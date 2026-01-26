Arktička oluja podigla cijene plina u Europi

Cijene plina u Europi snažno su porasle u ponedjeljak, uz zimske temperature i nagovještaje poremećaja u opskrbi iz Sjedinjenih Država zbog arktičke oluje.

Na referentnoj nizozemskoj digitalnoj burzi TTF jedan megavatsat plina s rokom isporuke u veljači stajao je prijepodne 41,11 eura i bio je za 2,52 posto skuplji nego na zatvaranju trgovanja na kraju prošlog tjedna.

Cijena mu se tako stabilizirala na najvišoj razini od prošlogodišnjeg lipnja, nakon što je nakratko na otvaranju trgovanja bila poskočila na 43 eura.

Od početka godine plin je na TTF-u poskupio oko 38 posto. Samo u prošlom tjednu cijena mu je porasla za 13 posto.

Niske temperature u Europi od početka siječnja ispraznile su skladišta koja su na razini EU-a u proteklim godinama bila u siječnju napunjena 67 posto, a sada su se zalihe spustile na 45,59 posto, prema podacima Gas Infrastructure Europe za subotu (GIE). Najnižu razinu zaliha bilježila je Hrvatska, od samo 24,14 posto, pokazuju podaci GIE.

Poticaj cijenama bila su na početku tjedna i strahovanja za opskrbu iz SAD-a.

Na američkom tržištu cijene plina u terminskim ugovorima poskočile su prošli tjedan zbog najavljene arktičke oluje za gotovo 70 posto, na 5,35 dolara za milijun britanskih termalnih jedinica (mmBtu), dosegnuvši najvišu razinu od prosinca 2022., navodi Reutersov kolumnist Ron Bousso.

U ovom tjednu potražnja za plinom u SAD-u trebala bi, prema prognozama LSEG‑a, poskočiti na 156 milijardi prostornih stopa dnevno (4,4 milijarde prostornih metara dnevno) i znatno nadmašiti petogodišnji siječanjski prosjek od 137 kubnih stopa plina (3,88 milijardi prostornih metara) dnevno.

Uz skok potražnje, arktička oluja izazvala je u SAD-u i probleme u proizvodnji, prisilivši tvrtke u pojedinim područjima Teksasa i Novog Meksika na obustavu bušenja zbog smrzavanja vode i drugih tekućina u plinskim bušotinama.

Ekstremne hladnoće već su nekoliko puta u proteklim godinama rezultirale obustavom proizvodnje plina u SAD‑u, primjerice, u siječnju 2024., te u veljači 2022.. U oba slučaja oporavila se u roku od mjesec ili dva, napominje Reutersov kolumnist.

Europa će ove godine uvesti rekordnu količinu plina, pokazuju prognoze Međunarodne agencije za energetiku (IEA), objavljene u petak, a najviše će poskočiti pošiljke naručene iz SAD-a.

Ministri članica EU-a potvrdili su pak u ponedjeljak plan o zabrani uvoza ruskog plina od 2027. godine. Uvoz LNG-a bit će u potpunosti zabranjen od početka iduće godine, a uvoz plinovodima od jeseni.

Krajnji rok obustave uvoza članice će moći pomaknuti najkasnije do 1. studenoga 2027., i to ako ne uspiju popuniti zalihe pred sezonu grijanja plinom drugih dobavljača.