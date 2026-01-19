Plinacro obilježava 25 godina poslovanja tijekom kojih je razvio i modernizirao nacionalni plinski transportni sustav i njime pokrio gotovo cjelokupan teritorij države, uspostavio ključne uvozne i izvozne pravce i osigurao integraciju LNG terminala na Krku u europsko plinsko tržište.

Plinacro danas djeluje na području gotovo cijele RH i upravlja modernim plinskim transportnim sustavom ukupne dužine oko 2.600 km, koji pokriva više od 95 posto teritorija države, kaže se u objavi u povodu obljetnice.

Plinacro je, ističe se, proveo tri investicijska ciklusa tijekom kojih je izgrađeno gotovo 1.100 kilometara novih plinovoda i pratećih objekata.

U cilju osiguravanja energetske neovisnosti i stabilnosti opskrbe Hrvatske i središnje i jugoistočne Europe, u razvojnim planovima Plinacra predviđena je daljnja diversifikacija dobavnih pravaca i ulaganja u izgradnju novih interkonekcija sa susjednim zemljama.

Tako je 2021. godine završena izgradnja otpremnog plinovoda Zlobin – Omišalj koji je od vitalne važnosti za funkcionalnost LNG terminala. Hrvatska je time dobila strateški iznimno važan novi dobavni pravac plina te sigurnost opskrbe plinom za Hrvatsku i susjedne zemlje.

U razdoblju energetske neizvjesnosti i geopolitičkih napetosti Plinacro je, ističe se u priopćenju, imao ključnu ulogu u očuvanju energetske neovisnosti i otpornosti Hrvatske – ponajprije kroz diversifikaciju dobavnih pravaca i jačanje infrastrukture koja omogućuje pouzdanu opskrbu u svim uvjetima.

Uz potporu europskih mehanizama i Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, Plinacro gradi novu okosnicu protoka plina od LNG terminala za UPP na Krku prema kontinentalnom dijelu Hrvatske, Sloveniji, Mađarskoj i širem okruženju. Među ključnim projektima ističu se plinovodi Bosiljevo – Sisak, Kozarac – Sisak, Zabok – Lučko te već dovršeni plinovod Zlobin – Bosiljevo. Izgradnjom tih plinovoda LNG terminal moći će isporučiti do 6,1 milijardu kubnih metara plina godišnje u transportni sustav, što će povećati kapacitet prema Mađarskoj sa 1,7 na 3,5 milijardi kubnih metara, a prema Sloveniji na oko 1,5 milijardi.

Predsjednik Uprave Plinacra Ivica Arar ističe kako je u okolnostima pojačanih energetskih i geopolitičkih izazova prioritet osigurati pouzdanu i kontinuiranu opskrbu građana i gospodarstva, uz istodobno jačanje uloge RH kao pouzdanog partnera i stabilizacijskog čimbenika u regionalnom energetskom okruženju.