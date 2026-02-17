AZTN kaznio Decentiu s 60 tisuća eura zbog nepoštene trgovačke prakse

Zbog teške povrede Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (ZNTP), Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) izvijestila je da je kaznila trgovačku tvrtku Decentia sa 60.000 eura.

AZTN je pokrenuo upravni postupak po službenoj dužnosti radi utvrđivanja je li taj trgovac iskorištavanjem značajne pregovaračke snage nametao nepoštene trgovačke prakse svojim dobavljačima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

Nakon provedenog upravnog postupka, AZTN je utvrdio da je Decentia iskoristila značajnu pregovaračku snagu nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi svojim dobavljačima, na način da je poslovala temeljem ugovora koji nisu sadržavali odredbe o cijeni, kvaliteti i vrsti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, uvjetima i rokovima isporuke te mjestu isporuke poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u pisanom obliku prije isporuke.

Također, poslovala je na temelju ugovora kojima je ugovoreno pravo kupca, o trošku dobavljača, odbiti primitak isporuke i vratiti dobavljaču robu koju nije isporučio unutar dostatnog roka trajanja proizvoda, a da pri tome nije na jasan, mjerljiv i transparentan način ugovoreno što se smatra dostatnim rokom trajanja proizvoda, čime je izostalo ugovaranje svih odredbi bitnih za poslovni odnos, naveli su iz regulatorne agencije.

Decentia je, kako je utvrđeno, izvršavala plaćanja u rokovima duljim od 30 dana za pokvarljive poljoprivredne i prehrambene proizvode, odnosno u rokovima duljim od 60 dana za poljoprivredne i prehrambene proizvode koji se ne smatraju pokvarljivima; netransparentno umanjila vrijednost poljoprivrednog odnosno prehrambenog proizvoda standardne kvalitete, budući da nije platila račun dobavljača u cijelosti te poslovala na temelju ugovorne odredbe ugovora o isporuci robe privatne marke prema kojoj se dobavljač obvezuje na zahtjev kupca, o svom trošku, jednom godišnje napraviti analizu kvalitete proizvoda, budući da je ugovorena dodatna kontrola kvalitete proizvoda na trošak dobavljača, bez obzira na ishod te kontrole.

Utvrđeno je i da je Decentia vraćala isporučene, a neprodane poljoprivredne i prehrambene proizvode dobavljačima, prema iznimci koja prethodno nije ugovorena na jasan i nedvosmislen način, kako je to predviđeno ZNTP-a.

AZTN je izrečenu novčanu kaznu u iznosu od 60.000 eura utvrdio uzimajući u obzir težinu, opseg, vrijeme trajanja i posljedice povrede za dobavljače, kao i nekoliko olakotnih okolnosti.