Val hladnoće katapultirao cijene plina u Europi

Cijene prirodnog plina u Europi snažno su porasle na početku godine, dosegnuvši najvišu razinu u otprilike šest mjeseci zbog vala hladnoće širom Starog kontinenta i upozorenja meteorologa da bi temperature mogle ponovo pasti krajem siječnja.

Na referentnoj nizozemskoj digitalnoj burzi TTF jedan megavatsat plina s rokom isporuke u veljači stajao je iza podneva 36,63 eura i bio je za 10,5 posto skuplji nego na jučerašnjem zatvaranju trgovanja.

Cijena mu je tako u petak tako dosegnula najvišu razinu od kraja prošlogodišnjeg srpnja.

Skladišta na 50 posto kapaciteta

Prošli tjedan plin je trgovanje na TTF-u zaključio sa cijenom od 29 eura po megavatsatu, što znači da je samo ovaj tjedan poskupio nešto više od 26 posto, najsnažnije od jeseni 2023. godine.

Zbog vala hladnoće europska su skladišta tek dopola puna, a do sada su u ovo doba godine u prosjeku bila napunjena 67 posto. Meteorolozi pak najavljuju da će temperature krajem mjeseca ponovo pasti pa bi se zalihe mogle spustiti još niže.

Na cijene su utjecale i napetosti u Iranu, važnom dobavljaču plina za Tursku.

Strahovanja trgovaca od poremećaja u opskrbi potaknule su bile prijetnje američke vlade da će iranskim trgovinskim partnerima uvesti kaznene carine od 25 posto.

Kretanja na tržištu odražavaju i snažniju potražnju u Kini, najvećem svjetskom kupcu ukapljenog prirodnog plina, napominje agencija dpa.