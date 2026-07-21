Vratila se iz Finske u Hrvatsku i pokrenula startup za razvoj mobilnih igara

Nikolina i Jorm Finska pokrenuli su u Hrvatskoj startup koji od prvog dana cilja na razvoj mobilnih igrara za globalno tržište.

Nakon gotovo šesnaest godina života i rada u Finskoj, jednoj od najuspješnijih svjetskih gaming sila, Nikolina Finska vratila se u Hrvatsku kako bi s mužem Jormom Finskom pokrenula gaming startup koji razvija mobilne igre za globalno tržište.

Nikolina je karijeru gradila u kompanijama poput Rovija, studija koji stoji iza globalnog fenomena Angry Birds, te Next Gamesa, gdje je sudjelovala u razvoju i vođenju međunarodnih projekata u jednoj od najrazvijenijih gaming industrija na svijetu. Osim toga surađivala je i još uvijek surađuje s američkim gaming kompanijama.

Baš kao i Nanobit, vide potencijal među korisnicama

Danas iz Hrvatske okuplja međunarodni tim stručnjaka iz Europe i Sjedinjenih Američkih Država s ciljem razvoja nove generacije mobilnih igara usmjerenih na snažnu priču, emocionalnu povezanost s igračima i žene kao publiku. Hrvatska tvrtka Nanobit, koju je 2020. preuzeo švedski Stillfront za više od 100 milijuna dolara također je dio popularnosti izgradio fokusirajući se na igre popularne među djevojkama i ženama.

Posebnost Sentona Gamesa nije samo međunarodno iskustvo osnivača, nego i model rada. Tvrtka posluje kao potpuna remote organizacija koja okuplja stručnjake iz više država, oslanjajući se na radna načela karakteristična za finsku gaming scenu – otvorenu razmjenu znanja, agilne timove i kulturu eksperimentiranja. Nikolina govori da su je mnoge stvari u Hrvatskoj pozitivno iznenadile.

„Poslovni sustav u Hrvatskoj je u stvari dobar i porezi su povoljni. Startup ekosustav je zanimljiv, s puno pozitive i dobrih ideja. Kad odeš na šaltere državnih službi, iako je administracija još uvijek pretjerana, većina službenika ti želi pomoći” – kaže Nikolina Finska i iznenađujuće dodaje kako je u Finskoj suprotno.

Njezin suprug i suosnivač sturtupa Jorma Finska smatra da Hrvatska ima potencijal postati značajniji igrač na europskoj gaming karti.

„Finska je izgradila gaming industriju zahvaljujući kombinaciji talenta, ambicije i suradnje. Vjerujem da Hrvatska ima mnogo toga potrebnog za sličan razvojni put. Naš cilj nije samo izgraditi uspješnu kompaniju nego i doprinijeti razvoju šireg gaming ekosustava“, kaže Jorma Finska.

Jorma Finska, inače, nije znao da njegovo prezime u Hrvatskoj znači i naziv njegove domovine (Finci je zovu Suomi). Saznao je to tek nakon što je upoznao Nikolinu, a nakon što se preselio u Hrvatsku to je izazvalo i neke komične situacije. Ističe da se vrlo brzo prilagodio životu u Lijepoj našoj.

„Hrana, vino, klima i općenito društveniji način života ono je što mi je ljepše u Hrvatskoj. Mislim da je na to dijelom utjecala i vrlo ugodna sredina u kojoj smo se nastanili (Lovran, op.a.), ali svakako uživam u tom otvorenijem i opuštenijem načinu života“, dodaje i ističe da mu nedostaje sauna – prvo što planira napraviti u svom hrvatskom domu.

Privukli investitore

Sentona Games trenutačno razvija svoj prvi veliki projekt – mobilnu igru Merge Medicine koja kombinira elemente popularnih televizijskih medicinskih drama i suvremenog mobilnog igranja. Prve faze testiranja provode se na međunarodnim tržištima, uključujući Filipine, Vijetnam i Indoneziju, kako bi se prikupili podaci i povratne informacije prije globalnog lansiranja. Ciljana publika su žene.

„Žene imaju malo drugačiju motivaciju u igrama i glede napredovanja u igri i glede potrošnje. Ženama je priča vrlo bitna, također mogućnost otkrivanja, te fantazije (living the fantasy). Žene vole igrati zajedno, no u prosjeku više uživaju u zajedničkoj suradnji, dok muškarci preferiraju natjecanje“, objašnjava Nikolina.

Startup je već privukao investitore kao što je hrvatska tvrtka Aymo Ventures, a trenutno su u drugoj fazi razvoja igre i privlačenja investitora. Lansiranje igrice planirano je za prosinac ove godine, najprije na tržištu SAD-a.