosvjedu – događaj poznat kao “Veliko Reddit gašenje”. Huffman je tada preuzeo mjesto izvršnog direktora i odmah uveo prva pravila sadržaja – zabrane spama, zlostavljanja, poticanja nasilja i nezakonitih aktivnosti. Zatvoreni su brojni problematični forumi, uključujući rasističke i one s pedofilskim materijalom.

U istom razdoblju Huffman je pokrenuo Redditovu oglašivačku platformu, koja je postala temelj poslovanja. Za razliku od Facebooka i Googlea, koji prate korisnike, Reddit oglašivačima nudi kontekstualno ciljanje – npr. korisnik koji posjećuje forume o roditeljstvu može vidjeti oglase za dječje proizvode. Strategija se pokazala uspješnom: oglašavanje sada čini 94 posto prihoda – 549 milijuna dolara u posljednjem kvartalu, u usporedbi s tek 15 milijuna kada je Huffman preuzeo tvrtku.

Danas se Reddit nalazi u središtu rasprava o etici interneta – od korištenja korisničkih podataka za treniranje AI modela do granica slobode govora i opstanka tekstualnih sadržaja u doba videa. Huffman ostaje optimističan:

“Što god da vas muči, netko je na Redditu to već proživio i podijelio svoju priču”, rekao je. “Najbolja reklama za Reddit jest – sam Reddit.”

Sin razvedenih roditelja, Steve Huffman odrastao je u malom mjestu u Virginiji, nedaleko od Washingtona D.C.-ja. Kako je kasnije rekao, pokretanje vlastitog posla uvijek mu se činilo mogućim, dijelom zahvaljujući očevu poduzetničkom duhu (bio je inženjer u General Motorsu) i financijskoj pronicljivosti njegova očuha (bio je direktor marketinga u Unisysu). Kao dječak naučio je programirati i to ga je znanje odvelo do diplome iz računalnih znanosti na Sveučilištu Virginije, gdje je upoznao Alexisa Ohaniana. Do kraja studija obojica su znala da žele osnovati vlastitu tvrtku — trebalo je samo pronaći pravu ideju.

Softver za naručivanje hrane s mobitela

Huffmanova prva zamisao bila je softver za naručivanje hrane putem mobitela. Danas zvuči banalno, ali to je bilo prije doba aplikacija — i startup akcelerator Y Combinator odbio je njihov projekt pod nazivom My Mobile Menu. Ipak, suosnivača Y Combinatora Paule Grahama toliko su impresionirali da ih je pozvao da pokušaju ponovno s drugom idejom. Drugi prijedlog bio je prihvaćen. S grantom od 12.000 dolara osmislili su Reddit, koji su lansirali ubrzo nakon diplome, kad je Huffman imao 21 godinu.

Direktor Reddita Steve Huffman na Newyorškoj burzi nakon što je zvonom označio početak trgovanja dionicama tvrtke krajem ožujka 2024. foto: Spencer Platt/Getty Images via AFP

Slijedio je eksplozivan rast korisnika, šesnaestosatni radni dani i naposljetku prodaja Condé Nastu. Huffman je ostao u tvrtki do 2009., a potom osnovao Hipmunk, tražilicu za putovanja. Tvrtku je 2016. kupio Concur, a ugašena je 2020. U međuvremenu je Condé Nast ponovno izdvojio Reddit i počeo prikupljati investicije, među kojima i od Sama Altmana, budućeg suosnivača OpenAI-ja. No Reddit je imao problema s monetizacijom — i tada se Huffman vratio.

Po povratku 2015. usredotočio se na izgradnju oglašivačkog sustava, redizajn stranice i izradu mobilne aplikacije. Platforma je tada imala 12 milijuna dnevnih korisnika, a danas ih ima više od 116 milijuna. Reddit, nekoć gotovo isključivo američka stranica, uveo je prijevode na 30 jezika, što je prošle godine povećalo broj međunarodnih korisnika za 31 posto.

Unosna prodaja podataka

Drugi veliki izvor prihoda postao je licenciranje sadržaja za treniranje modela umjetne inteligencije. Reddit je nekoć dopuštao besplatan pristup svojem API-ju, no 2023. počeo je naplaćivati pristup i blokirati botove. Također je tužio nekoliko AI tvrtki, uključujući tražilicu Perplexity, zbog navodnog neovlaštenog prikupljanja podataka.

Ipak, neki su platili pristup. Huffman je prošle godine potpisao licencne ugovore s Googleom i OpenAI-jem vrijedne, prema pisanju medija, 60 i 70 milijuna dolara. Zbirka autentičnih i aktualnih korisničkih objava pokazala se iznimno vrijednom: prema analizi platforme Profound, Reddit je bio najcitiraniji izvor za Googleovu AI funkciju “AI Overview” i drugi najcitiraniji za ChatGPT između kolovoza 2024. i lipnja 2025.

Ipak, iznosi tih ugovora djeluju skromno u usporedbi s vrijednošću podataka. Googleovih 60 milijuna dolara iznosi tek 0,07 posto od 90 milijardi koje njegova matična tvrtka Alphabet ove godine troši na AI infrastrukturu.

“Ti su iznosi samo početna crta”, kaže Colin Sebastian, analitičar u investicijskoj banci Baird. “Kako Reddit bude imao više pregovaračke moći i kako vrijednost njegova sadržaja postane očitija, budući ugovori bit će zasigurno veći.”

Jedinstvena pozicija

No postoji i rizik da Reddit, podržavajući AI chatbotove, smanji vlastitu važnost. Kao odgovor, Huffman je u prosincu lansirao “Reddit Answers”, alat koji pomoću umjetne inteligencije prikuplja odgovore stvarnih korisnika i povezuje ih s izvornim objavama. Cilj mu je, kako je rekao investitorima, da Reddit postane “tražilica kojoj se vjeruje”.

Huffman priznaje da je promet s Googlea povremeno oslabio zbog porasta AI pretraga, ali ostaje optimističan. “Dio ravnoteže leži u tome što i jezični modeli žele da Reddit preživi”, kaže Sebastian. “Ti modeli trebaju stalni priljev stvarnog, ljudski generiranog sadržaja – a to je teško pronaći. Zato Google i OpenAI imaju gotovo paradoksalni interes da Reddit ostane jak i aktivan.”

Huffman osobno provodi dosta vremena na platformi: objavio je više od tisuću postova i komentara te redovito vodi AMA sesije (Ask Me Anything). Neposredno prije objave najnovijih rezultata, njegov posljednji komentar – 3. listopada – bio je odgovor korisniku koji je slavio što su njegove 117 Reddit dionica kupljene prilikom IPO-a porasle više od 500 posto. Huffmanov odgovor bio je jednostavan: smajlić.

Monica Hunter-Hart, novinarka Forbesa