Rumunjska nije platila otkupninu, haker im izbrisao katastar

Rumunjsko tržište nekretnina paralizirano je nakon što je neimenovani haker izbrisao cjelokupne zemljišne knjige u Rumunjskoj. Čini se da tamošnja agencija ima backup, pa će obnoviti izbrisanu bazu.

Nakon što nije dobio otkupninu, neimenovani haker izbrisao je cjelokupnu bazu zemljišnih knjiga Rumunjske.

Cybernews.com navodi kako je haker prvo provalio u sustav rumunjske agencije za katastar, Nacionalne agencije za katastar i oglašavanje nekretnina (ANCPI), te na jednom hakerskom forumu objavio poruku “[RO] Rumunjska, dobit ćeš po guzi! [ANCPI]”

U sljedećoj objavi naveo je kako osim podataka rumunjskih građana iz različitih baza prikupljenih putem mreža ANCPI-ja, posjeduje i kopiju GitLab poslužitelja sa izvornim kodom svih njihovih sustava, poput Eterre i RENNS-a, kao i verziju svog malog ransomware programa.

Paralizirano tržište nekretnina

ANCPI je u početku tvrdio da imaju tehničke poteškoće, no kasnije je morao priznati kako je bio meta kibernetičkog napada. U ovom trenutu nitko ne može pristupiti sustavima te institucije. S obzirom da pokušaj iznude nije uspio, haker – koji je, čini se, u sustav ušao koristeći valjane korisničke vjerodajnice – izbrisao je sve podatke do kojih je došao, uključujući interne dokumente, vjerodajnice zaposlenika te, naravno, podatke iz zemljišnih knjiga.

Kako ističe Risky Business, napad je praktički zaustavio cjelokupno rumunjsko tržište nekretnina.

Javni bilježnici ne mogu evidentirati nove transakcije, a građani ne mogu dobiti dokaz o vlasništvu niti detaljne izvatke iz zemljišnih knjiga. A Rumunjska nije malo tržište – u zemlji se godišnje proda između 150.000 i 170.000 stambenih nekretnina.

Haker, koji na dark webu koristi nadimak ByteToBreach i koji je ranije ove godine provalio i u švedski portal elektroničke uprave, u međuvremenu je doxxan, odnosno njegov identitet javno je otkriven.

Jedna javna bilježnica, Ana Stan, napisala je na internetu:

“Ja sam javna bilježnica. Od utorka (prije tjedan dana, op.a.) ne mogu izdati izvadak iz zemljišnih knjiga, ne mogu ovjeriti kupoprodaju niti upisati hipoteku.”

Na dark webu haker se također pohvalio da je počeo prepisivati ukradene podatke preko sigurnosnih kopija kako bi spriječio njihovu obnovu.

Ipak, rumunjske vlasti uspjele su barem ponovno osposobiti internetsku stranicu ANCPI-ja te objaviti obavijest da od nule obnavljaju cjelokupnu mrežnu infrastrukturu agencije. Čini se da ANCPI raspolaže offline backupom izbrisanih podataka.

ANCPI: Podatke migriramo u cloud



Na stranicama ANCPI-ja objavljena je sljedeća obavijest:



Nacionalna agencija za katastar i zemljišne knjige (ANCPI) obavještava javnost da, prema svim dosadašnjim provjerama, tehničke i pravne baze podataka institucije nisu bile pogođene incidentom.



Trenutačno je započeo proces migracije aplikacija ANCPI-ja u Državni oblak (Government Cloud), a operaciju koordinira Posebna telekomunikacijska služba (STS). Procjenjuje se da će taj proces biti dovršen srijedu, 22. srpnja.



Nakon završetka migracije, nadležne institucije provest će provjeru aplikacija i podataka te sastaviti izvješće o stanju sustava i eventualnim dodatnim mjerama koje će biti potrebno poduzeti. Ovisno o zaključcima tog izvješća, ANCPI će moći objaviti procijenjeni rok za ponovno uspostavljanje rada aplikacija. Njihovo puštanje u rad odvijat će se postupno, u skladu s operativnim prioritetima.



Stručnjaci ANCPI-ja, zajedno sa stručnjacima nadležnih institucija, ulažu sve napore kako bi što prije dovršili sanaciju i ponovno pokrenuli usluge na siguran način.



ANCPI također upozorava da informacije koje se pojavljuju u javnosti o navodnim posljedicama kibernetičkog napada ne potječu iz službenih izvora te ne odražavaju stvarno stanje niti trenutačnu fazu istrage. Širenje neprovjerenih informacija može izazvati zabunu i narušiti povjerenje javnosti u državne institucije.



U slučaju kibernetičkog sigurnosnog incidenta, glavni je cilj zaštititi integritet podataka i ukloniti sve utvrđene ranjivosti. U takvim je situacijama potrebno izolirati pogođene sustave i otkloniti svaki sigurnosni propust prije ponovnog uspostavljanja rada kako bi se spriječili svi dodatni rizici.



Iako je ta mjera privremeno uzrokovala nedostupnost usluga i određene poteškoće za korisnike, bila je nužna kako bi se osigurala zaštita podataka i ponovno pokretanje sustava u potpuno sigurnim uvjetima.



ANCPI će i dalje redovito obavještavati javnost o razvoju situacije te preporučuje građanima, institucionalnim partnerima i predstavnicima medija da koriste isključivo informacije objavljene putem službenih komunikacijskih kanala institucije.